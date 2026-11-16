Es la frase más habitual en la calle. Ni siquiera lo ignoran los que están dentro. «Acaban con nosotros». La Administración está desorbitada por falta de cultura empresarial que lejos de promoverse se desincentiva con dinero público. Y por eso nos gobierna gentuza. Muchos de ellos indeseables. Muchos son auténticas empresas, negocios e incluso mafias de gente que sin haber trabajado nunca, revestidas de ropajes ideológicos, se suben a los árboles sociales con nuestro dinero, cambiando de vivienda, chalet, vestuario y peluquería.

Sobran igualmente medios de comunicación que son en realidad correas de transmisión que utilizan tragedias interplanetarias como ganchos para largarnos luego las cuitas de la clase política que les paga.

Por eso si hubiese políticos con valor y bemoles que pusieran por encima la música y el interés general, la jornada de reflexión de las elecciones debería durar un mes o el año entero. Y no estos personajes que van por los pueblos tras flautistas youtubers como saltimbanquis en un viaje a ninguna parte a la búsqueda de jóvenes que van a dirigir el pais con gimnasio y culebras, ofreciendo y prometiendo, en lugar de exigir a los españoles su parte alícuota de esfuerzo y entusiasmo para volver a levantar y construir una Nación ordenada, esperanzada y con futuro, despues de tanto derribo, tanta farsa, tanto enfrentamiento estéril, tanto pintamonas lanzándose de rama en rama, de mitin en mitin a vivir de alistarse en una organización y perseguir la pensión más alta. En España sólo hay dos clases. La de quien están fuera y la de quien está dentro.