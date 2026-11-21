Parece que, por una vez, ha acertado la caterva de asesores que, forzosamente, le pagamos al sátrapa.

Obviamente, que el Gran Hermano haya vestido un traje marrón para el debate con el gallego, no ha sido fruto de su gusto personal, ni de la casualidad.

Todo en este tipo está más que estudiado y reglado.

Mediáticamente, un traje marrón, en un debate televisivo, psicológicamente proyecta cercanía, autenticidad y sentido común, al diferenciarse del autoritario azul marino o gris. El marrón rompe la barrera con los televidentes, haciendo ver al sujeto, más humano, accesible y empático; más del pueblo llano; más cercanamente vulgar, al transmitir que sus argumentos tienen los pies en la tierra, y que es una persona confiable, estable y alejada de posturas extremas.

Y si unimos a todo ello, una voz de lobo bueno, vestido de abuelita, el resultado podría haber sido perfecto, dentro de lo ´chungo´ que lo tenía.

Pero, como la cabra tira al monte, el Líder Supremo no pudo evitar trufar tan costoso y estudiado guion, con carcajadas histriónicas, entre la psicopatía, lo diabólico y la demencia, quitándole toda credibilidad al discurso victimista que le habían redactado, basado en tocar ´el palo de la pena´, mientras ponía cara de no haber roto un plato en su vida.

Los cirujanos visten de verde, para palidecer las manchas de sangre. Los enfangados visten de marrón, para disimular las manchas del fango, o de otra cosa.