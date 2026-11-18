Es un axioma de sentido común que dice que quienes crean un problema, no pueden ser nunca la solución…

Y así sucede con el gobierno que nos hemos dado, según dicen los progres, o más bien que nos han impuesto, tanto el PSOE como los partidos separatistas, y hasta los herederos de la Eta.

Un gobierno, con aspiraciones de régimen, de perpetuarse en el poder, que ha aumentado la población en más de cinco millones de personas, la mayoría sin formación ni capacitación productiva, pero que obviamente necesitan un techo en el que guarnecerse.

Y comida, ropa, medicinas, asistencia sanitaria, enseñanza para sus hijos, etc., para no sufrir las penurias de sus países de origen.

¿Y nade ha pensado en dónde van a vivir…?

En ocho años no se han construido prácticamente viviendas, pero dicen que eso es “competencia” de las autonomías.

Es decir, el régimen totalitario sanchista crea el problema, pero son las autonomías las que tienen que solucionarlo.

Con esa premisa, ¿para qué queremos un gobierno que es incapaz de solucionar nada, y solo sirve para crear nuevos problemas, y hacer la vida cada día más difícil a la población…?

O la seguridad pública, cada día peor, por no hablar de la asistencia sanitaria de la seguridad social, totalmente desbordada por esos, entre diez y doce millones de extranjeros, que habitan con nosotros la vieja piel de toro, que ya está a punto de reventar…

Y los españoles civilizados, europeos, de la vieja y decadente Europa, que creíamos vivir en una democracia, estamos viendo como nuestra Patria se está transformando en un país del tercer mundo, “gobernado” por la demagogia y el populismo, con una población cada vez más idiotizada, e infantilizada, a la que se hace creer que el gobierno es la solución, cuando no es más que el problema.

¿De verdad alguien puede pensar, con dos dedos de frente, que quienes llevan ocho años creando problemas a los españoles…, pueden ser la solución?