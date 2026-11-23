Es José Luis un pobre hombre y, también, un hombre pobre. Pero las amarguras de su pobreza hoy son menos, hoy parecen menos, porque unas musas de carne y hueso están acariciándole los oídos con murmullos de preciosa esperanza. Murmullos que contienen suaves promesas, cantos tibios de sirena que atraviesan el cristal de la ventana y que vienen a posarse, como pajarillos mansos, en sus manitas de pobre. «Un mundo mejor, José Luis», le cantan por lo bajo estas musas singulares. Una vida merecida y mejor, más cómoda, sin penurias, sin ahogos, sin incertidumbres, sin noches desgarradas y sin amaneceres grises. Un alegre trasiego de platos calientes sobre la mesa revestida de terciopelo. Un ir y venir de embutidos buenos, de buenos vasos de vino, de buenos quesos, de buenos dulces. Estufas de radiante calor, febriles en invierno adormecido, y risas mullidas bajo mullidos edredones. El futuro, José Luis, guiñándote un ojo a la vueltecita de la esquina.

Estas musas extravagantes, que en algunos casos visten traje y corbata, y lucen negros bigotes, y se apean de lujosos y asalchichados vehículos, le murmuran a José Luis las glorias robustas de un porvenir perfumado e inmaculado. Trabajo para todos, José Luis. Carreteras nuevas, jardines frondosos, aceras limpias bajo erguidas farolas, barrios seguros, mercados atiborrados, médicos aburridos de esperar, encajados en sus batitas blancas, listos para atender el menor percance: tiritas y sonrisas para todos. Y colegios buenos, José Luis, para esas criaturas tuyas hoy desmayadas, que mañana, en este futuro primoroso de margaritas derramadas, de confeti multicolor, caminarán con sus cuadernos relucientes y las barrigas llenas. «¿Y qué hago con mi santa madre, pues apenas me alcanzan las horas para ocuparme de ella?», pregunta José Luis con respetuosa timidez, desde la pálida trinchera de sus tristes ojeras. «Residencias para todos, atención integral para nuestros mayores, pilares fundamentales de nuestra vida, a quienes la vida debemos», canturrean a coro las musas de cartón pintado, precipitadamente, hoy en mangas de camisa por ser fin de semana, en ese hipócrita y estudiado afán por mostrarse al pueblo con visos de cariñosa cercanía.

Y es José Luis un pobre hombre y, también, un hombre pobre. Y las amarguras de su miseria hoy son menos, hoy parecen menos, porque unos ruiseñores de carne rancia y hueso duro están masajeándole las orejas con arrullos de preciosa esperanza, con acarameladas promesas de bellísima fantasía. Pero los demonios cornudos, los encarnados diablos que a duras penas puede retener José Luis en esa destartalada mazmorra de la mente, en esa celda ruinosa donde guarda los terrores y las viejas aprensiones, esos monstruos malditos, ceñudos, le están aguijoneando las entrañas, le están pellizcando el colchón a medianoche, desbaratando su calma y su cordura. Todo es mentira, bobo, le dicen, entre risas estridentes y ecos satánicos. Todo es un engaño, inocente merluzo. Todo es una negra y perversa estrategia para arrancarte el voto.