No voy a escuchar a Sánchez y Feijóo esta noche, en el debate televisivo.

Lo siento mucho, pero a las diez ya estoy en la cama, rezando, antes de dormir.

Paso de comedias, que ya soy mayor, y solo espero que no acaben en tragedias…

Lo que sí tengo claro, clarísimo, es que no voy a votar al candidato de Marruecos.

Sánchez lleva ocho años trabajando activamente en favor de Marruecos, totalmente sumiso ante Mohamed VI, y convertido en uno de sus lacayos y palanganeros, posiblemente entre los favoritos, por los miles de millones de euros que nos está sacando a España.

Me produce vergüenza ajena, nauseas y ganas de vomitar, su total entreguismo a la defensa de los intereses de Marruecos en España…

Y para muestra, un botón: todos los activistas, asociaciones pro marroquíes, etc., que pululan por España, y que son multitud, piden el voto para Pedro Sánchez y la PSOE, esa banda que lidera, y que lleva camino de convertirse en una organización criminal más, seguramente la más importante de nuestra Patria.

Ha abandonado Ceuta, Melilla, El Hierro, y Canarias…, pasando de la defensa de la unidad e integridad territorial de España.

Hoy le define, muy bien, Puigdemont en El Mundo: es un amoral.

Creo que los españoles con un mínimo raciocinio deberíamos pensar, antes de votar, si queremos ser un protectorado, una colonia, de Marruecos, como antes lo fueron ellos de nosotros, y de Francia, o una nación independiente, de ciudadanos -no súbditos-, libres e iguales.

Y votar en consecuencia.

De lo contrario, que Sánchez presione a su amiga Letizia (Felipe no pinta nada), para que Leonor se case con el Príncipe heredero de Marruecos, Mulay Hassán, cuando muera Mohamed VI, y España se convierta en un protectorado de los moros, con la Princesa como una de las mujeres del futuro rey…

Seguramente, no la favorita.

Previa conversión al islam, faltaría más, pero si Letizia pasó de abortista y atea a católica, (cruzando los dedos en la espalda), para ser reina consorte, su hija puede hacer lo mismo.

Por el bien de España, digo de Pedro Sánchez y la PSOE.

Pero, sobre todo, por el bien de Marruecos.