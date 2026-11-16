El pasado día 11 de noviembre se dio en nuestro tan amado país la situación más grotesca, extraña y esperpéntica que he vivido en mi más de medio siglo de vida: una huelga general propiciada por los sindicatos cómplices, por decirlo de forma eufemística, del gobierno en contra de la oposición, a casi tres semanas vista de unas elecciones generales. Una huelga general en la que los pájaros dispararon a las escopetas y en la que diversos miembros del gobierno alentaban a la misma, como si fueran jueces y verdugos a la vez; un contrasentido máximo, hay problemas matemáticos irresolubles menos complicados que este galimatías. Y, como era de prever, las hordas violentas salieron a jugar a sus patios de colegio, por la mañana coaccionando libertades, y por la noche quemando mobiliario y saqueando tiendas.

Es lo que tiene la anomia, la falta de leyes, que es recíproca y de doble prisma, pero lo que ha sido inaudito es que dicha anomia la produzca el mismo gobierno, que debería ser la garante de nuestros derechos y no del pensamiento único y falaz del «o estás conmigo o contra mí», fenómeno harto peligroso si analizamos la historia pasada y presente. La noche anterior a la huelga había corrillo en los mentideros televisivos para vaticinar si la policía tendría orden de actuar o no; en cualquier caso, el ministro de interior está sentenciado por dos motivos principalmente: a) los sindicatos policiales piden su dimisión, en su merecida queja de ser investigados por las cargas policiales y por tener efectivos insuficientes para poder hacer frente a la masa enervada y b) los socios de gobierno demandan la misma aduciendo violencia represiva. Cabe decir que desde el primer minuto de la invasión, hablando claro, de los inmigrantes en Ceuta el pasado julio, este personaje debería haber vuelto a sus labores en la judicatura, porque su carrera política ha sido de todo menos positiva.

Menos mal que actuó la policía, que sino la noche del 11N hubiera parecido la purga de la película, todo está permitido, vamos a jugar y quemar lo que se nos antoje, y mucho nos tememos que algunas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvieron ese día con las riendas sujetas, a medio gas, esperando a ver qué viento soplaba, hasta que fue inevitable su actuación. Pensar que iba a ser una jornada tranquila, de respeto entre «esquiroles» que querían ir a trabajar, y «piquetes» que en teoría solo podían informar y nunca amedrentar a los trabajadores, era una utopía y se vio rápido en cuanto se empezaron a cortar carreteras con ruedas ardiendo, poner barricadas en las entradas de las universidades, intimidar a los tenderos…y claro está, eso provocó el descontento de los que sí querían, como se suele decir, levantar el país.

Ese día corrieron por las redes vídeos de ciudadanos enfrentándose a los que no tienen ni oficio ni beneficio, aprovechar una huelga política ilegal para que otros paguen los fracasos propios no es de recibo y dónde no llegó la justicia de los agentes, llegó la de los mismos trabajadores. El problema es que con esta anomia nadie gana, los huelguistas pierden dinero y posiblemente se llevan algún morado para casa; los trabajadores pierden la paciencia, el dinero y con la rabia acumulada se pueden llevar a alguien por delante, como sucedió ese día con algún atropello y reyertas varias. La anomia siempre es causa de violencia, la podemos entender desde el punto de vista de los que ejercen la acción directa (como apostillaba Ortega y Gasset), no aceptan el poder político y quieren imponer su verdad por la fuerza; o los que entienden que las instituciones no los defienden lo suficiente; en cualquier caso, siempre pierde el gobierno, el Estado, y si lo hace pierde irremisiblemente el ciudadano de a pie.

En este caso, como dije al principio, se ha dado la situación inversa, un gobierno supuestamente corrupto ha persuadido a sus masas ideológicas en forma sindicalista, para auto inmolarse en su huida hacia adelante, y esto no se había visto nunca. Escuchar a una señora que dice ser ministra, fundadora de un partido que en vez de unir, separa, gallega para más señas; decir que estaría orgullosa de desempeñar las funciones de un piquete en esa jornada de huelga, es una muestra de su incapacidad para dedicarse a la política, no discuto que pueda ser una excelente jurista, pero como ella sobran muchos ineptos en esa digna labor….y no es cuestión de ideología, sino de integridad. Esa integridad ha desaparecido en política, por eso «de aquellos polvos, estos lodos», hay que hacer entender a quién se presente como representante de la ciudadanía que el bien común está siempre por encima del propio, sino las puertas de la cárcel estarán abiertas tarde o temprano.

¿Y qué podemos decir de estos sindicatos, bastiones de este gobierno? No sabemos ya ni cómo catalogar a estos rufianes, mangantes, etc; al que no oye y al de la bufanda, vaya dos piezas, si se autofinanciasen se les acabaría el cuento rápido. Después de una década en la que había motivos más que suficientes para convocar diversas huelgas generales en contra de la inacción o imposición gubernamental, si detallamos los problemas acaecidos en diez años en España no acabaríamos ni en una hora, así que mencionaré lo más grave y obtuso: COVID, D.A.N.A, A.V.E…Estos tres casos son un ejemplo de la apatía sindicalista, no movieron ni un dedo con la cantidad de vidas humanas que hubo en juego, y que habrá si la gente no sanciona la corrupción en las elecciones. Subida de precios de alimentos y de carburantes imparable, no poder independizarse la juventud, inmigración desmesurada, educación colapsada…y suma y sigue. Pero tranquilidad y buenos alimentos, que los sindicatos y el gobierno siguen pensando que la huelga ha sido un éxito y ha sido lo opuesto.

Que la huelga ha sido un fiasco lo ve hasta un ciego; el derecho a huelga, a manifestarse y asociarse, a tener vacaciones, etc., forma parte de nuestros ineludibles derechos como ciudadanos; pero también tenemos derecho a trabajar o quedarnos en nuestra casa si el trabajo es telemático, en estas circunstancias. En mi caso, como docente, me llevé una grata sorpresa el miércoles pasado cuando vi la cantidad de docentes que había en el centro educativo; compañeros y compañeras huelguistas de pro, pero que en este caso andaban con el corazón dividido y se les llenaba la boca diciendo que venían por el dinero y punto, aunque no entendían la esencia de la convocatoria de este paro, y menos en este instante. No estoy en contra de las huelgas y me he visto obligado a realizar algunas como en el caso del curso pasado para reclamar mejoras en educación, pero qué casualidad que cuando estábamos en el culmen de las negociaciones, los sindicatos instigadores de la huelga general fueron los mismos que nos abandonaron a nuestra suerte en nuestras demandas, lo que demuestra que son unos hipócritas vendidos y veletas.

No había más que observar, en la zona donde vivo, una mezcla de lo rural y lo industrial en Cataluña, el bullicio que hubo ese día, la gente priorizó trabajar antes que sumarse a la lucha obrera, ni carreteras cortadas ni tiendas cerradas, ni rastro de piquetes que se habrían ido con el rabo entre las piernas…solo se veía tristeza en los polígonos industriales. Desde luego, dónde no hubo lugar a dudas fue en el sector agrícola, cuyos trabajadores están esperando a finales de noviembre, como en muchos otros sectores, para ajustar cuentas en las urnas. Cómo fue la cosa que los tractores se dedicaron a desatascar las carreteras en vez de obstruirlas, una muestra del fracaso huelguista. Sólo triunfó la guerrilla urbana, a cara tapada y aprovechando los elementos urbanos, anti-sistemas promovidos por los mismos que dicen que nos gobiernan, el problema es que muchos de estos jóvenes son el futuro, adoctrinado, de nuestra sociedad, me niego a pensar que los docentes preparamos a estas personas para que se conviertan en gregarios del sistema, que hagan caso omiso del «sapere aude» kantiano, rebaño antes que excelencia. Por eso no debe volver a pasar, no se puede permitir que una huelga, algo tan serio, se convierta en una juerga…de destrucción general.