¿Homicidas o asesinos pasivos?

Suena fuerte, ¿verdad? Pues les cuento. Hace unos días paseaba tranquilamente por las calles de mi tierra natal (por cierto y permítanme la licencia, amparado en la estrategia propagandística “made in Goebbles” con la que nos bombardea incesantemente Pedro I El Mentiroso, les diré que Córdoba es la única ciudad del mundo que acredita cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad), y un viejo conocido me abordó formulándome la siguiente pregunta: “Usted que es periodista me podrá responder a esta cuestión que me viene dando vueltas a la cabeza”. Venga, dispare, le espeté.

Me miró fijamente y con cierto aire senequista me expuso: “Si a los no fumadores que nos tragamos el humo del fumador que tenemos al lado se nos cataloga como “fumadores pasivos”, a los que han provocado los accidentes ferroviarios por su negligencia, nefasta gestión, falta de inversión, de atención, renovación y mantenimiento en las infraestructuras de nuestras redes ferroviarias y que han desembocado en la muerte de 115 españoles en solo nueves meses, a esos se les podría denominar “asesinos pasivos” o en todo caso “homicidas imprudentes” ¿no le parece?”. Y sentenció: “Y los que los apoyan se convierten en sus cómplices”.

Me causó cierta perplejidad, porque no esperaba tal crudeza en el planteamiento ofrecido por este veterano transeúnte. No supe responder, así de sopetón. Pero luego más reposadamente en el transcurso de mi paseo pude razonar que a mi improvisado interlocutor no le faltaba razón en su dura y severa exposición. Recordé entonces las importantes aportaciones económicas de la UE en materia de conservación y mantenimiento de las redes de Alta Velocidad españolas, cifradas en miles de millones de euros en los últimos años. Y uno se pregunta: ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha invertido? La respuesta la tendrá que ofrecer el defenestrado ministro tuitero. Porque esa tragedia se pudo evitar.

Repasando la catarata de incidencias sufrida en los últimos años por los ferrocarriles de nuestro país en todas sus vertientes, uno sospecha que no se ha gestionado ese departamento ministerial en ningún sentido y que las inversiones millonarias que se han debido ejecutar para la mejora y conservación de nuestra red ferroviaria se han evaporado y desaparecido por arte de birli birloque. ¿Quién es el responsable de que esto haya ocurrido? La réplica se cae por su propio peso. Pero ¿qué se puede esperar de un Ejecutivo que lleva cuatro años saltándose a la torera nuestra Constitución sin ni siquiera presentar los preceptivos Presupuestos Generales del Estado, y desgobernando el país a golpe de decretazos?

Ocho años de calamidades

No se trata de justicia ni de acusación gratuita, pero si repasamos los ocho años de mandato de Pedro Sánchez nos asomamos a una dictadura chavista salpicada por una amalgama de conflictos, negligencias, barrabasadas, escándalos, ocurrencias, cambios de opinión, calamidades, pandemias, amnistías, indultos, colonización institucional, apagones, decretazos, viviendas, nepotismo, corrupción, invasiones… Y Ceuta. Y Adamuz. Y Urda… Un caos perenne que ha desembocado en la insostenibilidad de un desgobierno que ha llevado al país a la crisis más profunda de nuestra democracia.

Desde el minuto uno que accedió legal pero impunemente al poder Pedro Sánchez, el presidente se instaló en la mentira como forma de gobierno, acuñó el “copyright” del bulo y diseñó su hoja de ruta para eternizarse en el poder con la ayuda de la banda del Peugeot (léase Mercedes), y más tarde del indecible Pablo Iglesias. Como la estrategia le arrojó resultado ha repetido la mentira global durante estos ochos años como inquilino de La Moncloa, acreditando sin pudor alguno que España y los españoles le importamos una MIERDA. Así, en mayúsculas, como ya apunté en un artículo publicado hace años en las páginas de este periódico. Y para muestra, un botón: Ceuta.

Si algo positivo contempla la democracia es la alternancia en el poder. Y los españoles tenemos el próximo 29 de Noviembre la oportunidad histórica de finiquitar este despropósito político, auspiciado por los socios de gobierno que, sin prejuicio ni rubor alguno y apesebrados por las suculentas prebendas recibidas a cambio, han sostenido a Sánchez al frente del Ejecutivo español.

Esta vez la demoscopia viene siendo clara y contundente. Las encuestas realizadas (menos las de Tezanos, claro está) en estos últimos días vaticinan un cambio radical en el panorama político de nuestro país. Los españoles, inmersos en un colosal hartazgo de mentiras, falsedades, bulos, desgobierno… amenazan con pasar factura al “sanchismo”, inquietado con registrar el peor resultado de su historia en unos comicios generales.

Porque no se trata de profesar ideología de izquierdas o de derechas –como ya analicé en algún artículo publicado en este periódico-. No recuerdo exactamente si fue sir Winston Churchill quien dijo que “la política es el arte de gobernar un país”. Se trata, por tanto, de gestionar la acción de gobierno de manera eficaz y sostenible con los recursos aportados por todos los españoles con nuestros impuestos. Y bajo una simple premisa: si usted lo hace bien mantengo mi confianza en su gestión. Si lo hace mal, le castigo al rincón de pensar. Así de sencillo.

La sentencia de Julio Anguita

En ese sentido, me viene a la memoria una sentencia que nos dejó antes de pasar a mejor vida el ínclito Julio Anguita -con el que compartí numerosos pasajes de mi vida profesional-, afirmación convertida en video que ha recorrido últimamente las redes sociales como un reguero de pólvora. Decía el Califa Rojo que “toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que me dan miedo, porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y la corrupción. El ciudadano que vota a ladrones es responsable y cómplice del robo”. Instaba el mandatario comunista al españolito de a pie a votar en conciencia, desechando así la disciplina ideológica: “Si usted es de izquierdas y ve que los suyos son unos corruptos, vote usted a otro partido, aunque sea de derechas”. Dogma de fe.

En consecuencia, y refugiados en el catastrófico desgobierno que hemos sufrido los españoles en estos ocho años de mandato “sanchista”, es el momento de votar en conciencia en la cita electoral del 29-N. Y el sentido común y la racionalidad nos indican que hay que desterrar a Pedro Sánchez y toda su banda de ¿”homicidas imprudentes” o”asesinos pasivos”? al rincón de pensar, y luego si procede ante los tribunales de justicia. Al menos con cuatro años de castigo, a pesar de la insurrección de la legión de estómagos agradecidos que ha ido acumulando el “sanchismo”, que en nada se asemeja al socialismo promulgado por Carlos Marx.

Luis Fernando Garrido

Editor y Periodista