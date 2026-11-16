Antonio R. Naranjo titula este 16 de noviembre de 2026 su columna de opinión en El Debate con un mensaje claro y contundente: Hay que vigilar del primer al último voto.

Ahora puede desarrollarlo, pero no queda lugar a la duda de qué es lo que sugiere como mandato y máxima prioridad el periodista, columnista de El Debate y presentador de Telemadrid.

Y es que el ruido de lo que pueden liarse en los buzones de Correos es ensordecedor.

Naranjo señala que Pedro Sánchez ha tomado decisiones que contribuyen a generar desconfianza pública.

«Sin necesidad de dudar del sistema electoral, sería insensato mirar hacia otro lado ante las múltiples incertidumbres que ha creado Sánchez».

Una frase que actúa como introducción a su argumentación. Naranjo no presenta la sospecha como una evidencia de fraude generalizado, sino como un motivo para exigir una mayor supervisión. Este matiz es crucial: el artículo busca trasladar el debate de la acusación pura a la responsabilidad de evaluar procedimientos, actores y garantías.

El autor menciona aspectos como Correos, el voto por correo y la certificación a través del documento nacional de identidad digital. Los plantea como parte de una misma inquietud política y añade que, en los tres casos, han habido decisiones judiciales o informes periodísticos que, en su opinión, justifican extremar las precauciones.

«La preocupación por controlar Correos con un adherente leal y la manifiesta promoción de este método de participación desde julio de 2023 y, en tercer lugar, la controvertida forma de certificar el voto con DNI digital».

Este fragmento concentra gran parte de la crítica del artículo. La elección de palabras como «controlar», «adherente leal» o «controvertida» no se limita a describir trámites administrativos: establece una interpretación política acerca de quién lleva a cabo la gestión de las herramientas electorales y con qué nivel de confianza se deben observar.

Una defensa del control, no una impugnación automática

El razonamiento del columnista se basa en una idea sencilla: la confianza en la democracia no se impone, se construye. Por eso, insta a que cada fase del proceso esté sujeta a revisiones claras, desde la elaboración del censo hasta la recepción, custodia y recuento de las papeletas. La supervisión que propone abarca tanto al Gobierno como a los organismos encargados de llevar a cabo el proceso.

En este sentido, el artículo se conecta con críticas anteriores de Naranjo acerca de las dudas sobre el censo, la nacionalización de nuevos ciudadanos con derecho a voto y el uso del voto por correo. Su perspectiva mantiene una continuidad: el problema no sería una anomalía aislada, sino una serie de episodios que, al unirse, perjudican la confianza pública.

«que justifican la necesidad de reforzar los controles».

La brevedad de este pasaje refuerza su función. No se pronuncia sobre el resultado electoral, pero sí impone una exigencia política: cualquier procedimiento cuestionado debe someterse a una verificación especialmente rigurosa. La propuesta de controles permite al autor mantener una postura crítica sin tener que afirmar, en este artículo, que el sistema esté del todo deslegitimado.

El texto también plantea una tensión habitual en la política española: la distinción entre proteger las instituciones y proteger a quienes las gestionan. Para Naranjo, defender el sistema no significa aceptar ciegamente cada decisión del poder. Al contrario, considera que la vigilancia es una herramienta para mantener el valor del sufragio y evitar que la desconfianza se convierta en una fractura permanente.

«Es necesario vigilar del primer al último voto».

Esta afirmación resume una consigna de intervención pública. La meta no es solo contar las papeletas al final, sino asegurar que todo el proceso electoral sea verificable. En un ambiente polarizado, este llamamiento coloca la transparencia, la trazabilidad y la supervisión en el epicentro del debate sobre la legitimidad política.

La columna de Antonio R. Naranjo se presenta, en consecuencia, como una advertencia para quienes gestionan el proceso y también para aquellos que participan en él. Su mensaje final no llama a aceptar una sospecha sin fundamentos, sino a evitar que las incertidumbres acumuladas queden sin respuesta cuando está en juego la credibilidad del voto.