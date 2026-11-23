Simplemente porque, recordando la frase bíblica de Mateo El Evangelista de «por sus hechos los conoceréis», pronunciada por Jesús para advertir sobre los falsos profetas, Sánchez llegó a la discusión televisada con una maleta de hechos tan negativos como presidente, que Feijoo sólo tuvo que abrir con elegancia la valija.

Daba igual el tono y la moderación simulada del presidente mal trajeado, por eso no respondía a las preguntas del otro interviniente y en vez de Ceuta se remitía a los lejanos palestinos y judíos de Israel y hasta mencionaba estérilmente al osado y vulgar Trump que todos conocemos y que nada tenía que ver con lo que se debatía.

Es curioso, incomprensible, mejor dicho, pero incluso achacaba a Feijoo lo del presupuesto armamentístico del 5%, cuando ha sido el propio Sánchez el que suscribió en junio de 2025 el acuerdo de la cumbre de la OTAN que fija el objetivo general del 5 % del PIB en gasto en defensa y seguridad de aquí a 2035.

Ha sido un debate descompensado en el que uno de los políticos no podía ofrecer nada, quizá un lamento ya tardío en la lejanía, y el otro, un ramillete de esperanzas y promesas a cumplir hasta con sangre, sudor y lágrimas si fuera necesario.

Sánchez, viva imagen de la soledad, se disputaba en su creencia la presidencia de la nación, Feijoo defendía la legitimidad y oportunidad única del cambio de una manera y forma que ofrecía garantía.

Al final, no se trata de preparar mejor o peor el debate, de gesticular de cara a la galería, sino de convencer y, sobre todo, demostrar, la decencia del político que España desea en principio, y Feijoo, ha ganado con creces la confianza.

A los debates de un cara a cara, sólo hay que venir con el recuerdo de los hechos positivos que han servido a la nación.