Si hay algo que enerva por encima de todo lo sucedido en la vergonzosa España reciente es que un pelamangos como Sanchez nos esté haciendo perder tanto tiempo de vida en el sentido literal y dramático del término, como individuos, como comunidades, como Nación y como Estado.

Que la denuncia de los abusos de la tiranía nos haya quitado de hacer cualquier otra cosa, no más importantes, porque nada hay más que librarse de este infecta plaga sanchista, pero sí más útiles que defenderse del tirano, ocuparse del sátrapa que ha sometido a la Nación, de la que no saldrá indemne.

Me da igual que alguno, los menos, hayan hecho incluso magisterio o derecho o un curso de mentira on line. Porque son unos mamarrachos. No infunden respeto, son titiriteros, lo mejor de cada casa.

Sánchez es un hombre que se defiende panza arriba como un tábano herido y yacente con una estrategia de cada vez, la de ayer, victimizarse y esconder una soberbia de ocho años debajo de su corbata clara. Pero claro, se le ve como a un jabalí escondido tras un árbol jugando al escondite.

¡De las 10 plagas de Egipto el Sanchismo, en 8 años, las ha traído todas! Porque si el agua se convierte en sangre y lodo y las aguas bajan rojas como en Valencia y mueren los peces, los hombres, las mujeres y los niños, esa la tuvimos. Si las ranas salen en masa de las aguas e invaden casas, campos también. Para los Piojos que Infestan a personas y animales hay zeta p que puede vender las joyas.Por si las moscas hacen enjambres y cubren de fango la tierra entre tanta basura de Cerdán y Lastra hay fumigadores e incluso mafias y sicarios. Si hay peste y muere el ganado caballos, burros, camellos, vacas y ovejas, de eso tienen bastante y además han abandonado el campo.

Si aparecen llagas y sarpullidos, el Covid, en la piel de humanos y animales será de andar con dinero mascarillas y comisiones sucias.

Fuegos miles y riada la de valencia. Y si una tormenta destructiva arrasa cultivos y árboles si necesitamos ayuda siempre podemos pedirla, como ayer repitió si tuviera o tuviese, «un suponer», claro, una hipótesis, que pedir perdón lo haría.

Las langostas: y las gambas se las comen los sindicatos. Devoran lo que quedó de vegetación tras el granizo. las Tinieblas, ya tuvimos el Apagón.

Con independencia de enriquecerse y favorecerse él y los suyos, nos ha traído todas las plagas, terremotos, muerte. No ha hecho nada. Ni presupuestos, ni vias, ni carreteras ni médicos, ni maestros. ¿Donde tienen el dinero? Y encima y sobre todo, la mayor de las plagas nos ha hecho perder el tiempo, parte de nuestra vida.