¿Qué es la mediocridad y qué importancia social tiene? Veamos el diccionario de la RAE. ‘De poco mérito, tirando a malo’.

La sociedad española- aunque no creo que seamos los únicos- tiene un preocupante grado de mediocridad.

Creo, además, que esta mediocridad está fomentada. Pongo unos ejemplos que- al menos para mí- son suficientes para ver que esto no es casualidad.

El que fuera ministro de Universidades, Manuel Castells, dijo: ‘Suspender es humillar al estudiante’. En el gobierno de Pedro Sánchez.

‘El trabajo desgasta y enferma’, dijo la ministra comunista Yolanda Díaz. Ministra de Trabajo y Economía Social. También en el gobierno de Pedro Sánchez.

La comunista/feminista Irene Montero (ministra de Igualdad con Pedro Sánchez) dijo que los niños pueden tener sexo «con quien quieran», si hay consentimiento.

Creo que estos ejemplos bastan- además del desprecio progresista por el mérito- para contextualizar el problema. No se trata de unos militantes socialistas que, después de haber tomado unas copas de más, sueltan varias proposiciones ‘de progreso’.

Se trata de ministros del gobierno socialista, que no fueron desmentidos por su presidente Pedro Sánchez.

¿Qué transmiten estas frases de estos ministros socialistas?

Una de las ideas que transmiten es que no hay que esforzarse. Al final te aprobarán. Es decir, las cosas- en este caso estudios- tienen que ser fáciles. Eso del mérito, es de derechas.

Confirmado por la profunda reflexión de la comunista Irene Montero. Los niños deben tener sexo. Consentido, eso sí.

Resumamos. Los niños a follar. Cuando estudien una carrera universitaria (lo de ‘estudien’ es un decir) saben que obtendrán el título, aunque no sepan las asignaturas.

Finalmente, debes saber que el trabajo ‘desgasta y enferma’. Lo dijo la exministra Yolanda Díaz, ahora aspirante a dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Después de bien follado y poco estudiado (pero con título universitario) te pones a trabajar, pero poquito. Trabajar en serio te enfermará.

Consecuencia: mediocridad.

Eso sí, tienes muchos derechos. Por ejemplo, tienes derecho a una vivienda digna. (No comentaré la infame legislación pro okupa, que castiga al legítimo propietario.) Pero ¿qué pasa si no tengo dinero para comprarla? No te preocupes, el Estado te proporcionará una vivienda digna. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Pero yo no tengo dinero para pagar más impuestos. No te preocupes, lo pagarán los ricos.

Hasta que los ricos se marchen, o dejen de serlo. Y se arruine la sociedad. O sea, camino de Cuba, o de Corea del Norte.

Lo que la izquierda no ha entendido, es que el modo de producción capitalista- la economía de mercado- es muy superior al estatismo, la persecución de los ricos y el gratis total.

Y que las ‘enseñanzas’ de estos ministros- Castells, Yolanda Díaz, Irene Montero, etcétera- conducen a sociedades empobrecidas, en todos los sentidos. Parecidas, en mayor o menor grado, a las fracasadas sociedades comunistas.

Las sociedades decentes, ayudan a los que se esfuerzan seriamente (hacen méritos), pero- por diversos motivos- no llegan a conseguir los resultados deseados.

Pero las sociedades decentes no fomentan la vagancia, ni las relaciones sexuales entre niños, ni castigan la propiedad privada y la familia tradicional.

Esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, debo trabajar bien (meritocracia), ser disciplinado para tener más probabilidades de conseguir mis objetivos valiosos. La alternativa es tener el carné del partido.

Sólo si he hecho todo lo que he podido, está justificado que los demás me ayuden. Es muy negativo/injusto que los demás tengan que ayudar, con su esfuerzo y su dinero, a los que siguen los fracasados consejos de los ministros socialistas antes citados.

Se desincentiva el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Y las personas responsables tienen que sufragar con su dinero y su trabajo, a los que han venido al mundo ‘a pasarlo bien, tío’. Los perroflautas.

Las sociedades que creen que lo valioso es gratis (y no requiere un disciplinado esfuerzo) caminan, inexorablemente, al fracaso y la ruina.

Las alternativas políticas a estas fracasadas proposiciones socialistas/progresistas, no pueden limitarse a la gestión y la moderación.

Exigen propuestas radicalmente diferentes, bien argumentadas, justificadas y repetidas en los centros de enseñanza y medios de comunicación.

‘Votaré al PSOE haga lo que haga’, Miguel Ríos, cantante. Recordemos el lema fascista: ‘Obediencia ciega’.

Lope de Vega: ¡Ay, dulce y cara España, / madrastra de tus hijos verdaderos / y, con piedad extraña, / piadosa madre y huésped de extranjeros!

No habló de los socialistas. Antonio Elorza, sí:

‘Sánchez es un déspota que actúa como un gánster’.

¡Pobre España!¡En manos de la chusma que la desprecia! O sea, progresistas. Los mesurados parecen oponer, ‘gestión y moderación’. ¿Bastará con el gánster?