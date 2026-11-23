Sin adentrarnos en profundidad en lo acontecido en nuestro país durante estos ocho años de desgobierno “sanchista”, me remito a lo sucedido en los últimos días en España, inmersa en plena campaña lectoral, con la incursión del presidente Pedro Sánchez en distintos medios de comunicación a modo de entrevistas o como protagonista de portadas en las revistas de papel “couché”, en un intento a la desesperada de recabar el voto femenino, aunque sea a través de las publicaciones color “rosa” que inundan las peluquerías de toda España.

El dictador chavista (no es afirmación gratuita, sino la constatación de su forma de gobernar este país, y ahí está la legión de barrabasadas contabilizadas durante su mandato y corroboradas por un interminable archivo de hemeroteca) sigue instalado en la mentira, aumentando su relato, falso e inconcebible, de cara a la cita electoral del 29-N, en otro intento a la desesperada de suscitar el voto de la población indecisa.

En ese desfile exhibido por distintas cadenas de televisión en sus entrevistas con algunos de los periodistas más populares de nuestro país, el presidente sigue empecinado en cuestionar la inteligencia de los españoles a base de mentiras, falsedades y respuestas salidas de tono que no se corresponden para nada con lo formulado por su interlocutor. Y basado en la vieja premisa del periodismo que reza: “No hay pregunta indiscreta sino respuesta inadecuada”, los colegas fueron incisivos en cuestiones que están en la mente de todos, y en las que Sánchez, nervioso e inquieto, se salió por los cerros de Úbeda, disfrazando en un ejercicio de cinismo descomunal la verdad que todos conocemos. Y que luego los informadores se encargaron de desmontar tirando de archivo de videoteca y dejando con el culo al aire al ínclito inquilino de La Moncloa.

El mandatario llegó a todas las citas televisivas con su guión-relato aprendido, refugiado en el “muro” de cemento que diseñó a raíz de su falsa carta de amor dirigida a su esposa, Begoña Gómez, que marcó un punto de inflexión en su mandato presidencial. En el caso de Susanna Grisso, por ejemplo, la periodista catalana acertó de pleno al enfrentar a Sánchez con su propio relato, tirando de las declaraciones del presidente en el 2018 en las que afirmaba que “no se puede gobernar sin Presupuestos”. Mayor descaro, imposible. La TV tiene esa ventaja, que conserva la memoria, y pone a cualquier mentiroso “mirando pa’Estepona”.

La comunicadora de Antena-3 dejó fuera de combate al presidente nada más iniciar su polémica entrevista, lanzando su primer torpedo directamente a la línea de flotación de “Pinocho” Sánchez. ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?, le inquirió de entrada la Grisso tras relatarle la letanía de despropósitos y corrupción galopante imputados a su Gobierno desde su asalto al poder.

Estrategia conocida

La estrategia del aún presidente es bien conocida. Puede resultar satisfactoria para los estómagos apesebrados que siguen a ciegas los postulados de Sánchez, pero del todo insuficiente para los que no comulgan con sus parámetros políticos, si es que verdaderamente los tiene. Y lo viene acreditando en sus comparecencias en la campaña electoral, empeñado en la aberración del “y tú más” sobre sus adversarios políticos, en lugar de cimentar su discurso en presentar un programa coherente para gobernar el país en la próxima legislatura, haciendo hincapié en la bondad de su gobernanza en el Ejecutivo de coalición “progresista”. ¿Progresista de qué?

Anda tan desesperado el presidente que no se recata en poner a su mujer a los pies de los caballos, con su presencia en algunos mítines en esta campaña “bailonga”, en la que pretende reivindicar a su esposa ante la sociedad española, buscando el voto de las féminas y tratando de sensibilizar a la opinión pública ante su inminente presencia en el banquillo de los acusados ante un jurado popular.

Moris matando

Sánchez quiere morir matando, dejando hipotecado hasta las cejas al próximo Gobierno que se vislumbra tras el paso por las urnas el próximo 29-N, como ya hizo su colega Zapatero el “joyero” en época pretérita, dejando al país arruinado y temblando ante la deuda acumulada durante su mandato. Y para rubricar su estrategia, firmando un rosario de decretazos de última hora que favorecen a sus incondicionales y que comprometen al nuevo Ejecutivo a cumplir con lo firmado, aunque los dirigentes futuros no aprueben nada de lo estipulado en esos decretazos, que dejarán tiritando las arcas del Estado.

Un cara a cara demoledor

Nada más iniciarse el “Cara a Cara” televisivo que enfrentó a nuestros dirigentes políticos, Alberto Núñez Feijóo lanzó su ofensiva hacia Pedro Sánchez, recordándole el retrato que dibujó de él Carles Puigdemont, el “payaso” de Waterloo, en el que acusaba a su socio de gobierno de ser “una persona amoral, cínica y con una ambición desmedida por el poder”, que desarboló por completo al mandatario socialista. Fue un “crochet” de derecha directo a la mandíbula de Sánchez que noqueó al presidente dejándole KO. A partir de ese momento, el creador del “sanchismo” exhibió su carita de “cordero degollado”, escenificando una puesta en escena cuya estrategia de marketing televisivo resultó fallida. La descomunal “mochila” que presentaba Sánchez en este debate no la rentabilizó del todo Feijóo, exhibiendo su talante moderado pero incisivo para ofrecerles a los españoles el modelo de gestión que pretende implantar en la política, humillando al presidente y obligándole a pedir perdón por su negligencia y responsabilidad en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. La propia izquierda de este país, salvo los estómagos agradecidos, sucumbió ante el vapuleo al que sometió Feijóo al presidente, admitiendo que Sánchez perdió el duelo por “incomparecencia”, en el análisis de los círculos cercanos a Moncloa, resolviendo que el “sanchismo” se esfumó en los silencios de Sánchez, incapaz de responder a las preguntas formuladas por el dirigente popular. “Se ha cargado la dignidad del PSOE”, sentenció un exdirigente socialista tras el debate televisivo.

Toque a rebato en la recta final de campaña

Tras este varapalo, a Sánchez sólo le resta lanzarse a la desesperada a una ofensiva total para recuperar la confianza perdida, recurriendo a estratagemas de toda índole, “pulserita” española incluída. Y en ese desesperado intento de recabar votos hasta “debajo de las piedras” lanza un toque a rebato hacia la generación Z que debuta en comicio electoral, regalándole con el dinero de todos los españoles un bono de 200 euros a los jóvenes para hacer deporte en una nueva “ocurrencia” presidencial. Y para rematar la faena y en plena convocatoria electoral, Sánchez premia con el dinero de los contribuyentes a los sumisos sectarios de la RTVE que siguen pregonando desde su atalaya televisiva la “excelencia” de su mandato con una subida millonaria en sus programas. Son los últimos coletazos -salvo sorpresa final- de un Pedro Sánchez hundido y desesperado, al que la demoscopia le vaticina que el 29-N los españoles le castigarán sin piedad a un merecido rincón de pensar.

Luis Fernando Garrido

Editor y Periodista