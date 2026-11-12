Victor Entrialgo: «El espectáculo de la violencia»

Vivimos en 2026 y unos individuos, a veces encapuchados, te imponen que vivas tu vida como ellos determinan, conminándote mediante la violencia a que hagas huelga contra la alternancia democrática para que te quiten parte de tu sueldo con el fin de que ellos sigan viviendo sin trabajar como llevan haciendo toda la vida con las subvenciones del gobierno que ahora, despues de ocho años de gobierno sin gurgutar, ven peligrar.

¿Que habrá en el interior de Sanchez para esconder tanta ruindad? Es dificil adentrarse en los entresijos de tanto engaño y tanta miseria moral, no concebibles sin patología. Pero con independencia de cómo ha ido conduciéndose hacia el abismo allá donde acabe el artífice de este caos, la peor de sus penas será sin duda soportarse a sí mismo, tener que vivir consigo cuando no tenga el poder y vuelva a tener que maquinar en busca de esa droga que precisan algunos malvados para poder soportarse y cuya contradicción en los instintos les impide vivir sin él.

España durante ocho años ha sido un pais indolente dispuesto a vivir con el demonio de okupa a cambio de una renta o subvención, con un gobierno que dedicó millones del presupuesto que no tiene a pagar a un tartamudo soez para que intente ridiculizar a la oposición y otra fosa séptica de televisión para cuando de la vuelta a la tortilla mientras la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y la 7 hacen el juego de retransmitir y alimentar la violencia en lugar de silenciar el espectáculo de la violencia gratuita que deja mucho dinero en anuncios.