El horizonte político español se asoma, según reflejan las encuestas, a un relevo en el Ejecutivo. Ante la cita electoral del 29 de noviembre, tras ocho años de gobierno socialista, la alternativa de centro-derecha, formada por PP y Vox, se dibuja como una oportunidad histórica para frenar el intervencionismo, la colonización de las instituciones y el asfixiante peso del Estado al que nos han llevado casi ocho años de gobierno socialista.

Alternancia no es transformación

Sin embargo, existe un peligro: confundir la alternancia con la transformación. Ganar las elecciones no bastará, hay que derogar el sanchismo.

El sanchismo no es una corriente ideológica más, sino un proceso sistemático de vaciado institucional. En estos años se ha degradado la neutralidad de todos organismos públicos, se ha convertido Televisión Española en un gabinete de propaganda, se ha erosionado la imagen de la Fiscalía General del Estado y se ha politizado aún más si cabe el Tribunal Constitucional.

A parte de esta deriva antidemocrática, las recetas intervencionistas han desembocado en la peor crisis de vivienda de nuestra historia, una presión fiscal asfixiante y un encarecimiento generalizado del nivel de vida.

El riesgo de administrar la herencia socialista

En una democracia sana, la alternancia política es un mecanismo de control que permite ventilar el poder y someter a escrutinio diferentes opciones de gestión. No obstante, cuando el estatismo se infiltra tan hondo como ha ocurrido en España, cambiar las siglas del partido en el poder sin desmontar todo el andamiaje heredado no sirve de nada.

Si un nuevo Ejecutivo se limita a administrar la inercia, el sanchismo, entendido como la instrumentalización del Estado en beneficio del poder político, habrá triunfado.

Reformas profundas desde el primer día

Habrá que rechazar la tentación de buscar una paz social cosmética, gobernar ante este panorama exigirá valentía para aplicar reformas profundas desde el primer día y afrontar un conflicto inevitable con los todos los sectores que han vivido de los privilegios durante estos años.

Será necesario liberalizar la economía, bajar impuestos, acabar con la burocracia y devolver la seguridad jurídica a sectores como la vivienda, pero sobre todo lo más urgente será realizar una limpieza profunda de todas las instituciones del Estado en las que se ha infiltrado el sanchismo, empezando por la independencia judicial y la separación de poderes.

Una oportunidad histórica para España

Un posible nuevo Gobierno de centro-derecha deberá aplicar un programa reformista profundo y evitar que el cambio se quede en una mera alternancia de gestores que administren la herencia socialista.

Si la futura alternativa no comprende que su mandato es refundar el marco de juego sobre los principios de la libertad individual y la propiedad privada, la alternancia será otra oportunidad histórica perdida para España.