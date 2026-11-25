Hay algo que me llama especialmente la atención de estas elecciones en España: cada vez parece que hablamos menos de propuestas políticas y mucho más de la confianza que podemos tener en quienes organizan y gestionan el proceso electoral.

Y esto, sinceramente, no es una buena señal.

España se prepara para acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y el ambiente político está bastante lejos de ser tranquilo. Pedro Sánchez se enfrenta a una oposición que cuestiona su gestión, a una ciudadanía cada vez más desconfiada y a una serie de controversias que, por mucho que algunos intenten minimizar, merecen una explicación.

La palabra «pucherazo» ha vuelto al debate político. Y sí, algunos ya empiezan a mirar hacia Venezuela para establecer comparaciones.

¿Es España Venezuela? Evidentemente no. Pero tampoco creo que debamos esperar a que una democracia llegue a una situación extrema para empezar a preocuparnos por sus instituciones.

Porque una cosa es denunciar un fraude sin pruebas y otra muy distinta es exigir explicaciones cuando existen acontecimientos que generan dudas razonables.

Y aquí tenemos varios asuntos que no deberían pasar desapercibidos.

La Ley de Nietos y una intervención judicial que debería preocupar

Uno de los asuntos más polémicos tiene que ver con la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.

Esta legislación, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, permitió a miles de descendientes de españoles, especialmente en Latinoamérica, acceder a la nacionalidad española.

Hasta aquí, una cuestión legislativa que puede defenderse desde diferentes perspectivas.

El problema aparece cuando esa ampliación de nacionalidades termina teniendo consecuencias en el censo electoral y el asunto acaba en manos del Tribunal Supremo.

El 10 de septiembre de 2026, el alto tribunal adoptó medidas cautelares relacionadas con la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de determinados ciudadanos nacionalizados mediante esta legislación.

El argumento judicial no fue precisamente menor. Los magistrados apreciaron un riesgo para la objetividad y transparencia del proceso electoral.

Posteriormente, el 12 de octubre, el Supremo decidió mantener la suspensión cautelar para los afectados por la medida en las elecciones del 29 de noviembre.

¿Estamos hablando de una prueba de fraude electoral? No. Y sería absurdo afirmar algo así sin pruebas.

Pero tampoco estamos hablando de un simple rumor difundido por algún usuario de redes sociales. Estamos hablando de una decisión judicial que afecta directamente a un procedimiento electoral.

Entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Quién revisó los procedimientos? ¿Qué controles se aplicaron? ¿Por qué ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo?

Son preguntas bastante normales, aunque parece que en la política española hacer determinadas preguntas ya te convierte automáticamente en sospechoso de algo.

Y hay otro aspecto que tampoco debemos olvidar: los ciudadanos que han obtenido legítimamente la nacionalidad española tienen derechos que deben respetarse. No se trata de cuestionar su origen ni su nacionalidad, sino de exigir que el censo electoral funcione correctamente.

Indra, el recuento electoral y las dudas que no deberían quedar sin respuesta

Otro nombre que aparece constantemente en las conversaciones sobre las elecciones es Indra.

La empresa participa en la transmisión y difusión de los resultados provisionales durante la noche electoral. Esto ha generado críticas y sospechas desde determinados sectores políticos.

Ahora bien, conviene aclarar algo: Indra no cuenta físicamente los votos ni decide quién gana las elecciones. El escrutinio se realiza públicamente en las mesas electorales y posteriormente las juntas electorales llevan a cabo el escrutinio general.

Por tanto, decir que Indra puede cambiar por sí sola el resultado de unas elecciones es una afirmación que no está respaldada por los hechos.

Pero tampoco entiendo por qué una empresa que participa en un procedimiento tan importante debería quedar al margen del escrutinio público sobre sus contratos, sus responsabilidades y sus mecanismos de control.

Estamos hablando de elecciones generales, no de gestionar una aplicación para pedir comida.

Si una compañía participa en un proceso que determina el futuro político de millones de personas, lo mínimo que podemos exigir es transparencia absoluta.

Y esto no debería molestar a nadie.

El voto por correo: ¿por qué no podemos exigir todas las garantías?

El voto por correo es otro de los asuntos que han generado polémica.

Durante las elecciones de 2023 ya se produjeron incidentes, como la sustracción de 28 documentaciones electorales en Almería, que obligó a activar mecanismos para proteger el derecho al voto de los afectados.

No se demostró que aquello alterase los resultados electorales, pero sí dejó claro que pueden producirse problemas y que los controles son fundamentales.

El Partido Popular y Vox han expresado sus preocupaciones sobre la seguridad de este procedimiento.

¿Es legítimo que la oposición cuestione cómo se gestiona el voto por correo? Por supuesto que sí.

La oposición está para fiscalizar al Gobierno, no para aplaudir todas sus decisiones.

Lo que tampoco sería correcto es afirmar que existe un fraude generalizado sin presentar pruebas.

Pero hay una diferencia enorme entre inventar un fraude y pedir que se compruebe que todo funciona correctamente.

Si el Gobierno está tan seguro de que el sistema es fiable, debería ser el primero en facilitar todas las comprobaciones necesarias.

La transparencia nunca debería ser un problema para quien no tiene nada que ocultar.

Venezuela: una lección que España no debería olvidar

Aquí es donde la comparación empieza a adquirir una dimensión mucho más interesante.

En Venezuela, las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 terminaron convirtiéndose en una de las mayores crisis de legitimidad electoral de los últimos años.

El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro, pero no publicó los resultados desglosados por mesas electorales que permitieran verificar adecuadamente el resultado.

El Centro Carter cuestionó la legitimidad democrática del proceso. El Panel de Expertos de Naciones Unidas también señaló graves deficiencias en la transparencia y gestión de los resultados.

Y todos sabemos lo que vino después: una crisis política, denuncias de irregularidades, protestas y una enorme desconfianza hacia las instituciones venezolanas.

España está lejos de esa realidad y tiene mecanismos electorales y judiciales que ofrecen garantías mucho mayores.

Pero hay algo que deberíamos aprender de Venezuela: las instituciones no pueden funcionar únicamente sobre la base de que los ciudadanos confíen en ellas.

Tienen que demostrar que merecen esa confianza.

Y aquí es donde creo que el Gobierno de Sánchez tiene un problema. No basta con descalificar a quienes cuestionan determinadas decisiones ni con presentar cualquier crítica como un ataque a la democracia.

La democracia también consiste en poder cuestionar al poder.

Sánchez y una responsabilidad que no puede esquivar

Pedro Sánchez lleva años gobernando en un escenario de confrontación política permanente. Sus decisiones han provocado enfrentamientos con la oposición, controversias judiciales y una profunda división en la sociedad española.

Y aunque sus defensores puedan argumentar que buena parte de las críticas responden a intereses partidistas, eso no elimina su obligación de rendir cuentas.

Un presidente del Gobierno no está por encima de las instituciones. Tampoco puede pretender que todas sus decisiones sean aceptadas sin cuestionamientos.

La Ley de Memoria Democrática, la gestión del censo exterior y las controversias relacionadas con el procedimiento electoral son asuntos suficientemente importantes como para exigir explicaciones.

Y no, pedir explicaciones no es ser antidemocrático.

Lo verdaderamente peligroso sería acostumbrarnos a que las instituciones generen dudas y que nadie pueda cuestionarlas por miedo a ser etiquetado políticamente.

Por otro lado, el Partido Popular y Vox también deben estar a la altura. No sirve de nada lanzar acusaciones en televisión o en redes sociales si después no se presentan pruebas y no se utilizan los mecanismos legales correspondientes.

La derecha tiene una oportunidad para demostrar que su defensa de la transparencia electoral va más allá de un discurso de campaña.

El 29 de noviembre no solamente se decide quién gobierna

Lo que está en juego en estas elecciones va mucho más allá de la continuidad de Pedro Sánchez.

España necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita una justicia independiente, organismos electorales transparentes y un Gobierno que entienda que rendir cuentas no es una opción.

Y esto debería ser una exigencia independientemente de quién gane.

Si gana el PSOE, sus resultados deben respetarse. Si gana el PP o cualquier otra formación, exactamente lo mismo.

Pero para que eso ocurra, todos los ciudadanos deben tener la seguridad de que el procedimiento ha sido limpio.

No podemos convertir las elecciones en una competición donde solamente se considera legítimo el resultado cuando gana el candidato que nos gusta.

Tampoco podemos permitir que la transparencia se convierta en una cuestión ideológica.

¿Pucherazo a la venezolana?

No tenemos pruebas para afirmar que Pedro Sánchez esté organizando un fraude electoral. Y no voy a afirmar algo que no puedo demostrar.

Pero sí tenemos motivos para exigir explicaciones sobre determinadas decisiones y actuaciones que han terminado bajo el escrutinio de los tribunales.

La diferencia entre España y Venezuela sigue siendo enorme, pero eso no significa que debamos mirar hacia otro lado cuando aparecen problemas institucionales.

A mí lo que realmente me preocupa es que hayamos llegado a un punto en el que pedir transparencia electoral parezca una provocación política.

No debería serlo.

Un Gobierno que está convencido de que todo se está haciendo correctamente debería ser el primero en facilitar las auditorías, las comprobaciones y cualquier mecanismo que permita despejar las dudas.

Porque al final, el problema no es quién gana las elecciones. El problema sería que millones de ciudadanos dejaran de confiar en que su voto realmente cuenta.

Y eso, en una democracia, es algo que no podemos permitirnos.

España no es Venezuela, pero tampoco debería esperar a convertirse en una advertencia internacional para empezar a tomarse en serio la defensa de sus instituciones.