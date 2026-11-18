No he visitado El Hierro en mi vida, y no por falta de ganas…

Siempre he tenido un interés en visitar la isla con mi esposa, y alojarnos en el hotel más pequeño del mundo, con solo cuatro habitaciones, en una zona que me atrae mucho.

(Espero que siga abierto, pues leí que el gobierno canario no invertía un euro en mejorar la carretera o ruta de acceso, lo que dificultaba mucho la llegada de huéspedes, y de suministros.

A los que somos de secano, y de tierra adentro, normalmente nos agradan mucho esos emplazamientos privilegiados, al borde de los acantilados, donde parece que se acaba la tierra y empieza el abismo marítimo).

Las Canarias son unas islas en donde se viva la españolidad en los poros de la piel de los isleños, y siempre que uno no vaya en plan godo, -de conquistador dominante-. es recibido con los brazos abiertos, y una gran camaradería y fraternidad. ¡Me encantan las Canarias!

Pero es mi obligación moral denunciar, como la de todo español bien nacido, que el PSOE y su amo, Pedro Sánchez, han abandonado las islas Canarias a su suerte, a su mala suerte, permitiendo su invasión y ocupación por las hordas africanas.

¡Y “solo” hay mil quinientos africanos, la mayoría en situaciones de gran necesidad, que quieren venir a Europa, a vivir de la sopa boba que tan generosamente les facilitan nuestros politicastros, pero con nuestro dinero, y no con el suyo!

Condenar a una isla habitada, escasamente, por doce mil habitantes, a ser invadida en pocos meses por más de diecisiete mil personas, es un auténtico delito de alta traición a España…

Recuerden que en Ceuta pasó lo mismo: más de cien mil okupas, con una población local de escasamente ochenta y cinco mil habitantes.

Y ya ven el “resultado”: la mayoría siguen allí, “estabulados” en centros de internamiento de extranjeros, a pensión completa, y con asistencia sanitaria gratuita, sin presente ni futuro.

O malviviendo por el monte, y Ceuta tiene diez y nueve kilómetros cuadrados, por lo que una batida de la Legión y los Regulares serviría para poder localizarles, identificarles, y tramitar sus expedientes de expulsión de España.

Pero nada de eso interesa a Sánchez y su banda…

Ellos, y las ONGs, (en realidad organizaciones de parásitos, que se lucran con el dinero público), hacen “negocio” con esos miles y miles de inmigrantes, a los que periódicamente se traslada a la península, bien a centros de internamiento, o se les deja tirados en los aeropuertos, con cien euros, y un móvil de última generación, para que se busquen la vida en el submundo del hampa y la delincuencia, el trabajo en negro, la prostitución, el tráfico de drogas, y otros “negocios”.

Y con las decenas de miles que okupan El Hierro, sucederá lo mismo.

Espero que los españoles, dignos de tal nombre, mediten sobre si esta es la España que desean, a la hora de votar, el próximo día 29 de noviembre.