Es tiempo de sentir y experimentar la importancia de una nueva espiritualidad, directa, cercana, pedagógica que ayuda en el día a día en la solución de los diferentes problemas -situaciones a resolver- que el ser humano debe afrontar.

Por ello, es preciso que la movilización humanística y espiritual sea una realidad; sí, la comprensión de que la familia humana posee una fuerza esencial para conectar con una energía -maravillosa- universal que ayuda a poder afrontar el diario acontecer.

La espiritualidad se relaciona con la formación de los principios, los valores, los ideales y la consagración de la persona, en su íntima comunión con la Divinidad. Lo espiritual está relacionado con la plenitud, transcendencia, conexión, alegría y paz que no tienen por qué derivarse necesariamente en una religión organizada.

Es preciso que se den iniciativas como la propuesta por la Academia Española de la Espiritualidad que pone en marcha su primera cita anual, donde se reconoce y visibiliza el trabajo de personas e instituciones que contribuyen al desarrollo de la espiritualidad.

Además de la entrega de premios como reconocimiento y dedicación al trabajo de personas y colectivos en distintas categorías dentro del ámbito de la espiritualidad y humanismo de nuestro país, la gala contará con significativas aportaciones de diferentes profesionales en el terreno musical y artístico: la apreciada cantante y compositora Sara Veneros nos obsequiará con dos canciones de su propia cosecha; el violista Óscar Vicent interpretará dos piezas musicales acordes al acto; la profesora, poeta y escritora Brunhilde Román deleitará a la audiencia con una danza especial. El evento contará, en su presentación, con la conocida comunicadora y académica María José Bosch.

En las diferentes categorías de premiados se otorgarán las siguientes distinciones:

Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Gopala, Dra. Isabel Heraso, Agustín Pániker, Centro Persépolis, Espacio Ronda, Sara Veneros, Francisco Javier Expósito, María José Bosch, Brunhilde Román, Miguel Ángel Cervantes, Esperanza Martín, Jesús Morales, Alfonso Abril, Meigaweb, Kolima Books, Mandala Ediciones, DateSalud, Silvia Pérez, Huerga y Fierro, Espiritusofía. Escuela del Alma.

La Academia Española de la Espiritualidad es una asociación de carácter cultural, humanista y espiritual, que carece del ánimo de lucro, cuya existencia tiene como fin, el conocimiento y difusión del Humanismo y la Espiritualidad del ser humano en todos sus ámbitos generales y personales.

Es importante señalar que desde la Academia se brinda la oportunidad de indagar y profundizar en los diferentes aspectos que engloba la Espiritualidad, entendida como crecimiento y realización personal, siempre en forma didáctica y amena.

Desde la experiencia espiritual podemos comprender lo inexplicable, aprehender lo infinito, calmar la sed de un corazón herido que grita en los silencios de la eternidad que toma forma en el presente, nuestro presente.

Debemos partir de nuestro propio universo interior, de nuestro sentir más profundo; por ello, es preciso encaminar nuestros pasos hacia una seria y profunda integración con nuestro ser interior, día a día, estando en la senda adecuada para triunfar como seres humanos. Es decir: la magia de la vida.