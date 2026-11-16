Durante los próximos días viviremos los estertores del sanchismo con declaraciones deplorables, actuaciones siniestras y hechos propios de la ignominia delincuencial de un sistema autoritario y dictatorial. Los vientos megalómanos que envolvían a Pedro Sánchez, para ensalzamiento propio, se le han vuelto en contra como cuando Poseidón levantó tempestades contra Odiseo para castigarlo por haber dejado ciego a su hijo Polifemo.

El 4 de septiembre del año 476, el godo Odoacro depuso al último emperador de Roma en Occidente, Rómulo Augusto. Entiendo que Sánchez establecerá un paralelismo claro entre Roma y su legado en España, legado que, para él, no consiguió ni el Reino Visigodo, el reinado de los Reyes Católicos, ni mucho menos la creación del Imperio de España a cargo de nuestros Austrias mayores, Carlos I su hijo Felipe II. Nuestro emperador particular se va sin ser entronizado, no ha podido superar a Napoleón cuando en la catedral de Notre-Dame le quitó de las manos la corona de emperador al papa Pío VII para coronarse a sí mismo, como demostración de que su poder no provenía de ninguna autoridad divina, sino de su persona.

A nuestro Presidente no le ha dado tiempo a tanto, aunque si se lo propone es capaz de excentricidades como la que protagonizó Napoleón e incluso de alguna más. Los imperios como los regímenes autoritarios y autocráticos caen por cuestiones que se les escapan propias de egocentrismo endogámico que les impide abrir la visión más allá de sus dominios, tanto intelectuales como materiales.

Don Pedro Sánchez ha de saber que el Imperio Romano, como otros tantos, cayó por varios motivos. Motivos que, si se el socialismo y el comunismo rampante hubiesen conocido, al menos habrían sabido por qué tiene que dejar el poder y dedicarse a hacer el mal en otros ámbitos, porque seguro es que lo harán, pero que sea fuera de las instituciones. Los principales motivos de la debacle institucional por pretensiones que superan la realidad suelen ser:

1.- El aumento del coste en la administración pública. En el caso de Roma esto se reflejó en el mantenimiento de un ejército sobredimensionado que llegó un momento en el que no se pudo sostener. En nuestro caso actual de España, la organización elefantiásica de la administración pública, con cada vez más empleos públicos que lastran las cuentas del Estado, las duplicidades debidas a las Comunidades Autónomas y a la descentralización de deberes que deberían estar centralizados en el Gobierno central, como la Educación y muchos otros.

Otro de los problemas clave que influyó en la caída de Roma fue el aumento excesivo de los esclavos. El Estado ni siquiera pudo sostener su alimentación, hasta el punto de que Solón determinó que a un esclavo enfermo se le diese la mitad de ración de comida para que sanase con celeridad. En la actualidad la esclavitud se genera de otra forma, normalmente por la excesiva fiscalización. Es decir, el ciudadano medio español no para de pagar impuestos, teniendo cargas impositivas constantes y en aumento continuo. El Estado sanchista no deja de regalar subsidios a todo lo que le interese (ingreso mínimo vital a un número desproporcionado de ciudadanos, subvenciones inaceptables a sindicatos, ONGs, asociaciones y grupos afines en general). Esto provoca una asfixia económica al ciudadano que hace tambalearse a la clase media, pretensión, más que sabida, propia del comunismo clásico.

2.- El segundo de los aspectos que hacen caer a un imperio es el deterioro de las instituciones debido a la corrupción. En el caso español tenemos ciertas peculiaridades, muchas veces endogámicas que nos diferencian de otros países y de otras culturas de forma clara y evidente. Por eso cuando se hace el tan manido y absurdo comentario acerca de que, si los países nórdicos han conseguido tener unas sociedades avanzadas basadas en el socialismo democrático, cosa muy discutible pero que dejaremos ahí, nosotros también deberíamos poder, he de decir que no se puede establecer un paralelismo más desafortunado. La idiosincrasia del pueblo español hace que esto no sea posible. Me parece necesario recordar que nosotros inventamos la picaresca con Lázaro de Tormes, Guzmán de Alfarache y Rinconete y Cortadillo. Esto nos coloca en ventaja frente a otros países a la hora de generar fraude, cuando el político de turno, véase Sánchez, se lo propone. Por no hablar del nepotismo, que en el caso de nuestro Presidente se ha elevado a la máxima expresión con los cargos que se inventó para su querida esposa y su adorado hermanito.

3.- El tercer aspecto que hace derrumbarse a una sociedad, ya no voy a decir a un imperio, es la tan extendida “polarización social”. Cuando un gobierno pretende esconder sus vergüenzas no para de generar enfrentamiento constante con el adversario político. El caso de España es el paradigma del enfrentamiento entre los partidos de derecha e izquierda. Se ha visto claro, desde la aparición del ínclito Zapatero, ahora conocido como “el joyero”, que una estrategia positiva para sus fines fue la de resucitar a la Guerra Civil. No hace falta más que conocer cómo el pueblo llano se ha radicalizado desde la acampada del 15-M de 2011, donde surgió Podemos, hasta la reciente acampada, asalto, de la Puerta del Sol, donde grupos radicales sin ninguna otra pretensión que hacer acto de presencia, no se sabe para qué, han transformado el centro de Madrid en mingitorio nacional impulsado por los políticos más reaccionarios y libertinos del entorno, donde han estado varias semanas mostrando las vergüenzas nacionales a toda Europa.

La consecuencia inevitable de la suma de los tres puntos expuestos es la debilidad de la nación y una de las evidencias más claras suele ser la presión internacional, en nuestro caso de la Unión Europea, y la presión en las fronteras, cosa que no ha podido ser más evidente con la invasión de Ceuta del pasado verano, que aún hoy siguen padeciendo los ceutíes.

El desenlace del Imperio Romano es totalmente conocido: de ser el ejemplo que civilizó a casi toda Europa, España incluida, cosa que fue motivo de orgullo e inculturación, ya que la romanización supuso la civilización de nuestra Península Ibérica con todos los pueblos que la conformaban, a ser un Imperio decadente que, desde la batalla de Adrianópolis, no levantó cabeza hasta su extinción total en Occidente. El paralelismo entre Roma y la España del siglo XXI no se sostiene, solo en la cabeza del fallido emperador Pedro Sánchez, pero su conocida inoperancia y maldad, le impide reconocer la derrota y sus propias carencias.

Da igual que vengan danas, catástrofes ferroviarias o casos de corrupción galopante, que el sátrapa siempre saldrá a la defensa de su creación. Porque a nuestro Presidente le debemos hasta nuestra creación, nuestro derecho a respirar y nuestra capacidad para pensar. Él lo es todo, y el TODO unigénito, al menos aceptará que un ente superior le habrá creado a él, está por encima del intelecto humano. Bienvenidas sean estas próximas elecciones, sobre todo para que recobremos las libertades que el inquilino monclovita nos ha quitado en los últimos años, y para que los sentimientos de radicalización que se han acrecentado de forma muy preocupante se calmen y se superen por la racionalidad.