Será una pelea a muerte, aunque simulen lo contrario, donde Sánchez intentará básicamente equiparar el Partido Popular, su frontal enemigo en términos políticos, a VOX, al objeto de atemorizar estérilmente con la llegada de la llamada erróneamente extrema derecha.

Colau será como una convidada de piedra sin poder de decisión alguno que sólo recordará al personal que la vea y escuche que fue la peor alcaldesa de la democracia en Barcelona, con lo que el debate se convierte en una discusión a 3.

Sánchez, con el retintín de mezclar apabullando al PP y a VOX como si fueran la misma formación política, será, seguramente beligerante, utilizando su propia demagogia de la involución en la que ni él mismo ni nadie cree ya, ni, por supuesto, el nuevo líder del PSOE que sustituye a Zapatero, el muy rico José Bono al que Felipe González le ha dicho en relación al voto que «se lo vuelva a pensar él» y que «por favor lo haga en serio y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa”.

Así las cosas, Abascal, que tiene claro de lo que va ahora la retorcida cosa política, en el debate, no es de extrañar que centre su intervención, no en reprocharle su pésima gestión como presidente para España, ya se ha hecho, muy bien, por cierto, también por Feijoo, sino en preguntarle directamente a Sánchez para que responda ante millones de españoles de algunas cuestiones decisivas sobre estas elecciones del próximo domingo y que están en el alero:

¿Cuándo en su última entrevista al periodista Gonzo, a qué datos se refiere para asegurar que va a ganar el domingo?, pues imagino que son ocultos pues los públicos ya los conocemos todos.

El Supremo ha confirmado la exclusión del 29N de 113.000 españoles nacionalizados por la Ley de Nietos, ¿va a cumplir esa decisión judicial?

¿Ha dado orden expresa a las embajadas y consulados para que no se habiliten mesas con cajas que simulen urnas en las que puedan votar esos llamados nietos que no pueden votar?

Finalmente, señor Sánchez, usted ha dicho que no suele autoengañarse, entonces, ¿por qué ha engañado al pueblo español durante estos largos 8 años?

¿Responderá el presidente?