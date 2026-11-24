Silvia Intxaurrondo llama «fascistas, homófobos, machistas y racistas» a Vox en TVE. (ElDebate)

¿Qué es RTVE? La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) es una sociedad mercantil estatal con especial autonomía que tiene encomendada la misión de ofrecer y garantizar el servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado.

La ‘especial autonomía’ de RTVE (por algo la llaman Tele Pedro) le permite decir a Silvia Intxaurrondo (periodista y presentadora) que Vox es ‘fascista’, ‘homófobo’, ‘machista’ y ‘racista’.

La ministra socialista Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, comparó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, con Adolf Hitler.

Dice José Javier Esparza: ‘La síntesis es esta: en los últimos ocho años, centenares de servidores del Estado han aceptado, por las razones que sea, dejar de servir al Estado para servir al partido del Gobierno, incluso cuando esto suponía actuar objetivamente contra el interés público’.

No justifico que Vox no es fascista, homófobo, machista y racista, y tampoco que Núñez Feijoó, no es como Hitler. Sería un insulto a la gente decente.

Tal vez, algunos piensen que se trata de insultos entre miembros de diferentes organizaciones políticas. Habitual en las democracias.

Se equivocan. Es mucho más grave. Es un intento deliberado y repetido de deslegitimar ‘al otro’. O sea, PP y Vox no son partidos legitimados para gobernar. Conclusión: solamente nosotros, los socialistas, estamos legitimados. En la práctica, partido único.

¿Usted cree que está legitimado para gobernar España, un partido fascista, homófobo, machista y racista? ¿O un partido cuyo líder es como Hitler? No. Lo grave es que es mentira. ¿Por qué mienten? Porque la izquierda real es populista y sin escrúpulos. Es una ‘organización criminal’.

La ministra de ciencia, innovación y universidades, la socialista Diana Morant, dijo, ante el debate Sánchez/N. Feijoó: ‘Nos hubiese gustado que el presidente le diera cuatro bofetadas bien dadas al energúmeno de Feijoó.’’

Su ‘puto amo’, en una entrevista en el diario El País, dijo: “Un Gobierno del PP con Vox no es alternancia, es retroceder 50 años”.

Si fuera cierto, nadie votaría a PP/Vox, porque nadie quiere retroceder 50 años. ¿Por qué lo dice? En primer lugar, porque Sánchez no tiene vergüenza. Pero, en segundo lugar, porque- en España- hay un alto nivel de inmadurez política. Dicho muy finamente.

Un ejemplo conocido es el del cantante Miguel Ríos: ‘Votaré al PSOE, haga lo que haga’. Incluso amnistiar a los golpistas catalanistas, que afirman, públicamente, que repetirán el golpe. Es decir, el intento de secesión unilateral de Cataluña en 2017 fue un golpe de Estado destinado a liquidar la Constitución española por medios ilegales. ¡Y son socios de Pedro Sánchez!

¿Qué se puede hacer?

Cuando la izquierda (incluyendo extrema izquierda y gobierno socialista) demoniza a la derecha, hay que responder siempre. Sugiero que los parlamentarios que respondan a estas mentiras/descalificaciones deberían adoptar la regla jesuítica: ‘Suaviter in modo, fortiter in re’.

Es ridículo ver a parlamentarios de la derecha con la cara desencajada y levantando la voz. No es así como hay que hablar a la izquierda.

Por ejemplo, Macarena Olona era una de las parlamentarias (incluyo hombres) que mejor materializaban esta máxima jesuítica. Nada de cara desencajada, ni levantar la voz.

Con una media sonrisa (nunca sonrisa completa) y con voz suave, lanzar flechas envenenadas- a ser posible con curare- al interfecto. Por ejemplo: ‘Ya sabemos que es usted un mentiroso patológico…etc.

Además, la derecha debe tomarse en serio la ‘batalla cultural’. El objetivo es arruinar la supremacía de la izquierda en los terrenos ideológico y cultural. No para imponer la supremacía de la derecha, sino para alcanzar mayores cotas de libertad. Aunque haya siervos/súbditos que no la valoran.

No olvidemos el pucherazo electoral (lea la periodista Isabel Durán) que prepara la mafia socialista. Si les vota, vota mafia socialista. No se haga ilusiones.

Recuerde la dramática advertencia del magistrado Fernando Portillo, tras conocer el sumario de la cloaca del PSOE que instruye el juez Pedraz: «Es una organización criminal».

Si Sánchez gana las elecciones del 29 noviembre, o puede formar gobierno, la democracia y España se convertirán en una autocracia y una república confederal. Si PP y Vox no se unen para echar al dictador, merecen desaparecer.

‘La Ertzaintza comunica al PP que no puede garantizar su seguridad en el País Vasco’. (The Objective)

¿Una ‘democracia’ en la que los matones filo etarras someten a las Fuerzas del Orden, y deciden quién puede hablar? O peor, la Ertzaintza recibió órdenes políticas de mirar para otro lado. Los Bildu etarras son socios del socialista Sánchez. ¿Una cloaca socialista, o una democracia?

El día 29 de noviembre, elecciones generales, nos jugamos muchísimo. O ganan los súbditos socialistas (autocracia corrupta), o ganan los ciudadanos (democracia).