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La soledad buscada

La soledad buscada
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La soledad que duele, la soledad que daña…, la soledad impuesta, no deja de ser más que una dramática obra de teatro, llena de angustiosos monólogos sin respuesta, escritos por un pensamiento racional que del ´ser´ no sabe nada.

Y no hay respuestas, porque, por retóricas, tampoco quien las cuestiona, espera que las haya. Es tan solo un discurso victimista y atormentado, salpicado de preguntas lanzadas al viento, en un viaje sin retorno al mundo de las palabras vanas.

Que distinto de la soledad buscada, esa que es capaz de detener el tiempo y hacer volar el alma hasta espacios infinitos, más allá del sordo silencio que a la soledad acompaña…, y hacer volar el alma…; volar hasta una paz mucho más intensa de lo que su nombre abarca.

Deja que te hable el silencio; deja que te hable tu alma. Y no preguntes, tan solo siente como algo más antiguo que el propio Universo, te abraza, mientras un escalofrío de amor no humano, recorre tu espalda.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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