Tras el ‘fiasco’ de la Huelga General promovida por los ‘bien pagados’ y muy agradecidos sindicatos social-comunistas -UGT & CC.OO- y alentada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dirigida con ‘carácter preventivo’ contra la oposición ante la posibilidad de que pueda formar el próximo gobierno, lo que ya apuntilló la dicharachera ex ministra -Maria Jesús Montoro- esa mujer que acaparó todo el poder político, para ser después la candidata socialista que fracasó estrepitosamente en las elecciones andaluzas y ahora vuelve a ser la aliada frenética y ‘aplaudidora’ de ‘su Jefe’ desde el principio de la frenética Campaña electoral.

Ya inmerso en ella Sánchez exhibe y apoya, “como no podía ser de otra manera”, a su querida e ‘imputada’ esposa Begoña, e intentando emular al gran ‘Julio Iglesias’ podría haber cantado… “Por el amor de una mujer…”

Y no contento con hacer esta comedia infame basada en un interesado y electoralista apoyo de carácter feminista, también presentó y exhibió a su ‘denostada madre’ a la que dice, que maltrata ‘la fachosfera’, en un mitin en donde también intentando emular en esta ocasión al cantante de boleros cubano ‘Antonio Machín’ podría haber cantado….“Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor…”

Todo ello porque a lo mejor se le da mejor ‘cantar’ que bailar, lo que por cierto hace de pena.

Y pone la guinda con su aparición en la prensa rosa, protagonizando la portada de la revista “Lecturas” con el título de “No imagino mi vida sin Begoña ” Aquí habría que añadir quizás… ‘Y sin el dinero que empleó para su gira del partido procedente de ‘las saunas’ de mi suegro tampoco’.

Sigue dando muestra de actuaciones impostadas, como es su estilo, para conseguir algunos votos más de ese ‘cariñoso’ público femenino que le aplaude loca y efusivamente y además le vota… Por qué… ¿Por guapo? ¿Por sincero? ¿Por buen gobernante? ¿Por no haber permitido la corrupción tanto familiar como política? ¿Por haber atendido ‘in situ’ a todos los que han sufrido tragedias? o por otro largo etc. de razones que, si aplicaran el sentido común, y viendo su trayectoria le condenarían a privarle del voto de por vida.

Pero permítanme que tras esta introducción de ‘crítica relajada’ analicemos la tremenda situación migratoria que se está produciendo en nuestro País y en particular en nuestras queridas islas Canarias durante lo que va de año 2026 y sobre todo lo ocurrido en el pasado fin de semana.

En lo que va de año han entrado ‘44.200 inmigrantes’ de forma irregular -ilegales- de los cuales arribaron en cayucos a Canarias 24.572 y han batido el récord de llegadas en los quince primeros días de noviembre con una cifra desmesurada de 11.988 (procedentes de Gambia, Malí, Senegal y Guinea) dándose la circunstancia de que sólo en este último fin de semana han llegado 3.047 (1.467 el domingo ocho cayucos a El Hierro y uno a Tenerife) siendo el balance final en la primera quincena de noviembre de 9.090 a la isla de El Hierro cuya población es 12.100 habitantes.

El ministro del Interior Fernando G. Marlaska- viajó a Senegal para anunciar la concesión del Gobierno español de 500.000 euros a la Marina Nacional de Senegal para ‘la lucha contra la inmigración’. ¡Otro dinero despilfarrado y otro tanto ‘positivo’ que se puede apuntar Marlaska por su nefasta gestión durante estos ocho años en su Ministerio del Interior!

Es urgente y necesario un cambio en la política de migración recurriendo a todos los medios disponibles para que cese este flujo insostenible y se cumpla de una vez la política europea que permite la deportación inmediata de todos los que entren ilegalmente y se obligándose a cumplir la Ley de Extranjería.

Es inhumano y a la vez insostenible esta avalancha de migrantes que vienen entrando en España sin control y con el agravante de acceder sin control, con antecedentes policiales, ex presidiarios con sospecha y a veces certeza, de pertenecer a grupos terroristas islámicos, portadores de enfermedades infecciosas y vírales que ya están erradicadas hace años mediante vacunaciones en nuestro País.

Ajeno al problema que esto supone Sánchez y sus ‘extintos’ ministros se lanzan a una Campaña electoral ‘bailando y cantando’ con la convicción de que pueden revalidar su tercer mandato… aunque tengan que alterar gravemente el Censo autorizando a hijos y nietos de los que emigraron a principio del siglo XX y que no han pisado España en su vida.

Pero alguien le ha dado la idea de seguir haciendo consejos de ministros 2 veces por semana hasta el 29N, para seguir aprobando ‘en la clandestinidad’ y refrendando mediante la Diputación Permanente del Congreso (con el voto extra de la ex Presidenta del Congreso) todo tipo de subidas… del salario mínimo, sueldo a funcionarios, blindaje del sistema de dependencia mediante una inversión histórica de 7.240 millones, reconocimiento a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social con 1.800 millones y suma y sigue…

Promete un gasto de 39.000 millones de euros (18.000 millones extras) que si se cumplen los pronósticos… los tendrá que pagar el próximo Gobierno, que se va a encontrar las ‘arcas vacías’ y con la advertencia de Europa de ‘no poder aumentar el gasto’.

Cuando finalizo este artículo ‘estalla la Bomba’ de las declaraciones hechas al periódico -El Mundo- por el aún prófugo Puigdemont que, en una larga entrevista, revela las negociaciones hechas con Sánchez a través de Zapatero y Cerdán desde su exilio para nombrarle Presidente y mantenerle en la Moncloa con los votos de JUNTS.

Puigdemont suelta perlas como:

“Aproveché la ambición desmedida de Sanchez para derrotar a España “

“Es un personaje amoral”

“Aceptaron bastante fácil la Amnistía para mi sorpresa, yo pensaba que la iban a pelear un poco más”.

No es que nos pille de sorpresa que, bajo cuerda, Sánchez y su gobierno han estado traicionando la confianza y el dinero de muchos españoles en beneficio de otros pocos que claramente no quieren serlo, pero ‘esto ha puesto la guinda al pastel’ y si no se les castiga seriamente en las urnas el 29N podríamos decir aquella frase que se atribuye al filósofo y escritor Joseph Maistre:

“Cada nación tiene el gobierno que se merece”

Suerte a todos… los que se la merezcan