Siempre pensé, como creo que pensamos muchos, que los filósofos viven en otro mundo, y que levitan sobre nosotros, pues son más de dudas que de certezas, y a cualquier argumento le encuentran la vuelta…

Pero uno de mis pocos buenos amigos (los buenos amigos se cuentan con los dedos de la mano, y sobran dedos), me ha enviado un correo electrónico proponiendo soluciones para el desastre nacional de España. Dice así:

“Si lo miras fríamente, Ramiro, todos los males vienen del keynesianismo, es decir, de las políticas del gasto público desenfrenado y del ataque al ahorro/ahorrador. La Teoría del Dinero de Keynes es un gran fraude, pero su influjo ha sido continuo hasta ahora.

La inversión en obra pública, salvo la estrictamente necesaria, también es contraproducente. Por cada puesto de trabajo público nuevo que “crea” la pública, se roba otro a la industria privada, que es la que realmente crea riqueza.

El problema de España, a mi juicio, podría resolverse así:

Reemigración de unos siete millones de individuos extranjeros improductivos, que no cotizan a la seguridad social ni aportan nada a la hacienda pública, sin capacidad de creación de riqueza. Son chupópteros del arca pública, pero sin aportar nada. Son “consumidores libres de cargas”. Retorno a España, con políticas de incentivación de su vuelta, de los tres millones de compatriotas que trabajan en el extranjero, por falta de oportunidades en la Madre Patria. Dejar de subvencionar a organizaciones no gubernamentales, lobbies y demás entes parasitadores, entre los cuales incluso a los sindicatos y a los partidos políticos. Todas esas supuestas organizaciones de la sociedad civil, deben vivir de sus propios recursos, y no de la hacienda nacional. Supresión de una buena parte de los impuestos, con una total armonización del sistema tributario, de forma que se pague lo mismo, por idénticos conceptos, en cualquier parte del territorio nacional, terminando así con los privilegios del País Vasco, Navarra y Cataluña. (Con la única excepción del territorio insular, por sus peculiaridades geográficas, alejamiento de la península, etc.), Jubilación anticipada, o cese de la mitad de los burócratas, empezando por el personal laboral, interino, eventual, etc., con una drástica reforma de la condición de funcionario, eliminando una parte de los privilegios de que ahora disfrutan, en detrimento de los trabajadores normales y corrientes. Extinción, por supresión, de unos 400.000 cargos políticos sobrantes, reduciendo la elefantiasis de las excesivas administraciones públicas, reduciendo su número, etc. (Hay alrededor de medio millón de políticos profesionalizados, que no profesionales, que viven opíparamente de la teta pública, poniéndose los sueldos que quieren, etc.). Supresión de las diputaciones provinciales, por ser administraciones redundantes. Reducción de las facultades y atribuciones de las comunidades autónomas, incluso de su número, de forma que, con carácter general, las comunidades uniprovinciales, excepto Madrid, por su gran población, deban integrarse voluntariamente en otra más próxima, o con la que tengan más vínculos históricos, culturales, tradicionales, etc. (Las competencias de orden públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad, la enseñanza y la asistencia sanitaria, deben retornar al Estado, y ser idénticas para todos los españoles, con integración de todas las policías autonómicas en la guardia civil y policía nacional). Salida de la OTAN, con el refuerzo de nuestras fronteras y control militar permanente en regiones problemáticas, Ceuta y Melilla, Canarias, etc. Llevar a los tribunales, ordinarios o militares, a todos los traidores a la Patria, que trabajen para Marruecos, USA, Israel, y otras potencias distintas a España”.

Yo no sé que pensarán ustedes, pero yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice mi buen amigo José Antonio.

¿Qué piensan ustedes, amigos…?