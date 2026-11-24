No recuerdo cuándo aprendí a leer y escribir, pero lo que sí recuerdo es que, por aquel entonces, y con el flequillo a lo ´Marcelino pan y vino´, pasé uno de los veranos más felices de mi vida. Un verano de aquellos en que cada día era una aventura, y la despreocupación no era empañada siquiera por aquellos golpes y caídas, fruto de correr cuando no tocaba, y andar por donde no debía. Heridas que fueron escribiendo con mercromina, las primeras líneas del prólogo de mi biografía.

Era un tiempo sin tiempo, sin reloj…, sin prisas. Tiempo en que aprendí el profundo significado de la palabra amistad, y del compañerismo en toda su pureza, antes que me despertara el aguijón de la adolescencia, que puntual llegó a complicarme la vida.

Fue una época en que ´las chicas´ no eran más que eso, ´chicas´.

Tiempo tendría en el futuro de fijarme en ellas; de conocer el primer beso y el primer adiós…, y con él las primeras lágrimas, esas que no por inocentes y tempranas, sangraron menos mi alma.