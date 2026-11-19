Es imposible encontrar un caso ni mínimamente parecido en nuestro entorno de naciones de democracia clásica occidental, como el que ha producido y consentido, tácita o expresamente, Pedro Sánchez en su larga trayectoria política y personal de ocho años.

Sólo los tribunales judiciales y profesionales, no de carácter político como es el Tribunal Constitucional, han podido cortarle las alas ante la nación, pero sin poder, por ahora, hacerlo dimitir.

El presidente que, en teoría, deber ser el de todos, herido políticamente de muerte por todo lo que va saliendo a la luz como hechos reales indubitables y demostrados, no solamente no cesa, aunque sea por miedo a lo que opine el personal, sino que tiene la frivolidad pseudosocialista de intentar continuar con todo lo que precisamente le están diciendo y justificando que ha hecho mal para el país y no puede hacer.

Ante eso, con caradura manifiesta que no oculta, amparándose en el último resquicio de los votantes que añoran y no se resisten a enterrar el año 36, muy alejados de la grandeza del 78, creídos, con cierta picardía mal pensada todavía, que otros que vengan les pueden quitar la paguita, quiere presentarse como un limpio y fresco ganador cuando en realidad se ha convertido en un enardecido perdedor que, junto a sus adláteres subordinados al dinero, no dejan de conformar un desecho de tienta política.

Y, así las cosas, Europa y sus líderes, viendo que escandalosamente Sánchez no cesa, le apartan hasta con sorna y desconfianza ganada por el español, de lo que se decide internacionalmente, en espera, muy ansiada y querida, por la vuelta de esa España que merece no tener a Sánchez y al que han hecho dimitir por decisión popular