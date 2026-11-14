Crecí

El principiante

Envejecer

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
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Como el principiante que en su ignorancia nunca lo creyó ser, volveré a perder el tiempo escarbando entre las páginas del pasado, tratando de averiguar, como si ello fuese a arreglar algo, cuándo me equivoqué por primera vez.

Y es que ahora, como ayer, que, ingenuo y petulante, sigo buscando respuestas que sé que ya no encontraré, y que, aunque las encontrase, ¿total para qué?, si en el fondo no las quiero conocer, tal vez por ser el eterno debutante que antes de aprender a andar, comenzó a correr, tratando de escapar de toda la aburrida carga de madurez que conlleva la soporífera conjugación del verbo crecer.

Pero crecí, sin pena ni gloria, para al final darme cuenta que envejecer no era más que una hipoteca, con mucha letra pequeña, que todos firmamos al nacer.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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