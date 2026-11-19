El valor es primordial para caminar por cualquier orbe, que la propia existencia nos haya ofrecido. Tanto es así, que el ser humano vale por lo que reconstruye, previendo los peligros y arrinconándolos cuando llegan a forjarse ineludibles. Ahora bien, no caigamos en el afán destructor por el miedo o la incertidumbre, renazcamos antes que la desolación o el recelo se apodere de nosotros. La crónica es una travesía fija, que requiere de nuestra presencia, la de un latido fusionado corazón a corazón. Es cuestión de conjugar pulsaciones de amor, de hacerse enérgico como el viento que todo lo limpia, para que desaparezca la oscuridad. El éxito jamás es definitivo, el fracaso tampoco es fatídico para siempre, lo que cuenta es la valentía.

Aquel que no rema compartiendo sus experiencias, navegará perdido y, más pronto que tarde, se hundirá en la desesperación. Sin duda, hay que arrancar por apreciar lo que poseemos, comenzando por nuestra distintiva vida y todo aquello que nos acompaña. Potenciemos los vínculos amándonos, sintámonos familia queriéndonos, no hay otro modo de vencer esta realidad tenebrosa. Trabajemos la constancia, para que el presente mundo entre en sanación; nunca nos desesperemos ante una presencia habitada por injusticias, tensiones y sospechas. Después de los llantos vendrán las alegrías; cuando descubramos que, en medio de las contradicciones, hemos de activar la esperanza, el anhelo de que la victoria del amor nos fraternice, donándonos. ¡Seamos entonces artífices de unión y de unidad!

Somos lo que ofrecemos; únicamente hay que tener la fibra de ser auténticos en la entrega y no de imponerse, ante nadie ni ante nada. La dignidad jamás nace de la imagen que brindemos, sino de las acciones vertidas en favor de los demás. Se trata de descubrirse primero uno mar adentro, de reencontrarse, para poder darnos hasta desgastarnos por el bienestar de uno y el bien colectivo. La humildad como esfuerzo será nuestra senda de crecimiento, con la escucha como lenguaje y la mirada como abecedario. Veremos que justamente, con el empuje del amor, cuesta menos entenderse y atenderse, haciendo del destino un edén. Es cuestión de remontarse a la fuente de los valores que constituyen el fundamento de la convivencia civil, o sea, de los principios universales de las personas.

Con el renacer del nuevo día, tanto los niños como los mayores, se despiertan con el apetito de vivir. Los más pequeños se mueven en un espacio que es fruto de decisiones que ellos no han tomado y nuestros abuelos se conmueven bajo un cielo, plagado de cátedras vivenciales, deseosos de que se les oiga y no se les arrincone. Pero, ambos se recobran, con obligaciones a ser protegidos y a poder expresarse. Ha llegado el tiempo de prestar atención a la infancia y a los ancianos, de comprender cómo viven y de qué modo sus potestades se respetan, se vulneran o se defienden. El mañana estriba en cómo cuidemos a la próxima generación, pero además pende de no dejar en el olvido a nuestros longevos. Al fin y al cabo, el futuro es de todos, ¡lo razonable es resistir sin temor!

Cada habitante tiene su misión a desarrollar y no está en manos del tramo de su biografía en el que se halle, sino en la voluntad brindada, que es lo que da alcance a las cosas pequeñas. En consecuencia, la creatividad volcada requiere tener el coraje de desprenderse de la convicción descubierta o que la verdadera grandeza de la ciencia acabe estimándose por su conciencia. De este modo, los pueblos se repueblan de fervor, sostenidos y sustentados en un brío humanitario o en un acopio de servicios, que nos acoplan a un territorio del que todos formamos parte y que es esencial para la supervivencia, lo que pasa igualmente por un redescubrimiento de las propias raíces y por la apertura al diálogo sincero con el otro. Dejemos, pues, de someternos a la lógica de la violencia y la opresión.