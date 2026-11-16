El pucherazo de Sánchez está en marcha

José Félix Tezanos Tortajada, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya ha hecho su parte en el pucherazo que tiene previsto Pedro Sánchez Pérez-Castejón en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su parte consistía en anunciar, un día antes del inicio oficial de la campaña, que el PSOE ganará y sacará entre 134 y 146 escaños, sin que la suma de PP y VOX alcance la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Prestado ese servicio a su dueño y señor, con un vaticinio que asegura la continuidad de Sánchez en la silla curul de La Moncloa, el segundo paso fue que el truhan anunciase en su primer mitin tras el CIS que «el objetivo se llama 75/176»: 75 % de participación y 176 escaños, con independentistas y morralla. El tercer tranco lo ejecutarán otros lacayos a las órdenes del autócrata y consiste, básicamente, en lo siguiente.

Primero, la falsificación del voto por correo. Segundo, la compra del voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA): nacionalizados españoles que jamás han vivido en España, que no piensan hacerlo y que ni siquiera saben situarla en el mapa. El Tribunal Supremo ha suspendido el voto de 163.355 colados al amparo de una ignominiosa instrucción administrativa que reescribía a su antojo la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, pero no el de los 189.678 descendientes de esos 163.000 que obtuvieron la nacionalidad de forma fraudulenta. Tercero, el unte a cambio del voto a extranjeros nacionalizados españoles que viven en España, no trabajan o lo hacen en negro y cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y cuarto, la suplantación de quienes nunca votan, una lista que el Gobierno tiene al día, mediante el uso de un DNI electrónico poco fiable y sin que los usurpados lo sepan. Todo suma para el 75/176.

A quien tiene experiencia en estas prácticas, porque las empleó para ganar la Secretaría General del PSOE y ensayó las tropelías en comicios anteriores, las generales de ahora le exigen el compendio de todas. Moncloa bien vale un pucherazo, que se justificará con que «el CIS ya lo había pronosticado en una macroencuesta de 45.000 consultados, seria y científicamente impecable».

La Justicia tiene la obligación de evitar esos desafueros, pero ni es fácil ni hay tiempo. Cambiar una saca de votos por correo por otra igual en la que la mayoría de las papeletas sean para el PSOE solo requiere la participación de algunos militantes puestos a dedo en Correos (caso Leire Díez Castro), siempre y cuando unidades especiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional no custodien las sacas desde que el votante entrega el sobre hasta que se abre en la mesa electoral correspondiente.

En el voto del CERA cabe poco control de los demás partidos, ya que Sánchez cuenta para la tropelía con militantes en consulados y embajadas. Ellos convencerán a los nacionalizados y supuestos descendientes de españoles asentados en otros países desde el siglo XIX, fueran o no perseguidos o exiliados políticos, de que votar al PSOE les permitirá, además de disfrutar de un pasaporte de la Unión Europea, recibir ayudas económicas para viajar a España, quedarse y tener sanidad universal gratuita, entre otras regalías. Tampoco cabe apenas control sobre el voto de los extranjeros residentes nacionalizados españoles en los últimos ocho años, que suman 1.434.003, de los cuales 300.000 son marroquíes y fieles a lo que les diga su único rey: Mohamed VI.

Por último, el voto con DNI electrónico (MiDNI) de falsos titulares que están vivos y nunca han votado será otra brecha difícil de descubrir, aunque se verifique criptográficamente con el aparato correspondiente, porque, como han declarado expertos informáticos, ese proceso se puede hackear.

Además de estar ojo avizor, lo más conveniente para que las elecciones generales del día 29 sean limpias, transparentes, verificables y creíbles es que no se oficialicen los resultados hasta hacer una cata entre los votantes con DNI electrónico, para preguntarles, ante testigos, si de verdad han votado o no. Más difícil, porque el voto es secreto, será saber si quien ha optado por el voto por correo ha votado lo que ha votado o no; si el extranjero nacionalizado durante el mandato de Sánchez que recibe el IMV ha votado lo que ha votado o no, y si el votante del CERA ha votado o no, y a quién.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL