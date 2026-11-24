Me gusta el fútbol. No porto bufanda y vuvucela el día de partido, ni soy forofo de ningún club, aunque prefiero que gane no tanto el mejor, sino el de mi ciudad, lo que supongo algo normal, por aquello del paisanaje. Aunque veo que abundan quienes se gastan un pastizal en merchandising del equipo de sus amores, que con frecuencia nada tiene que ver con su ciudad, y en ocasiones ni con su propia cultura. Y es así que en un remoto pueblecito de Extremadura siguen con fervor al Barça ―por poner un caso real―, mientras se la trae al pairo cómo le va a la escuadra local. Es más, rezan cada día al santo patrono para que el equipo culé se deje caer por la zona para peregrinar en masiva procesión al estadio por verlo en directo y dejarse la voz en gritos de aliento. Incluso si por el azar del bombo llegaran aquellos a enfrentarse al equipo patrio, soñarían con que este sufriera la goleada del año y que se viera reflejado en toda la prensa deportiva.

¿Y qué decir de las celebraciones multitudinarias que adoran a ídolos adolecentes cuyos agentes deportivos se dejan el alma para conseguirle contratos más jugosos, lejos de la entidad que en ese mismo momento le agasaja? Es ahí donde mi comprensión del fútbol profesional se topa con el sentido común, y sale siempre ganando este (también por goleada). Porque puedo llegar a entender el gusto por el juego, así, en crudo, la táctica de ataque y defensa, los cambios de posición, y todas esos detalles que agradan al espectador neutral, aunque pierda tu equipo. Pero el hooliganismo sectario me descompone el escenario por completo.

Hay quien para disfrutar de las cosas necesita erigirse en protagonista indiscutible de las mismas. A un servidor le deleita sin embargo el más discreto papel de observador silencioso. No digo que sea ni mejor ni peor, sino distinto en cualquier caso. Y viene esto a cuento de una de las experiencias más poderosas que tuve de joven, cuando un vecino y sin embargo amigo me regaló un par de entradas para un partido de segunda división. Se enfrentaban dos equipos con muy diferentes aspiraciones: subir a primera el visitante tras décadas de periplo en categorías inferiores; permanecer en la división de plata el local, a la postre el de mi ciudad. Las dos horas que permanecí en la grada, junto con otras veinte mil personas, constituyeron para mí una lección práctica de cómo funciona el mundo. También de los peligros que acechan a la vuelta de la esquina sin apenas percatarnos.

La afición contraria, constituida por una horda de cientos de almas adultas e infantiles se pasó buena parte del encuentro más interesada en regocijarse a gritos por la precaria situación del contrario que en animar a los suyos. Extraña especie la humana, que encuentra mayor placer en la desdicha ajena que en la felicidad propia.

No debía de ser mi tarde, pues la suerte en cuanto a vecindario de grada también me fue esquiva, y me vi rodeado de aficionados cuyo grito más amable durante todo el lance fue un inequívoco “¡hijoputa!”, berreado con una cadencia aproximada de treinta segundos, salvado el cuarto de hora del descanso, y eso por la liturgia del bocadillo.

Observaba atónito a los seguidores de uno y otro equipo indignarse por el empujoncito a un jugador propio, y seguir impertérritos comiendo pipas ante el asesinato en grado de tentativa perpetrado por uno de los suyos. Tengo serias dificultades para elegir un calificativo preciso aquellas dos horas y a sus protagonistas, porque el de masa adocenada no le hace justicia ni de lejos. Me venía por momentos a la mente el orgullo con el que nos gusta regalarnos los oídos cuando nos atribuimos ufanos la excelsa condición de «animales racionales», y es cuando a uno le asaltan todas las dudas del mundo sobre qué es la «racionalidad». Y supongo que en aquel preciso momento, saliendo cabizbajo del estadio, entendí a la perfección eso de que el fúrgol es asín ―por mucho que se empeñe en corregirlo el procesador de textos―, y que las personas humanas tenemos escueto recorrido. Es lo que hay, y llevarnos a engaño en tal sentido no conduce sino a una visión distorsionada de la realidad primero, y a la depresión coral inmediatamente después.

Contrasta nítido el ímpetu que le coge a los seguidores con la indolencia general de los propios jugadores en lo que a amor a los colores concierne. El blanco que hoy ocupa corazones es desplazado mañana por el morado, o por el verde aceituna la semana próxima. Los pósteres con la imagen de los ídolos que esta temporada ocupan las paredes de chicos y grandes servirán en apenas unos meses de improvisadas dianas así que fiche el medio punta por el equipo rival. Nadie dijo que el afecto formara parte de algo tan aséptico como un contrato laboral.

Hasta aquí algunas reflexiones a vuelapluma sobre la gestión emocional del fútbol de élite en la mente de muchos aficionados, que mucho me temo no lo son al fútbol como tal, sino meros seguidores acérrimos de unos colores, sin distinguir entre deporte bien entendido y lucha a muerte. Y, en buena lógica, pareciera que el título no viene entonces a cuento con el contenido. Pero se verá enseguida que hace referencia no al fútbol de altura, sino al de bajura: el de patio de colegio.

Está el fútbol de patio de colegio en grave riesgo, muerto de facto en más de un centro infantil, donde se eliminan las porterías como rotundo método de inclusión, pues se aprecia el balompié de recreo como un claro ejercicio machista, heteropatriarcal, exclusivo, y no sé cuántas chorradas más, todas indeseables, al punto de ser extirpadas de cuajo del hasta ahora bullicioso cemento. Así, a primera vista, no veo yo machismo alguno en un juego donde participa quien quiera y sepa, con absoluta independencia del sexo, porque aunque críos no son tontos, y de tontos sería rechazar a una excelsa portera con respecto al tortuga de la clase bajo los tres palos. ¿O no? ¡A ver si nos enteramos de que aquí nos gusta ganar hasta a las canicas, algo natural como la vida misma! Otra cosa es que la competitividad sea más propia de chicos ―la caza, perseguir la pieza, tener un objetivo visual a abatir― que de muchachas, encargadas estas a lo largo de la historia de la gestión del hogar, actividad que se presta a la conversación y al sosiego. Quizá por ello ellas tienden a quedarse en los bancos del patio charlando de esto y de aquello, mientras los hombres se dejan el pantalón en el hormigón y cubren sus rodillas de orgullosas mataduras, exhibiendo su destreza con el balón ante la princesa soñada, quien con un oído presta atención a la charleta de sus amigas y con el otro espera escuchar el gol de su amado por toda la escuadra.

Desmontar el campo de fútbol del patio del colegio es romper el orden lógico del mundo, la distribución de roles, la libertad, en definitiva, de ese espacio donde la chavalería se libera durante unos minutos del orden jerárquico, de la atención impuesta, del escrutinio didáctico. El recreo es el descanso necesario de la también necesaria disciplina, esa que nos enseña a ser hombres y mujeres de orden, cada cual con el rol elegido, y sobre todo merecido. Algo esencial no funciona cuando hasta el recreo se pretende controlar, distribuyendo los papeles según cuidada estrategia de arquitectura social ―entiéndase ideológica―, mientras el profesorado todo agacha la cerviz y traga con el «contenido educativo», que ahora incluye retirar las porterías, no vaya a ser. Para «igualar» a la tropa, se condena a la mitad al banco no deseado, y a la otra a ver invadido su espacio por intrusos forzosos, con lo que se abona el escenario a la fricción (ojo: quizá lo que a hurtadillas se pretende). ¡Cojonuda forma de inclusión!

Seguro que las porterías yacen tristes en algún lúgubre sótano del centro, mientras ellos y ellas las añoran. Un amor mutuo roto por el poder educativo que trata por las buenas o por las malas modelar la esencia de la juventud. Pero aún hay tiempo de rescatarlas, antes de que la humedad y el sarro las jubile para siempre. Y, en el peor de los casos, servirán como postes mochilas y sudaderas.

Alto y claro lo digo: si es de patio de colegio, ¡más fútbol, por favor!