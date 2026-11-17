Cuando a diario dedicas una parte de tu tiempo a hablarle a Dios de tus alegrías y tristezas, de tus miedos y esperanzas, de tus dudas y certezas, llega un momento en que oyes una voz que te contesta. Es entonces cuando, más por humildad que por falta de fe, dudas si esa voz viene de Dios, del diablo o de ti mismo. Pero saber de dónde viene no es complicado.

El mensaje de Dios siempre es positivo, lleno de amor y exento de egoísmos. Si el mensaje que te llega te incita a pasar por encima de los demás para satisfacerte a ti mismo, ten por seguro que no viene de Dios, sino del diablo o de ti mismo.

Hecha esta necesaria introducción, diré que el pensamiento que me ha asaltado estos días ha sido la respuesta a algo que, por tenerlo claro, nunca me había preguntado, y por eso me ha sorprendido.

Aunque no es fácil de explicar, intentaré hacerlo del modo más breve y sencillo posible.

Me he pasado la vida pidiendo y rezando por todos menos por mí. Eso no quiere decir que nunca haya pedido socorro a Dios, porque pedírselo se lo he pedido, aunque solo en situaciones in extremis, cuando me he visto en grave peligro. Y puedo decir que siempre me ha socorrido, aun sin haberlo merecido.

Pero la reflexión que ahora me hago es esta: si siempre le pido ayuda para los demás, ¿por qué no se la pido también para mí mismo? Las razones por las que no lo hago son dos:

1.ª Porque estoy convencido de que, si sufro, es porque lo merezco.

2.ª Porque pienso que, si le pido algo para mí en lugar de para otro, soy egoísta.

Veamos si estoy en lo cierto.

En cuanto al primer punto, poco puedo hacer, aparte de pedir perdón, aunque no sepa de qué ni por qué, y encomendarme después a la Divina Misericordia.

Pero es en el segundo punto donde cobra sentido la revelación que he tenido recientemente.

¿Por qué no puedo pedir para mí lo mismo que pido para otros? ¿Es inmoral y egoísta hacerlo? ¿Pierden fuerza ante Dios mis peticiones por los demás si también pido lo mismo para mí?

El problema viene de un tic que nos lleva a pensar en Dios con lógica humana y no divina, lo cual, por otra parte, es normal. Pero, por muy normal que sea, no deja de ser una aberración creer en un dios hecho a nuestra imagen y semejanza, atribuyéndole nuestras propias miserias y limitaciones. Me explicaré.

Con la lógica materialista humana, podemos llegar a ver a Dios (y perdón por la comparación) como un banco de alimentos, finito y limitado, en el que se reparten víveres hasta agotar existencias. O también como un bondadoso Papá Noel con su saco lleno de juguetes, que los va repartiendo hasta que se le acaban.

Desde esa pobre visión de la divinidad, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad solo pedirá para los más necesitados, nunca para sí misma, al pensar —con razón— que, si lo hiciera, lo que recibiera sería a costa de quien no ha recibido nada.

Pero el mensaje que he tenido recientemente me dice que no me contenga a la hora de pedir a Dios para mí lo mismo que le pido para los demás. Eso no es egoísmo, porque, a diferencia del banco de alimentos o del Papá Noel de turno, los bienes y las gracias de Dios son infinitos: hay para todos y para más. Tan solo hay que pedirlos.

Pídele ayuda y te la dará, aunque no se trate de un caso de vida o muerte. Y si no te la da, piensa qué has hecho o estás haciendo mal. Piensa si lo que le pides se lo pides también para todos o si va en perjuicio de los demás.

Y, sobre todo, juzga si eres digno de su amistad por cumplir y haber cumplido los dos mandamientos que nos dejó Jesucristo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo».

¿Los cumples? Yo no, pero cada día me esfuerzo un poco más por lograrlo. Y, sin embargo, aunque todavía no lo he conseguido, Dios me ha ayudado siempre que se lo he pedido con humildad. Pero hay que pedirlo: es la base. Lo otro es como esperar que te toque la lotería sin haber comprado el décimo.

Hay que pedirlo sí o sí, porque lo que Dios no puede hacer, sin caer en contradicción, es crear al hombre con el don del libre albedrío y luego intervenir en su vida sin que este se lo haya pedido. Pero, cuando se dan las condiciones necesarias, no esperes ver llegar la ayuda de la mano de ángeles tocando trompetas. Dios actúa en el hombre siempre a través de otros hombres, encarnados o desencarnados, y no necesariamente conocidos.

«Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe; y el que busca halla; y al que llama se le abrirá» (Mateo 7, 7-8).