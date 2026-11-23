No cabe en cabeza humana que Pedro Sánchez Pérez-Castejón solo se suba a los atriles para recibir incienso, anunciar regalías o soltar mentiras. Mientras tanto, su desgobierno, a petición de sus sostenedores, ha hecho trampas para modificar la ley y allanar la excarcelación de etarras. Ha validado con sus socios que condenados por terrorismo y no arrepentidos vayan en las listas electorales. Ha pactado con los herederos de Batasuna la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, después de que fueran coautores de la Ley de Memoria Democrática, que borra los asesinatos de ETA y prohíbe hablar del franquismo. Y ha creado una comisión ministerial con representantes de siete ministerios para perseguir el periodismo libre, poner grilletes a los periodistas independientes y zancadillas a los editores imparciales.

Nunca en democracia se había visto tal grado de vesania, de carencia de la más mínima dignidad política y de ausencia de límites éticos.

Con la transferencia de las cárceles concedida al PNV, el Gobierno vasco otorga el tercer grado penitenciario a los etarras Harriet Iragi y Luis Mariñelarena. Son los asesinos de José María Martín Carpena, Luis Portero García, Antonio Muñoz Cariñanos, Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza, y no se han arrepentido ni colaboran con la Justicia.

El Gobierno celebra, además, comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils, con la comparecencia en el Congreso del terrorista condenado Mohamed Houli Chemlal. Y descalifica documentos del CNI sobre esos atentados mientras aumenta el control político y judicial sobre los servicios de inteligencia. En otras palabras, ha debilitado la protección de las Fuerzas de Seguridad y del CNI para que BILDU, JUNTS, ERC, PNV, SUMAR y Compromís le sigan apoyando.

Sánchez necesita sumar con toda la morralla para permanecer en La Moncloa otra legislatura, aunque para ello rompa España, empobrezca a los españoles y proteja la corrupción. Su enfermiza ambición nos quiere sumisos, dependientes, subvencionados y enfrentados. Incluso en un deporte español por excelencia, el frontón, ha permitido que se cree la «selección nacional vasca de pelota», que ya se ha enfrentado a otra del resto de España en el Mundial de la especialidad.

«Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española», tituló The Economist. Y Felipe González Márquez le dijo sin ambages en el Foro La Toja: «Te pongas como te pongas, hay que llegar a acuerdos de Estado. Si no, nos iremos todos por el sumidero». A renglón seguido añadió que «la Constitución del 78 hay que resetearla para preservar la integridad territorial del Estado»: «Resetearla con modificaciones y reformas que preserven un bien superior: la integridad territorial de algo que se llama España, que es un Estado nación». Y el expresidente se preguntó: «¿Ahora lo tenemos claro? Yo creo que no, porque hay fuerzas determinantes que están en contra de que se mantenga la integridad territorial».

Volvamos a 1978, la etapa más fructífera de nuestro actual periodo democrático. Defendamos la Constitución de todos, gobernemos para todos sin enfrentamientos y orillemos a las minorías secesionistas y comunistas que quieren hacer de España otra balcanización.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL