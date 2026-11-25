No sé a ustedes, pero a mí me parece tercermundista y vergonzoso que el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -Felix Bolaños- haya ordenado a los Consulados habilitados para votar fuera de España, que además de las urnas legales y homologadas de metacrilato, se coloquen otras ‘de cartón’ para que introduzcan su voto los que por la ilegal -según sentencia del Supremo- “Ley de Nietos”, no puedan hacerlo dadas las irregularidades ocurridas en su “identificación” y hechas contra reloj. ¿Con qué fin hacen esto?

Cabe la duda de si todavía Sánchez tiene la esperanza de apuntarse esos más de 163.000 votos de unos nietos o bisnietos de esos ‘supuestos españoles’ que ‘supuestamente’ huyeron durante la guerra civil (1936) o en la pos guerra (1939)

Miren señores del Gobierno… se les ve venir de lejos y ante las encuestas tan desfavorables sabemos que no van a dejar de intentar cualquier cosa con tal de sorprendernos con un posible ‘vuelco electoral’ como el ocurrido el 11-M de 2004… ¿Se acuerdan?

Entonces se daba por supuesto que ganaba el PP y que Rajoy sería Presidente… pero el atentado de los trenes de Atocha dos días antes de las Elecciones Generales, dio pie al PSOE para acosar y echar la culpa al entonces gobierno de Aznar que, con cierta torpeza, no dispuso de tiempo ni supo reaccionar para explicar la posible autoría de unos atentados que pasados 22 años aún no han sido totalmente esclarecidos.

Me permito hacer aquí un inciso para explicar que el ex Magistrado de la Audiencia Nacional y ponente en el juicio del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, dijo: “La verdad de lo ocurrido el 11M es tan terrible que España no está preparada para conocerla”

¿Por qué los españoles no estábamos preparados para saber la verdad?

¿Nunca lo sabremos?

El caso es que aprovechándose de esto el PSOE, siguiendo una táctica de acoso y derribo, provocó el cambio de tendencia del voto a última hora, utilizando incluso la ‘jornada de reflexión’ para seguir ostigando al PP ‘ilegalmente’, lo que a la postre permitió que ganara el PSOE contra todo pronóstico y que accediese a la Presidencia del Gobierno ese ‘nefasto’ personaje apellidado Zapatero.

Y digo ‘nefasto’ porque con su mal llamada “memoria histórica” consiguió desenterrar el ‘guerra-civilismo’ comenzando la que sería la actual polarización de la sociedad española que solo ha servido para enfrentarnos transcurridos nada menos que 90 años desde la guerra civil.

Y qué decir de sus ‘medidas sociales’, con el característico despilfarro ‘progresista’ que dejó una deuda de 700.000 mil millones de euros (el 69,5% del PIB) a pesar de haber subido los impuestos un 1,5% del PIB, el equivalente a más de 16.000 millones de euros (1.000 euros al año por hogar y familia)

Así es fácil ‘regalar dinero’ esto hace que los gobiernos de la izquierda progresista dejen al irse ‘un Paraíso’, pero de ‘pobreza’ para el ciudadano y de ‘solvencia económica’ para ellos.

Según Zapatero auguraba, venían los “brotes verdes”… Se referiría a los billetes de su recaudación, en dinero y joyas… ¿No?

Pero centrándonos en el futuro inmediato, habrá que preguntarse por qué a pesar de que las encuestas dan por segura ganadora a una ‘gran coalición’ de derechas formada por -PP & VOX- en el ambiente electoral flota una cierta sospecha o desconfianza …

En las últimas Elecciones Generales del 23 julio de 2023 (fecha cuidadosamente elegida por estar gran parte de los ciudadanos de vacaciones) los votos por correo supusieron el 6,6 % del total de sufragios lo qué constituyó un histórico récord con 2.471.935 votos por correo nacionales admitidos. ¿? Quizá por esto y ante la sospecha de una ‘posible’ manipulación fraudulenta, el electorado en estas próximas elecciones del 29-N ha hecho que el voto por correo se desplome casi un 60% con respecto al del 2023.

No obstante el voto CERA (siglas de “Censo Electoral Españoles Residentes-Ausentes”) se eleva a 2.769.245 constituyendo el 7,2% del censo electoral y marcando un récord con 444.335 más que en 2.023.

El (INE) ha publicado que 38,73 millones de españoles podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que supone un incremento respecto a los comicios de julio de 2023 de 1,26 millones.

De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes.

Llega la queja de algunos Consulados en donde después de largas colas no pueden votar por no haber papeletas o no estar las del partido que quieren votar. ¿ ? ¡Grave irregularidad!

Según la última encuesta de GAD3 el Partido Popular (PP) obtendría 131 escaños y el 31,1% de los votos y VOX, lograría 63 escaños y un 18,1% de los votos, por lo que con un apoyo total del 49,2% y 194 escaños la Coalición de la Derecha superaría la mayoría absoluta (176) y podría gobernar sin chantajes independentistas.

El problema de los españoles en la actualidad no es que seamos desconfiados, sino que a fuerza de mentirnos tanto tiempo y contarnos medias verdades ya no les creemos de ninguna manera, ni aunque nos lo juren o prometan.

Finalizo este artículo con la frase de la filósofa española Victoria Camps: “La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia”.

Ahora más que nunca… Les deseo suerte… a los que se la merezcan