Raro es observar que en la bibliografía de Dumas, entre condes, bellas damas y mosqueteros, no exista una obra cuyo personaje principal sea un casero, y cuando mencionamos a Dumas nos referimos, lógicamente, a su legión de escritores oscuros, y no tan oscuros, pues tienen nombres y apellidos. Ríase usted de las publicaciones apócrifas contemporáneas. No cometa usted el inocente error de creer que la muy antigua práctica de someter a un infeliz para que le escriba a uno un libro grueso en la sombra la inventaron los presentadores de informativos.

El casero es, por sí mismo, un personaje suculento y complejo, carne en efecto de buena novela, que suele atesorar su historia emotiva, su lucha épica, sus sudores por adquirir una propiedad, o dos, o ciento: las que convenga a su propósito. Y cierto es que hace falta derramar litros de sudor y aplicar una endemoniada constancia para bregar como un bendito. No se levanta un patrimonio sin el debido sufrimiento. Ahora bien, con el tiempo, con los años irremediablemente garabateados ya en el calendario, se le va a uno desprendiendo, al paso, un poco de ese heroísmo de juventud, de ese idealismo noble, de esa recta devoción de antaño, y se va quedando el casero en los huesos, en los huesos rancios de un conservador, de un capitalista envarado.

El casero tiene su corazoncito, justo es señalarlo, y ese corazoncito brinca a menudo con sobresaltos: «Ay, este inquilino nuevo… Me pagará…, no me pagará…, me reventará el frigorífico a patadas…, me quemará las cortinas, esas del bordadito, las del calado, las que tejió la abuela… Ay, pobre abuela, Dios la conserve a su derecha.» Pero el inquilino se erige sorprendentemente en puntual y buen pagador, en buen cristiano, en inesperado protector del inmueble ajeno, y de aquellos justificados terrores pasamos, en un visto y no visto, al afán recaudador, al ansia, a la codicia mala. El casero —llevado de esa despreocupación que suscita el recibir rigurosamente los pagos— reflexiona junto a la ventana, sentadito en su butaca de terciopelo sintético, con un poleo menta en la mano: «Este inquilino paga sin rechistar porque le exijo poco, y hay que ver los precios cómo han subido, y yo cobrándole una miseria, y yo perdiendo tanto…» Y de tanto arar los fértiles campos de la materia gris, de tanto sembrar semillitas de avaricia en esa mente repiqueteante, se le acaba enfriando el poleo. Pero se le calienta el ingenio. Y asesta a su inquilino mandobles de mosquetero —por algo la alusión anterior— y frasecillas con rebuscada semántica para acobardar al arrendatario: «Por mucho que buscares, no encontrarás, júrote yo, mejor piso que este…»

El inquilino, forzado a empaquetar sus pertenencias, asfixiado por la especulación insoportable, abandona finalmente el inmueble, cargado de bultos y de dolor, y de agria incertidumbre. Y es de admirar cómo se modifica el canto de las aves, cómo ha variado en un santiamén el precioso trino de los pajarillos: «Ay, qué difícil es encontrar un buen inquilino, alguien que pague, que nos proporcione tranquilidad, una persona decente que no dé problemas…»