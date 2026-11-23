En diciembre de 1992, a punto de entregar la Casa Blanca a Bill Clinton, George H. W. Bush pronunció en Texas su discurso de despedida. Con la Guerra Fría recién terminada y la Unión Soviética desaparecida, cualquiera habría esperado un canto triunfal. Bush optó por la cautela: advirtió de que un planeta con inestabilidad creciente y nacionalismo hostil trastocaría los mercados, desencadenaría guerras comerciales y conduciría al declive. Y añadió: «El nuevo mundo podría ser, con el paso del tiempo, tan amenazador como el viejo». Si Estados Unidos renegase de su liderazgo y de su compromiso, cometería un error que pagarían muy caro las generaciones futuras, nuestros hijos.

Con esas palabras cierra Kristina Spohr, profesora de la London School of Economics, su monumental Después del Muro, uno de los estudios más rigurosos sobre cómo se reconstruyó el mundo entre 1989 y 1992. Spohr admira a Bush padre; su libro es, en buena medida, una reivindicación de su arte de gobernar. Por eso termina presentándolo como un profeta y a Donald Trump como el hombre que vino a cumplir la profecía.

La profecía se ha cumplido, en efecto. Pero creo que la historia es más incómoda de lo que Spohr sugiere. Trump no es la ruptura de un orden admirable, sino la culminación de una deriva que empezó precisamente con Bush. Estados Unidos fue, tras la caída del Muro, la única potencia capaz de cambiar el mundo y evitar el caos que hoy padecemos. No lo hizo. Y lo más revelador es que el propio libro de Spohr, leído con atención, ofrece las pruebas.

En 1990, la ventana estaba abierta como nunca lo había estado. Gorbachov ofrecía una casa común europea; el Pacto de Varsovia se disolvía; Alemania se unificaba sin un disparo. Era el momento de construir un orden nuevo. Lo que se hizo fue prolongar el viejo. Spohr recoge, y suscribe, el veredicto de Philip Zelikow y Condoleezza Rice: Europa se transformó mediante una aceptación general del statu quo occidental. La OTAN sobrevivió a su enemigo, la Unión Soviética pasó a ser un socio menor y la arquitectura de la Guerra Fría siguió en pie, solo que con un único dueño.

La propia Spohr reconoce que la «bipolaridad colaborativa» que Bush y Gorbachov proclamaban era más aparente que real. Yo añadiría que fue una posibilidad, pero que al final Norteamérica la convirtió en una hoja de parra para disimular el derrumbe soviético. La guerra del Golfo de 1991 lo dejó claro. Bush habló de un nuevo orden mundial basado en el derecho internacional, reunió una coalición que iba de Siria a Senegal y aportó casi todos los medios para ganar en cien horas. En aquel orden, la ONU funcionaba cuando Washington la respaldaba, y Moscú asentía. Los comentaristas empezaron a hablar de un «momento unipolar». Era el momento de integrar a Rusia. No se hizo.

Si en Europa se prolongó el viejo orden, en Asia se cometió un error aún más grave. El 4 de junio de 1989, los tanques aplastaron en la plaza de Tiananmén a los estudiantes que pedían libertad. Un mes después, Bush enviaba en secreto a Pekín a su consejero de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, para tranquilizar a Deng Xiaoping. En diciembre, en una segunda visita, Deng le dejó claro que no habría concesiones cuando estuvieran en juego la soberanía, la dignidad y la independencia de China.

Los dirigentes chinos estaban seguros de que Occidente olvidaría pronto la matanza en cuanto se interesara por su crecimiento económico. Acertaron. Spohr lo describe con precisión: Washington y sus aliados se aferraron con ingenuidad a la creencia de que el capitalismo llevaría de forma inexorable a la democracia y de que los enemigos ideológicos se convertirían en socios. Por eso Bush y Clinton dedicaron tantas energías a crear la Organización Mundial del Comercio, a la que China se incorporó en 2001. Deng relanzó el sistema con una economía socialista de mercado, una suerte de nuevo comunismo que ha resultado mucho más eficaz que el anterior.

Se atribuye a Lenin —sin prueba alguna de que la dijera— la frase de que los capitalistas nos venderán la soga con la que los ahorcaremos. Apócrifa o no, retrata bien lo ocurrido. El capitalismo siempre se vende si puede hacer dinero. El poder de China, que hoy disputa a Estados Unidos la hegemonía mundial, se debe en buena parte a Norteamérica.

Con Rusia se hizo lo contrario: no se la perdonó, se la dejó hundirse. En los años noventa, escribe Spohr, Rusia cayó en el abismo de la democratización fallida y el capitalismo oligárquico. La terapia de choque recetada desde Washington, el saqueo de las privatizaciones y la humillación de una gran potencia reducida a pedir ayuda humanitaria prepararon el terreno para Putin, cuyo propósito declarado era restablecer la estabilidad, reafirmar la identidad rusa y devolver al país su posición en el mundo.

La OTAN, mientras tanto, avanzó hacia el este. Y cuando en 2011 Hillary Clinton advirtió a los autócratas del mundo de que la próxima plaza Tahrir podría ser la de su capital, Putin lo interpretó, según Spohr, como un desafío directo. El apoyo norteamericano a la oposición rusa en las elecciones de 2012 y a la revuelta del Euromaidán en Ucrania le sirvió para proclamar que Washington le había declarado una «guerra híbrida». Nada de eso justifica sus crímenes. Pero explica cómo se fabricó el relato con el que hoy los justifica.

Luego llegó el hijo. George W. Bush y sus «Vulcanos» convirtieron el momento unipolar en una cruzada. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos se embarcó en una «guerra contra el terrorismo» sin parámetros claros para proclamar la victoria ni estrategia de salida. Irak fue invadido en marzo de 2003 con el pretexto de unas armas de destrucción masiva que no existían. En noviembre de ese mismo año, cuando el pretexto se había desvanecido, Bush hijo proclamó que el fomento de la libertad era la causa de nuestro tiempo y la causa de su país.

Spohr lo juzga con más dureza que a su padre: sus motivos eran más ideológicos y su estrategia más unilateral y militarista, y estaba menos interesado en la ONU. Añade algo más grave. La sensación de unipolaridad apartó a los dirigentes norteamericanos del pensamiento estratégico sobre el equilibrio de poder; se concentraron en derrocar tiranos en pequeños Estados y perdieron de vista los cambios que Rusia y China estaban produciendo en el equilibrio mundial. El resultado lo conocemos: Irak destruido, Siria arrasada, un Oriente Medio en llamas al que la alianza con Israel ha añadido una tragedia sin fin. La región tiene su propia cuota de culpa —despotismo, tortura, la fractura entre chiíes y suníes, primaveras abortadas—, pero quien prometió la libertad sembró sobre todo escombros.

Aquella deriva tenía un fundamento doctrinal anterior a Irak. George W. Bush, dice Karl E. Meyer en su libro Las cenizas de los imperios, se había transformado en un guerrero vengador. Más tarde cambió ese papel por otro incluso más ambicioso, el de sumo pontífice de una campaña ideológica para convertir los países islámicos en democracias.

Esta nueva política quedó establecida formalmente en The National Security Strategy of the United States of America (La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América), un denso documento oficial hecho público el 20 de septiembre de 2002. Merecen destacarse dos de sus aspectos: su aspiración global y la total ausencia de límites. En las primeras líneas, George W. Bush marcó la pauta: las grandes luchas del siglo XX entre la libertad y el totalitarismo habían terminado «con una victoria decisiva de las fuerzas de la libertad, y con un solo modelo sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa». El documento proclamaba que la superioridad militar de Estados Unidos no volvería a ser desafiada jamás y convertía en política oficial la guerra preventiva: atacar al enemigo antes de que la amenaza llegara a materializarse.

A mi juicio, se implantaba así la supremacía total de Estados Unidos sobre el resto del mundo, a cualquier precio. Ya no hacía falta casus belli alguno para atacar o destruir a la nación que Washington considerara su enemiga. Era una ruptura con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, que, fuera de una autorización del Consejo de Seguridad, solo admite la legítima defensa frente a un ataque armado. Y era también una ruptura con el legado de la Ilustración y con el respeto a los seres humanos. El precedente no cayó en saco roto: los dirigentes rusos aprendieron la lección y han utilizado el mismo razonamiento para justificar sus propias agresiones. Es lo que hoy hace Putin, y también Trump.

Y finalmente llegó Trump. En 1990, mientras Bush negociaba la unificación alemana, el promotor inmobiliario ya había explicado en una entrevista a Playboy lo que haría si algún día ocupaba el Despacho Oval: fe ciega en la fuerza militar, ninguna confianza ni en los rusos ni en los aliados, y la queja de que Estados Unidos defendía a algunos de los países más ricos del mundo a cambio de nada. Cuando asumió la presidencia, en 2017, no anunció ninguna gran estrategia. Se limitó a los mantras de «Estados Unidos primero» y «Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez». Calificó la política exterior heredada de absoluto y completo desastre y pidió que el país fuera más impredecible.

La sentencia de Spohr es demoledora: la política internacional no es una sala de póquer en un casino de Trump. Trump ha reducido la diplomacia a una caótica sucesión de transacciones, tratos en los que se gana o se pierde. Insultó a otros estadistas, llamó enemiga a la Unión Europea, despreció la OTAN, coqueteó con Rusia y Corea del Norte, abandonó acuerdos de control de armas y desató una guerra comercial con China. Exactamente lo que Bush había temido en Texas.

Spohr escribió esto en 2019, sobre el primer mandato. El segundo ha ido mucho más lejos. Las transacciones ya no son una metáfora: son negocios. Mientras Ucrania se desangra, el yerno del presidente y su compañero de golf negocian con el enviado de Putin la venta de activos petroleros y un acuerdo de seguridad que abarcaría «toda Europa» sin contar con los europeos. Lavrov reclamaba un orden mundial postoccidental; Putin decretaba en 2019 que la idea liberal se había vuelto obsoleta. Trump les está dando la razón. De la hipocresía de la libertad hemos pasado al cinismo del negocio.

Aquí es donde me separo de Spohr. Para ella, Trump es la ruptura con una tradición virtuosa que habrían compartido Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama: la atención a los aliados y la diplomacia cooperativa. Para mí, Trump no rompe esa tradición: la desnuda. El orden de 1990 no se construyó sobre un acuerdo, sino sobre la victoria; no integró a los vencidos, los subordinó; no inventó nada, prolongó lo que había. Impuso la ley del más fuerte, la ley de la selva. Trump simplemente ha prescindido de los modales. Y Europa, salvo excepciones como la oposición francoalemana a la guerra de Irak, no tuvo ni la dignidad ni el coraje de oponerse a esa deriva.

El nuevo mundo ha resultado tan amenazador como el viejo, y probablemente más. El viejo tenía reglas, líneas rojas, tratados de desarme y un miedo compartido que obligaba a la prudencia. El nuevo no tiene ninguna de esas cosas. Y Bush tenía razón en que serían nuestros hijos quienes pagarían el precio. Pero el error no empezó cuando Estados Unidos renegó de su liderazgo. Empezó mucho antes, cuando confundió el liderazgo con el dominio, en aquellos años en que pudo cambiar el mundo y no quiso. La complicidad de Norteamérica con la destrucción del pueblo palestino que está llevando a cabo Israel demuestra que las grandes democracias pueden igualar en crueldad a Putin, y a veces superarlo.