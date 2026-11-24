Decía Unamuno que, en España, de cada diez cabezas, nueve embestían, y una pensaba.

Creo estaba en lo cierto.

Soy hay que ver las fotos del cabestro de Guipúzcoa, afiliado o simpatizante del PSOE, por cierto, amenazando públicamente al candidato del PP, de solo 22 años, pero en 5º. curso del doble grado de Derecho y economía, y con más cojones que el jumento en cuestión.

Se dice, -y lo veremos el día 30, a resultas del gran pucherazo que ya se está perpetrando en una gran parte de consulados y oficinas de Correos-, que un tercio de los “españoles” siguen embistiendo, y votan con el estómago, más que con la cabeza…

Son estómagos agradecidos, que han sido enchufados en empleos públicos que no merecen, si se respetaran los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, o chupópteros que hacen negocios a la sombra del BOE, es decir del régimen sanchista en el ámbito estatal, y los proetarras y separatistas vascos y catalanes, entre otros.

Gentuza egoísta, a la que no les preocupa nada el futuro de nuestra Patria, ni el de sus hijos y nietos, y que solo piensan en que “ande yo caliente, y ríase la gente”.

Un hombre un voto, pero con un solo voto podemos botar y votar…

Yo voy a botar a Sánchez, votando a otro partido distinta de la banda, u organización criminal (por ahora solo presunta, pero ya se verá…) que encabeza, o a la que sirve con el mayor denuedo de un chulapo de saunas gays y antros de prostitución, masculina y femenina, chaperos, etc., de su familia política.

Y votando a un partido normal (y no me pregunten por mi voto, que el voto es secreto), digo que quiero vivir en una nación de ciudadanos libres e iguales, donde se respete la libertad de información y de opinión, donde el que la haga la pague, anualmente se aprueben unos presupuestos generales del Estado, y el gobierno de turno no pueda hacer de su capa un sayo…, como Sánchez y su banda.

España es una nación de las más antiguas del mundo, y no podemos acabar siendo la Venezuela europea, o el Marruecos de la UE, como Sánchez y su banda, repito, están empeñados en conseguir.

Como decía José Antonio, “España es una unidad de destino en lo universal”, y hasta que no seamos conscientes de que todos los españoles navegamos en el mismo barco, y debemos remar todos en beneficio de la madre Patria, andaremos de naufragio en naufragio.

Como sucede actualmente, por desgracia para todos.