Soy candidato al Congreso por Barcelona y estos días estoy haciendo campaña pidiendo el voto para el PP en mi provincia. España necesita un cambio y Cataluña tiene la llave para hacerlo posible. Pero hoy quiero detenerme en otro lugar, en otra candidatura y en un escaño cuya importancia nos concierne a todos. El escaño del Partido Popular por Guipúzcoa.

Hay momentos en los que la política exige saber distinguir lo conveniente de lo imprescindible. Que Jon Echeverría llegue al Congreso se ha convertido en una causa moral para quienes creemos que ningún español debe pedir permiso para defender sus ideas.

En Hernani le lanzaron piedras, huevos y petardos hasta obligarlo a suspender un acto electoral. Un joven que se presenta a unas elecciones tuvo que marcharse de una plaza porque unos matones decidieron que allí no podía hablar. Esa es la realidad que algunos pretenden encajar en su complaciente relato de normalidad.

¿Dónde está la normalidad? ¿Dónde está la convivencia? ¿Qué libertad disfruta un ciudadano al que se impide ejercerla?

Después, en Eibar, mientras hacía campaña junto a Alberto Núñez Feijóo, un hombre se acercó a Jon y le dijo «No me extraña que te pasen cosas, chaval». Es difícil expresar con menos palabras tanto desprecio por la libertad ajena. El agredido convertido en culpable. El agresor dispensado de responsabilidad. La amenaza presentada como una consecuencia natural de militar en el Partido Popular.

A Jon le pasan cosas porque hay quienes siguen creyendo que el País Vasco les pertenece. Que pueden decidir quién habla, quién hace campaña y quién debe marcharse. Su intolerancia nace de esa pretensión de propiedad sobre la vida de los demás.

No vivimos los años terribles en los que ETA asesinaba a nuestros compañeros. Lo sabemos. Y precisamente porque sabemos lo que ocurrió, porque recordamos a quienes pagaron con su vida el compromiso con la democracia, no podemos aceptar una libertad incompleta como desenlace satisfactorio de aquella historia. Que ETA haya dejado de matar no significa que todos puedan vivir y expresarse libremente. No hay libertad plena mientras a alguien se le impida hacer uso de ella.

Bildu es ETA. En sus listas electorales ha incluido a condenados por pertenecer a la organización terrorista. Recordarlo es una obligación frente a quienes hablan de memoria democrática mientras pretenden borrar la memoria de sus víctimas y blanquear a los herederos políticos de sus verdugos. Eso han hecho Sánchez y el Partido Socialista. Les entregaron la alcaldía de Pamplona y los convirtieron en socios decisivos del Gobierno de España. Ahora nos hablan de normalidad mientras un candidato del Partido Popular tiene que abandonar una plaza entre pedradas. ¿Qué normalidad es esa? ¿La del que amenaza o la del que debe marcharse?

Por eso el escaño de Guipúzcoa tiene un valor moral que nos compromete a todos. Conseguirlo significa decirles a los violentos que no van a decidir quién puede hacer campaña. Que las calles no les pertenecen. Que ningún español es un intruso en su propia tierra. Y que la libertad de todos no puede quedar a merced de la intolerancia de unos pocos.

Lo que está en juego nos exige estar a la altura. Cuando se intenta expulsar de una plaza a un candidato democrático, la respuesta debe sentirse en toda España. Jon tiene derecho a defender sus ideas y los ciudadanos de Guipúzcoa tienen derecho a escucharlas. Nadie puede arrebatarles ese derecho. Nadie puede aceptar que ejercerlo sea un acto de valentía cuando debería ser lo más normal del mundo.

Estas elecciones van de vivienda, de seguridad, de una inmigración legal y ordenada. Van de poner fin a las corruptelas del sanchismo y a la degradación de las instituciones. Todo ello importa. Pero la libertad es la condición que nos permite discutir sobre todo lo demás.

Seguiré pidiendo el voto para el Partido Popular en Barcelona. España necesita un cambio y Cataluña debe contribuir a hacerlo posible. Pero hoy levanto la voz por Guipúzcoa, porque la libertad de mis compatriotas vale tanto como la mía.

Quienes intentaron callar a Jon en Hernani deben escucharle en el Congreso. Que tenga allí su escaño. Que pueda hablar desde la tribuna. Que sepan que las piedras no tuvieron la última palabra.

Ese es el escaño necesario en Guipúzcoa.