La soledad que duele, la soledad que daña…, la soledad impuesta, no deja de ser más que una dramática obra de teatro, llena de angustiosos monólogos sin respuesta, escritos por un pensamiento racional que del ´ser´ no sabe nada.

Y no hay respuestas, porque, por retóricas, tampoco quien las cuestiona, espera que las haya. Es tan solo un discurso victimista y atormentado, salpicado de preguntas lanzadas al viento, en un viaje sin retorno al mundo de las palabras vanas.

Que distinto de la soledad buscada, esa que es capaz de detener el tiempo y hacer volar el alma hasta espacios infinitos, más allá del sordo silencio que a la soledad acompaña…, y hacer volar el alma…; volar hasta una paz mucho más intensa de lo que su nombre abarca.

Deja que te hable el silencio; deja que te hable tu alma. Y no preguntes, tan solo siente como algo más antiguo que el propio Universo, te abraza, mientras un escalofrío de amor no humano, recorre tu espalda.