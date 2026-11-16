La razón jurídica que desconoce Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada, en su artículo «El Tribunal Supremo conculca la razón jurídica», publicado en ABC el 14 de noviembre de 2026, acusa al alto tribunal de cometer una aberración jurídica de primer orden. El motivo: haber suspendido cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones de determinados ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática y haberse negado, después, a extender esa suspensión a sus hijos mayores de edad. Prada encuentra aquí una contradicción que considera demoledora: si la nacionalidad de los hijos trae causa de la de sus progenitores, ¿cómo puede impedirse votar a estos y permitirse hacerlo a aquellos? De esa aparente paradoja extrae una sentencia inapelable: el Supremo ha sacrificado la razón jurídica a simples dificultades prácticas. Lo sorprendente no es la contundencia de la acusación, sino la ligereza jurídica, envuelta en una brillante retórica literaria, con la que pretende sostenerla.

Prada es un hombre inteligente que estudió Derecho en Salamanca, pero que jamás ejerció la profesión ni cultivó después la disciplina jurídica, y debería haber enviado antes su artículo a su amigo y maestro Miguel Ayuso. Su artículo denuncia una contradicción lógica cuando lo que debe determinarse es si existe una contradicción jurídica; por lo tanto, lo que debe examinarse son las normas aplicables, el momento procesal y los intereses que el ordenamiento obliga a ponderar. De no hacerlo así, su razonamiento podría coincidir con la lógica del quiosquero de la gasolinera de mi barrio, un tipo listo que ni siquiera sabe quién es Kant, a quien Prada cita sin venir a cuento, como veremos más adelante.

El origen de la controversia está en la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada para aplicar la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Su presunción de exilio habría ampliado, según los recurrentes, los supuestos legales de acceso a la nacionalidad. La cuestión cobró relevancia electoral al incorporarse al censo de residentes ausentes (CERA) quienes adquirieron esa nacionalidad. La Junta Electoral Central, mediante el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio, declaró que no le correspondía resolver sobre la adquisición de la nacionalidad, aunque sí supervisar el censo. Iustitia Europa y VOX recurrieron el acuerdo ante el Supremo (procedimientos 1013/2026 y 1015/2026) por el riesgo de que las eventuales irregularidades afectaran a las elecciones.

En septiembre, el Supremo suspendió cautelarmente determinadas altas en el CERA o sus efectos electorales, con la excepción de quienes acreditasen los requisitos sin recurrir a la presunción controvertida. En octubre mantuvo la medida. Después se pidió extenderla a los hijos mayores de edad, y los autos de 9 de noviembre rechazaron esa ampliación.

Estamos ante medidas cautelares, no ante sentencias definitivas. Los recursos impugnan el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, no los actos individuales que reconocieron la nacionalidad. La nacionalidad de los progenitores no está anulada ni suspendida: siguen siendo españoles, igual que sus hijos. Lo acordado es la suspensión cautelar de determinadas altas en el CERA o de los efectos electorales de inscripciones ya practicadas. Se limita, por tanto, la posibilidad de ejercer el voto, no la condición de español ni la titularidad de la nacionalidad. Los recursos siguen pendientes de sentencia; sin embargo, esa medida provisional puede impedir votar, de forma irreversible, en las elecciones del 29 de noviembre.

La distinción decisiva es la que Prada omite: un auto cautelar no decide el fondo del litigio ni declara definitivamente quién tiene razón sobre la legalidad de las nacionalidades. Su razón de decidir, su ratio decidendi cautelar, es autónoma y estrictamente procesal: evitar que, durante la tramitación, el recurso pierda su finalidad legítima. Así lo establece el artículo 130.1 LJCA. No cabe exigir a una medida provisional la misma conclusión material que correspondería a una sentencia sobre el fondo. La coherencia que debe examinarse es la de los presupuestos cautelares, no la de una supuesta cadena causal entre dos nacionalidades.

El periculum in mora (el peligro de que la demora judicial frustre la utilidad del proceso) constituye el eje de ese juicio. El fumus boni iuris (la apariencia de buen derecho) puede contribuir, de forma limitada y provisional, a valorar la plausibilidad de la pretensión, pero no autoriza a anticipar una sentencia ni equivale a tener por acreditada una adquisición fraudulenta de la nacionalidad. A ello se añade el artículo 130.2 LJCA: aun apreciado el peligro, la Sala ha de ponderar si la medida provoca una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. Por eso la ratio cautelar no se agota en un silogismo sustantivo; atiende al riesgo procesal, a su incidencia sobre la efectividad de la sentencia y a los perjuicios contrapuestos.

El proceso plantea dos extensiones distintas. La primera es objetiva: la suspensión alcanzó inscripciones individuales en el CERA vinculadas a la Instrucción de 2022, aunque el acto recurrido era el Acuerdo 204/2026 de la JEC. El carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa obliga a delimitar cuidadosamente el objeto del recurso y de las medidas cautelares.

La mayoría de los magistrados justificó aquella extensión mediante los artículos 129 y 130 LJCA y la STS 1688/2020, de 9 de diciembre, que admite medidas cautelares sobre actuaciones distintas de la impugnada cuando exista una conexión esencial y resulte necesario asegurar la efectividad de la futura sentencia. Pero María Alicia Millán Herrandis ya cuestionó la suspensión inicial en su voto particular al Auto de 12 de octubre de 2026: las inscripciones individuales en el CERA son actos jurídicamente autónomos, distintos del acuerdo de la JEC impugnado, y la conexión necesaria para alcanzarlos con la medida no habría quedado suficientemente justificada.

A su juicio, la Sala había desbordado los límites objetivos del proceso y había afectado a situaciones individuales que no eran objeto directo del recurso. En ese mismo voto particular advirtió, además, que la convocatoria electoral convertía la exclusión cautelar del sufragio en un perjuicio irreversible: si las elecciones se celebran sin la participación de esos ciudadanos y después se desestima el recurso, ninguna sentencia podrá devolverles el voto perdido en aquella convocatoria. Para la magistrada, ese daño actual debía pesar decisivamente en la proporcionalidad de la medida frente al riesgo, todavía condicionado al resultado del litigio, de admitir votos de quienes pudieran resultar indebidamente inscritos.

La segunda extensión afecta a los hijos mayores de edad, cuya nacionalidad se reconoció mediante un supuesto legal distinto, el apartado 1.b) de la disposición adicional octava, aunque conectado con la de sus progenitores. Esa conexión plantea si procede suspender también sus efectos electorales, no si han perdido su nacionalidad.

Los autos de 9 de noviembre reconocen expresamente la conexión lógica entre padres e hijos. La mayoría acepta que los nuevos datos sobre 189.678 descendientes permiten reconsiderar la medida según el artículo 132 LJCA, pero advierte de que todavía debe ponderarse la perturbación que generaría su ampliación. La mayoría deniega la ampliación porque, a tres semanas de las elecciones, identificar y emplazar a los afectados y tramitar las incidencias podría perturbar gravemente el proceso electoral. Persistían 30.482 registros pendientes de identificación derivados de las medidas anteriores. Conforme al artículo 130.2 LJCA, antepone la estabilidad del censo y la seguridad del proceso electoral al riesgo que motivaba la ampliación.

Pero los magistrados tampoco coinciden en esa valoración. Antonio Jesús Fonseca-Herrero sostiene en su voto particular que, si el riesgo electoral justificó suspender las inscripciones de los progenitores, también exige actuar respecto de sus hijos: los votos eventualmente irregulares, una vez computados, no podrían retirarse individualmente. Reprocha a la mayoría que invoque dificultades de ejecución sin concretar suficientemente por qué las comprobaciones necesarias serían inviables.

En su voto concurrente al Auto de 9 de noviembre, Millán Herrandis comparte la denegación de la ampliación, pero por otros motivos: considera que excede los límites objetivos y subjetivos del proceso, que el conocimiento tardío del número de descendientes no equivale por sí mismo a un cambio de circunstancias del artículo 132 LJCA y que los hijos adquirieron la nacionalidad mediante un supuesto legal propio. Su objeción de octubre iba incluso más lejos: cuestionaba la legitimidad procesal de la propia suspensión inicial.

Hay, pues, tres razonamientos jurídicos distintos: la mayoría teme la grave perturbación derivada de ampliar la suspensión; Fonseca-Herrero considera que no se ha probado la inviabilidad de evitar el riesgo electoral, y Millán Herrandis cuestiona los límites procesales de la medida, incluso desde octubre. Ninguno decide aquí, con fuerza de sentencia, si la adquisición de la nacionalidad fue legal o ilegal. Esa es precisamente la diferencia entre la razón cautelar y la decisión sobre el fondo.

El primer error de Prada está en sus propias premisas: sostiene que mantener los efectos electorales de los hijos mientras se suspenden los de sus padres equivale a «validar la consecuencia mientras se anula la causa». Pero no se ha anulado la causa jurídica de la nacionalidad de nadie. Se han suspendido efectos censales y electorales, no la nacionalidad. Confundir estas instituciones invalida su silogismo antes incluso de examinar la conclusión.

Su último aforismo, Ex nihilo, nihil fit («De la nada, nada surge»), agrava la confusión: de que no se haya acreditado un requisito en los términos exigidos por la Sala no se sigue que el título del descendiente «no exista». Los hijos adquieren la nacionalidad por un supuesto legal propio, aunque vinculado a la condición del progenitor, y su derecho de sufragio no es accesorio del voto de sus padres, sino un derecho individual reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Ni la filiación biológica sustituye al título legal de nacionalidad ni el aforismo accessorium sequitur principale permite convertir dos derechos de voto personales en un derecho principal y otro accesorio. Justamente esa diferencia de títulos y efectos es relevante para decidir si procede ampliar la cautelar.

La segunda confusión es metodológica. Rudolf von Ihering explicó en El fin en el Derecho que las normas responden a fines e intereses sociales. Philipp Heck desarrolló la jurisprudencia de intereses: aplicar el Derecho exige reconstruir las valoraciones con las que el legislador ordena intereses enfrentados, no encadenar conceptos como si fueran fórmulas algebraicas. Aquí, además, la ponderación no es una concesión extrajurídica: la exige expresamente el artículo 130 LJCA.

Emilio Betti, en Teoría general de la interpretación jurídica, denuncia el «prejuicio logicista» que reduce la interpretación al silogismo y desconoce el momento teleológico. La ratio iuris exige atender a la finalidad de las normas y al conflicto que regulan, aunque esa tarea tampoco autoriza a los jueces a ignorar los límites legales. Como escribió el gran jurista italiano, «la lógica del Derecho es algo más que una pobre lógica formal». El parentesco no decide por sí mismo si procede extender una medida cautelar: la respuesta depende de los presupuestos y límites de la tutela cautelar.

La crítica al mecanicismo jurídico tampoco es exclusiva del continente. Radbruch estudió en El espíritu del Derecho inglés las relaciones entre el common law, la ley y la equity; Cardozo, en The Nature of the Judicial Process, examinó la actividad interpretativa de los tribunales. En ambos casos, interpretar no equivale a aplicar automáticamente un aforismo. También nuestro Código Civil exige atender al contexto, a la realidad social y al espíritu y la finalidad de las normas (artículo 3.1), sin convertir la equidad en una licencia para decidir al margen de la ley (artículo 3.2). En este litigio, la ponderación procede de una norma aún más directa: el artículo 130 LJCA.

Tampoco resuelve nada su apelación a Kant y al Fiat iustitia, pereat mundus. En Hacia la paz perpetua (1795), Kant defiende el sometimiento de la política a principios jurídicos, no la sustitución de las reglas cautelares por un aforismo moral. Aquí la ponderación no es oportunismo: está expresamente prevista por la LJCA. Una crítica solvente podría discutir si la Sala ponderó correctamente los riesgos al denegar la ampliación. De hecho, Fonseca-Herrero lo hace en su voto particular. Lo que no basta es invocar la relación entre progenitores e hijos como respuesta automática al artículo 130.2 LJCA.

Prada omite, además, que el daño irreversible puede darse en ambos sentidos. Un voto indebido, una vez mezclado con los demás, no puede retirarse individualmente; pero un voto injustamente impedido tampoco podrá emitirse después. María Alicia Millán Herrandis ya advirtió en su voto particular al Auto de 12 de octubre de 2026 que la suspensión, aunque provisional, puede privar definitivamente de votar en esas elecciones a quien después obtenga una resolución favorable. El artículo 130 LJCA exige ponderar ambos riesgos, no dar por resuelto el conflicto mediante un aforismo.

La razón de decidir del auto cautelar no es declarar válida o inválida la nacionalidad, sino determinar, conforme a los artículos 129, 130 y 132 LJCA, el peligro para la finalidad del recurso, los límites de la medida y el perjuicio que puede causar. Que esa ponderación fuese acertada es discutible, pero no puede sustituirse por la conclusión material de una sentencia que aún no existe. Ahí reside la verdadera inconsistencia de la acusación de Prada: atribuye arbitrariedad al Tribunal Supremo sin haber refutado los fundamentos jurídicos de sus resoluciones. Y lo más sorprendente es que tenía material jurídico de sobra para sostener un debate riguroso, proporcionado por los propios pronunciamientos judiciales que pretende desacreditar.

Los votos particulares ofrecen argumentos sólidos para cuestionar las decisiones de la mayoría, e incluso para discutir la procedencia de la suspensión inicial. Pero esas razones parecen haberle pasado inadvertidas, o sencillamente no las ha leído. Prada prefiere resolver mediante el parentesco y un par de aforismos latinos lo que exige examinar los límites del proceso, los derechos fundamentales y las consecuencias irreversibles de las medidas cautelares. Y todo ello con independencia de que el Supremo haya acertado o errado en sus decisiones.

En el libro X de La República, Platón reprocha a los poetas su pretensión de hablar con autoridad sobre aquello que no conocen, confundiendo la capacidad de representar persuasivamente una realidad con el conocimiento de esa realidad. De ahí su expulsión de la ciudad ideal. La brillantez literaria puede crear una formidable apariencia de sabiduría, pero no sustituye al conocimiento de aquello sobre lo que se pontifica. Prada, que conoce bien a los clásicos, debería saberlo. Y quizá recordar que, antes de acusar a los jueces de conculcar la razón jurídica, conviene asegurarse de no estar confundiendo la elocuencia con el conocimiento del Derecho.