Durante estos días previos a las próximas elecciones, hay gran parte del electorado que sigue preguntándose, o asegurando, si vale para algo votar, ya que los políticos no dejarán de hacer de las suyas independientemente del color de sus ideas.

A mi juicio, no puede haber un argumento más equivocado que no muestra más que la indolencia y la falta de compromiso de quienes extienden esta forma de pensar. El no participar en las próximas elecciones generales no es un acto de conciencia, como posiblemente lo califique algún defensor de la opción. No es una actitud razonable el mantenerse escéptico en las cuestiones que nos afectan a todos como son las subidas de impuestos y el gasto responsable de los mismos, por ejemplo. Lo que haga el político que salga elegido nos afecta a todos siempre por eso la acción de ir a votar es decisiva en cualquier democracia que se hace valer. Si la abstención aumenta o tiene un tanto por ciento elevado, es síntoma de un sistema democrático fallido, enfermo, hecho a medias.

Y no vale decir que tras los interminables casos de corrupción que vivimos casi a diario, da igual el que gobierne porque el que entre lo hará de forma parecida. Esta síntesis pueril no se puede mantener en ningún debate medianamente serio, aunque sea en el parlamento del bar del barrio. En la Grecia Antigua se denominaba “idiotas” a los que no ejercían sus responsabilidades como ciudadanos, por eso hay apelar al sentido común y al juicio, y cuanto más corrompido esté el sistema, mayor será el motivo para ejercer el voto con libertad y para apostar por un cambio de gobernantes. Ese es el espíritu de la democracia, siempre y cuando sea con sensatez y algo de formación cosa que se echa mucho en falta.

Se atribuye a Winston Churchill la frase: “La principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los liderase el más estúpido de la manada”. Pues eso, que cunda el ejemplo y que no nos pase. Y que el político se dé cuenta de que los ciudadanos pasivos, que no contestan ni ofrecen resistencia alguna han superado ese bache. Al político desalmado le encantaría contar con paisanos adormecidos y aborregados que se quedan en su cubil, pero esto no es aceptable y, desde luego, la situación de España en la actualidad se lo puede permitir.

Platón decía que el precio por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¡Y qué razón tenía! Si el sabio griego ya lo intuía en el siglo IV antes de Cristo, ¿cómo no debemos saberlo nosotros, y mucho más después de haber vivido el Gobierno más traidor, fraudulento y hasta felón de nuestra historia moderna?

La importancia de ir a votar también radica en que el votante tiene la responsabilidad de elegir al funcionario mejor preparado, ya que al político de partido que nació en las nuevas generaciones de las siglas de turno, se le olvida que para ejercer una responsabilidad determinada hay que tener conocimiento sobre el sector en el que se va a trabajar. Decía también Platón que: “El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado”. Estas citas que deberían ser obvias, en realidad no lo son, luego nuestro deber es recordarlo para exigir a nuestros gobernantes la preparación que necesitan para los puestos que van a ejercer. Y por descontado he de decir que, cuando se pierde el compromiso cívico y la virtud el sistema se corrompe, confundiéndose la libertad con el libertinaje. Esto en gran medida surge por la falta de formación y educación.

El término original Politika en griego hace referencia a los asuntos de la ciudad, de la polis, y de su gobierno. Aristóteles definió al hombre como zoon politikón, o “animal político”. Con esto quiero dar la relevancia que merece a que el ciudadano común se involucre en asuntos políticos que le competen para desarrollar su vida de la forma más estable y apacible.

Por lo tanto, todos en la sociedad deberíamos votar y posicionarnos hacia la postura que más nos convenciese, de lo contrario nuestros intereses como comunidad se podrían ver muy mermados. Y cuando digo todos en la sociedad, me refiero a todos, incluida la Iglesia. Que, aunque no se posicione por una postura clara a su favor, sí que lo tendría que hacer frente a los que la atacan e intentan acabar con ella. Y en esto, en España por desgracia, tenemos tradición, desde las matanzas indiscriminadas de 1936. Previas a ellas, ya en 1931 cuando se estaba escribiendo la nueva Constitución republicana, dos personajes extraordinarios para la sociedad y para la Iglesia española se enfrentaron de forma clara y abierta a los políticos socialistas que en la Constitución dejaban clara su animadversión por la Iglesia. Estos fueron don Ángel Herrera Oria – futuro cardenal que dirigió Acción Católica y fundó el CEU- y el padre Ayala – rector del ICAI y fundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (AcdP).

El papa León XIV ha demostrado hace pocos días que ha votado por correo para las “midterms” americanas. Esto no le sitúa al lado de ninguna ideología, que en Estados Unidos no están tan definidas como en España, ya que les une el sentimiento nacional cosa que aquí nos separa, pero sí da un ejemplo del compromiso que se ha de tener en un asunto que afecta tanto a la sociedad como al ciudadano en particular.

Además, tras su paso por el Congreso de los Diputados de Madrid, dejó bien clara su defensa de nuestra Escuela de Salamanca, que influyó de forma decisiva en temas morales, jurídicos y económicos que sirvieron para el desarrollo sobre todo del liberalismo económico. Sus más conocidos representantes, clérigos todos ellos, liderados por Francisco de Vitoria quien fue secundado por Domingo Soto, Martín de Azpilicueta, Melchor Cano y Juan de Mariana, entre otros, nos enseñaron cómo el derecho natural se debe orientar al bien común. Sus ideas políticas, porque lo fueron en toda regla, se caracterizaron por la defensa de la soberanía popular – el rey no es dueño de los bienes ni de los súbditos-; el establecimiento de límites al poder – el poder está limitado por la ley natural, la justicia y el bien común-; la separación de poderes – el monarca no puede gobernar sobre las conciencias o las almas, así como el Papa no tiene autoridad sobre asuntos civiles-; sentaron las bases del derecho internacional, con la regulación de la guerra justa y la igualdad jurídica de los pueblos; y algo esencial para preservar las libertades individuales: la defensa de la propiedad privada.

Mi intención ha sido la de hacer ver que en una democracia consolidada los deberes existen para cumplirlos. El derecho al voto es también un deber consustancial al ciudadano, por lo tanto, se ha de ejercer superando la desidia y el escepticismo.