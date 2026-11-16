La señora de Pedro Sánchez, una tal Begoña Gómez, encargada o madame de puticlubs y saunas gays de Madrid, donde se ejercía -y continúa ejerciendo- la prostitución, ha intervenido en un mitin del partido del que su marido es usufructuario, para decir que las mujeres españolas ya no son las señoras de nadie, que están empoderadas, y que pueden ganarse la vida por su cuenta.

Y así es, para la mayoría de las mujeres españolas.

En su caso con un despacho en el Palacio de la Moncloa, coche oficial, con chófer y escoltas, una secretaria o jefa de gabinete, a la que se nombra para un alto cargo oficial, en el que, por supuesto no trabaja, pues solo lo hace para los “negocios” de la señora de presidente del Gobierno.

Ella es la señora que ordena citar al Rector de la Universidad Complutense de Madrid en La Moncloa, y aparece en la entrevista su marido, Pedro Sánchez, interesado en que se nombre “catedrática” a su esposa, “porque ella vale mucho”.

Y la UCM cumple lo ordenado, faltaría más.

Podrían haber creado una cátedra extraordinaria de “prestaciones sexuales de pago”, asunto en el que, sin duda, Begoña Gómez es una autoridad, como madame y encargada de los prostíbulos familiares, algunos explotados en locales de MUFACE, para más inri, pagados a precios de “amigo” … ¡Y que se jodan los funcionarios!

Esta es “la señora del Presidente del Gobierno, que consiguió empleos, digo enchufes, en instituciones académicas de postín, por ser la señora de…, la misma que intermedió ante Pedro Sánchez para que el gobierno de España regalara el uso y disfrute de un edificio céntrico, en lo mejor de Madrid, para sede de la Organización Mundial de Turismo, OMT, a la que se subvencionó con varias decenas de millones de euros para reformar el inmueble, sede que ya estaba reformada y en perfecto estado de uso y disfrute…

La misma “señora de…” que viajó con el director general de la OMT por África, para hacer “negocios” en diversos países del tercer mundo, a los que, previamente, o con posterioridad, el gobierno de su marido daba generosas subvenciones…, ¡con nuestro dinero!

La misma que apela constantemente al feminismo y al voto femenino, que, según su óptica, y la de su marido, se debe de basar en la prostitución femenina, y la explotación sexual, tanto de hombres como de mujeres, y la no legalización de esas actividades, como forma de obtener más beneficios, y que todo ese tráfico de seres humanos se haga en negro, con dinero negro, y al margen de la Hacienda pública y de las cotizaciones a la seguridad social.

En fin, para que seguir, que me estoy poniendo malo.

Señoras feministas, si ustedes creen que ser madame y encargada de “negocios” prostibularios, y actuar siempre como “la señora de…”, es lo que ustedes quieren, su ideal de vida, ¡VOTEN AL PSOE!