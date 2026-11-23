La unión imprime carácter y activa la fuerza benefactora; sin embargo, el espíritu cismático destruye hasta las más pudientes influencias. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero la singularidad de los pasos de cada ser pensante es única, lo que genera que todo puede ser camino, lo importante es que cada cual saque a la luz lo mejor de sí. Esto debería entusiasmarnos, revivirnos y darnos vida, para crecer en armonía. La realidad nos llama a tener que aminorar los desequilibrios que fatigan al mundo actual, comenzando por algo tan vital como las discusiones sobre quién paga para proteger la biodiversidad de la tierra que ha sido durante mucho tiempo un punto de enfrentamiento, mientras que miles de especies están ahora amenazadas de extinción.

Avivemos los acuerdos, es una cuestión de supervivencia. Aparte de que potenciemos el culto a la cultura del abrazo sincero, pues la solución a las divisiones no es oponerse a alguien, sino la de conciliar posturas comenzando por reconciliarse cada cual consigo mismo, laborando el bien colectivo en comunión y en comunidad, renunciando a intereses personales. De este modo, nuestra existencia demostrará su poder en acción humanitaria, incluso en medio de la debilidad humana. En este momento, de graves dificultades, es todavía más necesario el espíritu cooperante, al menos para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Sea como fuere, se hace inevitable dejar de lado los particularismos, para favorecer un horizonte de conformidad.

No es sano amar el individualismo y rehuir el encuentro con los demás, desear el respiro y rechazar el movimiento, buscar el poder y menospreciar el servicio. Nos urge, pues, prestar atención; con desvelo contemplativo y acción conjunta, humanizándonos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Una tarea que ha de ser movida y removida sin orgullo o afán dominador; pues todos somos parte y como tal, hemos de sentirnos familia, de manera que cada instante sea expresión de entrega, bajo ese calor de hogar, que todo lo comprende. Desde luego, forma parte del ideal más querido por mí, que el mundo llegue a ser una sociedad avenida, liberada de egoísmos y serenada por el brío democrático, en la que todos podamos alojarnos en amistad y con idénticas posibilidades.

Desvivirse por vivir ha de ser lo nuestro, pero la vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y el alma vivan acordes; si no cohabita ese equilibrio natural entre nosotros y si no experimentamos un respeto entre sí, este valle de lágrimas en el que cohabitamos no cesará de ahogarnos, adquiriendo la tristeza y la deshumanización del ser como horizonte. Convertidos en piedras, todo puede ser posible, hasta que nos gobierne la inhumanidad. Por eso, hay que perder el miedo a ofrecerse, analizando los tropiezos, reconociendo que para dejarnos transformar hemos de cultivar mucho más el corazón a corazón, sabiendo que si no poseo soplo donante, tampoco soy nada. Si en verdad quiero ser algo, hay que aprender a combatirse, puede que sea la guerra más complicada, pero también es la victoria más bella.

Tratemos de identificar más de cerca los variados semblantes de la violencia y la discordia. Sembrar el terror es de una crueldad despiadada, que nos desorienta por completo, a fin de que entremos en oposición. Hoy más que nunca, por consiguiente, se requieren ciudadanos de palabra y orden. Otro mundo es posible, si este se polariza y las entretelas se fragmentan, no perdamos tiempo en críticas absurdas, tomemos la costumbre de reaccionar con humilde mansedumbre, llorando con los que lloran, mendigando la justicia con hambre y sed, dejándonos ver y actuando con clemencia, para sembrar paz a nuestro alrededor. Sin duda, será el modo de vencer el mal con el bien; aportando alegría al pulso, al ver que todos somos uno, al sentirnos globalizados y además fraternizados.