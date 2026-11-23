Si el aguijón del deseo no existiese, posiblemente nuestro mundo se pararía, y a lo mejor para bien.

Porque si bien es cierto que el deseo de ser, estar o tener nos impele a luchar, esforzarnos y trabajar por conseguir el fin o el estatus deseado, también lo es que, en muchos casos —tal vez demasiados—, la chulería, el narcisismo o un injustificado complejo de superioridad pueden hacernos desear aquello que ni es nuestro ni merecemos. Aunque el poseedor de lo deseado, todo hay que decirlo, tampoco es que lo merezca más.

Al final, los deseos no son ni buenos ni malos: son neutros. Será el fin deseado el que marque y etiquete su bondad o su maldad. Ese fin determinará si el deseo concreto es fruto de una aspiración noble y legítima o simplemente es hijo de la cochina e insaciable envidia de un mediocre hijo de fruta.

Que este individuo va a hacer el 29-N todas las trampas posibles, y alguna más, no me cabe ninguna duda. Como tampoco la tengo de que lo van a pillar.