Hace años que tengo la higiénica costumbre de escaparme al Santuario de Lourdes. Un lugar sagrado que siempre me ha impactado, donde es tal la paz que se respira, si logras dejar tu mente en blanco, que puedes llegar a decir ´no me importaría morir en este momento´. Así fue en mi primer viaje, por la noche, bajo una etérea llovizna, cuando me hallaba frente a la gruta.

Hace unos días he vuelto a ir, pero esta vez mi paz ha sido violada y perturbada por lo que allí he visto. La Agenda de colorines, mal disimulada, como halo sobre León XIV. Han contaminado Lourdes, que no a este papa, que ya lo estaba hasta los tuétanos. La Agenda de colorines, como las sandías, verde por fuera y roja por dentro.

Algo normal por otro lado, si tenemos en cuenta que en el cónclave de mayo de 2025 que eligió a León XIV, 108 de los 133 cardenales electores participantes, habían sido elegidos y nombrados por el papa Francisco. Es decir, el 81 % del total de votantes que entraron a la Capilla Sixtina. Vamos, lo que vulgarmente se llama ´dejarlo todo atado, y bien atado´.

El jesuita disfrazado de franciscano, dejó bien clara su exigua devoción por el Santuario de Lourdes, pasando de, ir teniéndolo al lado, mientras se infló a hacer turismo por medio mundo, no dejando ´zurdería´, ni ´mojamería´, por catar.

¿León XIV…? Como dice el saber popular: ´HIJO DE GATO, MININO´.