A lo largo de su historia, España ha soportado ataques exteriores, enfrentamientos internos, guerras, hambre y crisis que habrían puesto de rodillas a cualquier nación. Y, sin embargo, aquí seguimos.

No quiero comparar al pueblo español con otros pueblos, porque todos tienen sus virtudes y sus grandezas. Pero el nuestro ha forjado, a lo largo de siglos de sufrimiento, unas cualidades que merecen ser reconocidas.

Ha sido un pueblo sacrificado. Durante generaciones, sus hombres fueron enviados a guerras que muchas veces no comprendían. Ha conocido el hambre, la emigración y las divisiones internas, demasiadas veces alimentadas por poderosos que antepusieron sus intereses al bien común.

Pero también ha sido un pueblo capaz de construir, de crear y de transmitir ideas. En América dejó hospitales, universidades, iglesias y catedrales. Una obra histórica con luces y sombras, como toda gran empresa humana, pero que también transmitió una concepción de la dignidad de la persona: el ser humano como criatura de Dios, dotado de un valor que no depende de su riqueza, su origen o su posición social.

Nuestra fuerza no procede de ningún poder exterior. Procede de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias y de la capacidad de sacrificio de quienes, en momentos decisivos, pusieron el interés general por encima del particular.

Pensemos en Blas de Lezo, aquel marino vasco que en 1741 defendió Cartagena de Indias frente a una formidable expedición británica de más de 180 barcos y decenas de miles de hombres. Con fuerzas muy inferiores, y pese a haber perdido una pierna, una mano y un ojo en distintos combates, contribuyó decisivamente a una victoria que forma parte de las grandes páginas de nuestra historia. No fue la superioridad de los medios lo que decidió aquella defensa. Fueron el conocimiento, la inteligencia, la determinación y el valor.

También nuestras instituciones y nuestras élites han conocido momentos de grandeza. Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II representan épocas muy distintas, pero nos recuerdan que hubo dirigentes capaces de proyectar una idea de España más allá de sus fronteras. Carlos V, nacido fuera de nuestros territorios, terminó haciendo del castellano una lengua de proyección internacional. En 1536 pronunció en castellano un importante discurso ante el papa Paulo III y los embajadores reunidos en Roma.

Sin embargo, nuestras élites también han conocido etapas de decadencia. Fernando VII es un ejemplo especialmente doloroso. Mientras el pueblo español se enfrentaba a la invasión napoleónica, la conducta de la familia real y de buena parte de sus dirigentes estuvo muy lejos de la responsabilidad que exigían las circunstancias. Una vez más, el pueblo tuvo que soportar las consecuencias de los errores de quienes debían representarlo.

Y llegamos a nuestra historia más reciente. No quiero hacer un recorrido por todos nuestros enfrentamientos políticos, sino detenerme en una cuestión que considero fundamental: la defensa de la igualdad entre los españoles.

NEGOCIAR, SÍ. RENUNCIAR A LA IGUALDAD, NUNCA

La negociación política es imprescindible en democracia. Hay que negociar con todos, escuchar a todos y buscar acuerdos siempre que sea posible. Pero existe una frontera que ningún gobernante debería cruzar: la renuncia a los principios que garantizan la igualdad de los ciudadanos.

Durante décadas, distintos gobiernos han negociado con los nacionalismos periféricos para conseguir apoyos parlamentarios. El problema no es negociar. El problema aparece cuando, para conservar el poder, se aceptan concesiones que pueden debilitar la igualdad y la solidaridad entre los españoles.

Jordi Pujol fue uno de los políticos más influyentes de la Cataluña contemporánea. Defendió con inteligencia y perseverancia su proyecto nacionalista. Frente a él se encontraron dirigentes españoles que, en demasiadas ocasiones, parecieron considerar que los principios podían negociarse a cambio de apoyos parlamentarios.

Felipe González pactó con Convergència i Unió en 1993. José María Aznar necesitó también el apoyo de Pujol para gobernar y alcanzó con él los acuerdos conocidos como Pacto del Majestic en 1996. La pregunta que debemos hacernos es si, en algún momento, el precio de esos acuerdos terminó debilitando la igualdad que debe unir a todos los ciudadanos.

Hoy volvemos a encontrarnos ante una situación que merece una reflexión profunda. Pedro Sánchez necesitó los votos de Junts para su investidura de 2023. El acuerdo incluyó compromisos políticos de gran trascendencia, entre ellos la tramitación de una ley de amnistía y la apertura de negociaciones sobre distintas reivindicaciones del independentismo catalán.

No quiero hacer una valoración global de Pedro Sánchez como presidente. Sería injusto negar que durante su mandato se han tomado decisiones positivas y se han realizado actuaciones que merecen reconocimiento. Una gestión política debe analizarse en su conjunto, con sus aciertos y sus errores.

Pero una cosa es reconocer los aciertos de un gobernante y otra muy distinta justificar cualquier decisión que tome.

Y aquí aparece una cuestión fundamental: ¿puede un presidente del Gobierno sacrificar el principio de igualdad de los ciudadanos para conservar el poder?

Las recientes declaraciones de Carles Puigdemont han añadido un elemento especialmente revelador a este debate. El dirigente de Junts ha calificado a Pedro Sánchez de «persona amoral y con una ambición desmedida». Pero hay algo todavía más significativo: ha afirmado que su partido se aprovechó de la ambición de poder del presidente para conseguir ventajas políticas y, en sus propias palabras, «derrotar a España».

Son declaraciones que merecen ser examinadas con atención. No estamos ante una interpretación de un adversario político, sino ante el relato que hace uno de los protagonistas de aquellas negociaciones. Naturalmente, sus palabras no demuestran por sí solas que todos los acuerdos fueran perjudiciales para España, pero sí describen la utilización de la necesidad parlamentaria del Gobierno como instrumento para obtener objetivos políticos propios.

Puigdemont emplea la palabra «amoral» para referirse al presidente. Conviene distinguir: amoral significa actuar al margen de los principios morales; inmoral es calificar una conducta que vulnera esos principios.

Yo no pretendo juzgar la moralidad personal de Pedro Sánchez. Prefiero juzgar sus decisiones y sus consecuencias. Y considero que sacrificar el principio de igualdad de los españoles para conseguir o conservar el poder constituye una inmoralidad política.

Un presidente puede equivocarse, puede cambiar de opinión y puede negociar. Lo que no debería hacer es colocar su interés por mantenerse en el Gobierno por encima de los principios que tiene la obligación de defender.

Los principios de una nación no pueden convertirse en moneda de cambio para mantenerse en el poder.

EL PRECEDENTE DE LA POLÍTICA ANTITERRORISTA

Tampoco podemos olvidar la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y su política respecto a ETA.

En 2005 y 2006 se abrió un proceso de diálogo con la organización terrorista con la esperanza de acabar con décadas de asesinatos y violencia. Zapatero defendió públicamente que no habría precio político por la paz y que las cuestiones políticas debían resolverse por los representantes legítimos de la voluntad popular.

Pero el proceso estuvo rodeado de una enorme controversia política y social. El 30 de diciembre de 2006, ETA atentó en la terminal T-4 de Barajas y asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos. El Gobierno dio por terminado el proceso, aunque posteriormente se conocieron contactos durante los primeros meses de 2007.

Hay que reconocer que buscar el final del terrorismo era un objetivo legítimo y deseable. También otros gobiernos anteriores habían intentado encontrar una salida a la violencia. Pero la cuestión moral que debemos plantearnos es otra: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno en su búsqueda de la paz sin poner en riesgo la igualdad ante la ley, la dignidad de las víctimas y la autoridad del Estado democrático?

Zapatero sostuvo que no había realizado concesiones políticas a ETA. Esa posición debe recogerse al analizar los hechos. Sin embargo, desde mi punto de vista, la decisión de abrir y mantener un proceso de diálogo con una organización terrorista, mientras existían reivindicaciones políticas vinculadas a su actividad violenta, planteó un problema moral de enorme trascendencia.

Cualquier cesión que permita a una organización terrorista obtener mediante la violencia lo que no puede conseguir por vías democráticas supone, a mi juicio, una quiebra moral. Las víctimas y sus familias no pueden sentir que su sufrimiento queda subordinado a las necesidades políticas de cada momento.

La paz es un bien inmenso, pero no puede construirse premiando la violencia ni debilitando la igualdad ante la ley. La democracia debe ser generosa, pero también firme con quienes han utilizado el terror para imponer sus objetivos.

El final de ETA fue una conquista de la democracia y de toda la sociedad española. No podemos permitir que la memoria de las víctimas se convierta en una moneda de cambio político.

Son situaciones históricas distintas, pero ambas nos obligan a formular la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando un gobernante coloca la necesidad de alcanzar un acuerdo o conservar el poder por encima de los principios que debe defender?

LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UNA MEDIDA DE NUESTRA IGUALDAD

Hay un ámbito en el que esta reflexión resulta especialmente importante: la educación pública.

Según los datos del Ministerio de Educación correspondientes a 2023, el gasto público por alumno en centros públicos fue de 12.484 euros anuales en el País Vasco, frente a 7.943 euros de media nacional. La diferencia es de 4.541 euros por alumno, aproximadamente un 57 % más.

Estas cifras corresponden al conjunto de las enseñanzas no universitarias, no exclusivamente a la enseñanza obligatoria. Tampoco demuestran por sí solas que exista un privilegio injustificado, pues hay factores territoriales, organizativos y de prestación del servicio que deben tenerse en cuenta. Pero plantean una pregunta que considero fundamental: ¿estamos garantizando a todos los niños y jóvenes españoles unas oportunidades educativas suficientemente equilibradas?

La educación pública no es un gasto cualquiera. Es una de las herramientas más poderosas que tiene una sociedad para corregir las desigualdades de origen. Es la que permite que el hijo de una familia humilde pueda tener las mismas oportunidades de formación y de futuro que el hijo de una familia acomodada.

Por eso, defender la educación pública es defender la igualdad. No se trata de que una comunidad gaste más o menos porque nos convenga políticamente. Se trata de que todos los niños españoles tengan acceso a una enseñanza pública de calidad, con recursos suficientes, buenos profesionales y oportunidades reales para desarrollar sus capacidades.

La educación pública debe impedir que el lugar de nacimiento determine las oportunidades de futuro de nuestros jóvenes.

Un país no puede resignarse a que el futuro de sus jóvenes dependa del código postal en el que nacieron.

Si creemos de verdad en la igualdad, debemos demostrarlo con hechos. La financiación de los servicios públicos debe responder a criterios transparentes, justos y solidarios. No puede convertirse en otra pieza de una negociación destinada a garantizar mayorías parlamentarias.

La solidaridad entre territorios debe ser un principio irrenunciable. Y la igualdad no puede depender de quién consigue más concesiones en una negociación.

EL RESPETO AL ADVERSARIO Y LA LEALTAD A LOS PRINCIPIOS

Quiero recordar una enseñanza de la Antigüedad. En el canto XXIV de la Ilíada, Príamo, rey de Troya, se presenta ante Aquiles, el hombre que ha matado a su hijo Héctor, y le suplica que le devuelva su cuerpo para poder enterrarlo dignamente. Aquiles, su enemigo, acaba compadeciéndose de él y accede a su petición.

Es una de las escenas más humanas de toda la literatura. Dos enemigos son capaces de reconocer el dolor y la dignidad del otro. Aquiles demuestra que incluso en medio de la guerra existe un límite moral que no debería traspasarse: el respeto a la dignidad humana.

Frente a esa grandeza moral de la antigua Grecia, la tradición romana nos ha dejado otra expresión célebre: «Roma no paga traidores», atribuida al episodio de los asesinos de Viriato, aunque no conste literalmente en las fuentes clásicas. Se ha convertido en un símbolo del rechazo a premiar a quienes traicionan a su propia comunidad.

Las recientes declaraciones de Carles Puigdemont me han hecho recordar precisamente esa vieja severidad romana. Cuando afirma que aprovechó la ambición de poder de Pedro Sánchez para conseguir ventajas políticas y «derrotar a España», sus palabras provocan una reflexión inevitable sobre la lealtad, la responsabilidad y los límites morales de la política.

No se trata de convertir una frase histórica en una descalificación personal. Se trata de preguntarnos qué sucede cuando los intereses particulares se colocan por encima de los intereses comunes de un país.

La política necesita negociación, pero también necesita lealtad a los principios que hacen posible la convivencia. Se puede discrepar, defender proyectos diferentes e incluso aspirar a cambiar la organización territorial de un Estado. Lo que no debería aceptarse es que la igualdad de los ciudadanos se convierta en moneda de cambio.

Aquiles nos recuerda el respeto al adversario. La tradición romana, la responsabilidad hacia la propia comunidad.

Ambas enseñanzas siguen teniendo vigencia: podemos ser adversarios sin dejar de ser humanos, y podemos negociar sin traicionar aquello que nos une.

No afirmo que todos nuestros gobernantes hayan actuado mal. Ha habido hombres y mujeres que han servido a España con honradez, inteligencia y generosidad, desde distintas ideologías. Tampoco creo que el patriotismo pertenezca a un partido, a una bandera política o a una determinada manera de pensar. España es mucho más que eso.

EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Ahora llega el momento de mirar al presente.

Cuando acudamos a las urnas, cada ciudadano tendrá que decidir qué candidato considera más capacitado para defender los intereses de nuestro país. Y no hablo solamente de los intereses económicos, de los impuestos, del empleo o de la financiación de los servicios públicos. Hablo también de algo mucho más profundo: los principios y los valores que han dado sentido a nuestra convivencia.

No es una decisión sencilla. Debemos preguntarnos quién ofrece mayores garantías de defender la igualdad de todos los españoles, la solidaridad entre territorios, la dignidad de las personas, la libertad, la justicia y el interés general por encima de los intereses particulares o partidistas.

No deberíamos votar movidos únicamente por el miedo, la rabia o la fidelidad a unas siglas. Deberíamos examinar las propuestas, los hechos y la trayectoria de quienes aspiran a gobernarnos.

Porque los gobernantes pasan, los partidos cambian y las circunstancias se transforman. Pero los principios que sostienen una nación no deberían estar sometidos a las necesidades de cada legislatura.

La responsabilidad de defender España no corresponde exclusivamente a quienes ocupan las instituciones. Nos corresponde también a nosotros, los ciudadanos, con nuestro voto, nuestra exigencia y nuestra participación.

Hay una frase que se atribuye a Bismarck, aunque no existe constancia documental suficiente de que la pronunciara: España sería el país más fuerte del mundo porque lleva siglos intentando destruirse a sí misma sin conseguirlo. No necesitamos que Bismarck la dijera para reconocer la fuerza de la idea.

España ha sobrevivido a sus errores, a sus divisiones y a sus peores dirigentes. Y seguirá haciéndolo mientras haya ciudadanos dispuestos a defender la libertad, la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana.

Porque España no pertenece a quienes gobiernan en cada momento. Pertenece a su pueblo, a quienes la construyeron antes que nosotros y a quienes tendrán que continuar construyéndola después.

El patriotismo no consiste en aplaudir a quienes gobiernan, sino en exigirles que estén a la altura del país al que representan.