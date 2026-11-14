Como el principiante que en su ignorancia nunca lo creyó ser, volveré a perder el tiempo escarbando entre las páginas del pasado, tratando de averiguar, como si ello fuese a arreglar algo, cuándo me equivoqué por primera vez.

Y es que ahora, como ayer, que, ingenuo y petulante, sigo buscando respuestas que sé que ya no encontraré, y que, aunque las encontrase, ¿total para qué?, si en el fondo no las quiero conocer, tal vez por ser el eterno debutante que antes de aprender a andar, comenzó a correr, tratando de escapar de toda la aburrida carga de madurez que conlleva la soporífera conjugación del verbo crecer.

Pero crecí, sin pena ni gloria, para al final darme cuenta que envejecer no era más que una hipoteca, con mucha letra pequeña, que todos firmamos al nacer.