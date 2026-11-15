¿León XIV...?

Hijo de gato, minino

Vaticano

Vaticano, León XIV... y Francisco
Vaticano, León XIV... y Francisco. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Santiago Abascal: "España se juega su futuro frente a un Gobierno marcado por la mentira, la corrupción y la traición"

Santiago Abascal: "España se juega su futuro frente a un Gobierno marcado por la mentira, la corrupción y la traición"

Hace años que tengo la higiénica costumbre de escaparme al Santuario de Lourdes. Un lugar sagrado que siempre me ha impactado, donde es tal la paz que se respira, si logras dejar tu mente en blanco, que puedes llegar a decir ´no me importaría morir en este momento´. Así fue en mi primer viaje, por la noche, bajo una etérea llovizna, cuando me hallaba frente a la gruta.

Hace unos días he vuelto a ir, pero esta vez mi paz ha sido violada y perturbada por lo que allí he visto. La Agenda de colorines, mal disimulada, como halo sobre León XIV. Han contaminado Lourdes, que no a este papa, que ya lo estaba hasta los tuétanos. La Agenda de colorines, como las sandías, verde por fuera y roja por dentro.

Algo normal por otro lado, si tenemos en cuenta que en el cónclave de mayo de 2025 que eligió a León XIV, 108 de los 133 cardenales electores participantes, habían sido elegidos y nombrados por el papa Francisco. Es decir, el 81 % del total de votantes que entraron a la Capilla Sixtina. Vamos, lo que vulgarmente se llama ´dejarlo todo atado, y bien atado´.

El jesuita disfrazado de franciscano, dejó bien clara su exigua devoción por el Santuario de Lourdes, pasando de, ir teniéndolo al lado, mientras se infló a hacer turismo por medio mundo, no dejando ´zurdería´, ni ´mojamería´, por catar.

¿León XIV…? Como dice el saber popular: ´HIJO DE GATO, MININO´.

MARCAS

TODAS LAS OFERTAS DE TU MARCA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas online de tu marca favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]