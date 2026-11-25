Paco Rosell no es de esos que vaya alimentando conspiraciones así como así, es de los que detalla, conforme a su profesionalidad, su sapiencia y su experiencia, lo que está ocurriendo delante de sus ojos.

Por eso titula su columna de este miércoles 25 de noviembre, a escasos días de la cita electoral «Un pucherazo Plus Ultra con trampa y cartón», publicada en El Debate.

En su análisis, conecta dos aspectos dispares: el voto trapicheo derivado de la Ley de Nietos y la situación de coletazos agónicos de Pedro Sánchez, algo que ha vuelto todo el proceso más peligroso que nunca.

La columna sostiene que las deficiencias de control en ciertos consulados avivan las sospechas sobre una maniobra política. Rosell no separa estos episodios como sucesos aislados; más bien, los enlaza en una misma narrativa de desprestigio institucional, improvisación administrativa y uso controvertido de recursos públicos.

Urnas, censo y voto exterior

El hilo conductor del artículo se encuentra en la denuncia de la utilización de urnas de cartón en consulados españoles. El autor las vincula con el precedente del referéndum independentista catalán de 2014 y la ampliación del censo exterior, tema especialmente delicado, sobre todo cuando hay electores cuya participación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo.

«Así, en su ampliación del procés catalán, las urnas de cartón que el independentismo utilizó en su primer intento de referéndum de sedición por Artur Mas el 9 de noviembre de 2014, lo que le supuso su inhabilitación, han reaparecido en los consulados españoles para que depositen sus votos -sin ningún tipo de control y custodia- aquellas personas que tienen suspendido cautelarmente el sufragio por el Tribunal Supremo.»

La fuerza de este pasaje radica en su comparación histórica. Rosell convierte un problema logístico y de garantías electorales en un emblema de continuidad entre prácticas del independentismo y decisiones del actual Ejecutivo. La frase «trampa y cartón» actúa no solo como un juego de palabras, sino como un resumen de la acusación de que una envoltura aparente puede esconder un procedimiento con controles insuficientes.

Además, el columnista enfoca su crítica en el censo y en los posibles beneficiarios de su modificación. Su argumentación se apoya en la desconfianza que suscitan los cambios normativos y la gestión del voto de los españoles en el extranjero, un ámbito donde cualquier error podría desencadenar una crisis de legitimidad.

«Todo ello refuerza la idea de que el Gobierno ha estado cocinando un pucherazo con trampas y cartón mediante la alteración del censo en un nuevo capítulo de la Presidencia de Sánchez.»

Esta afirmación encierra una acusación política contundente, sin ser un veredicto judicial. Su relevancia en la columna radica en la condensación de la interpretación del autor: los episodios administrativos, las imágenes de los consulados y las dudas sobre el censo formarían parte de una tendencia más amplia.

El caso Plus Ultra como metáfora

La segunda parte del artículo desplaza la crítica hacia Plus Ultra. Rosell aborda la suspensión de operaciones de la aerolínea y su endeudamiento para poner bajo la lupa el rescate público concedido en 2021. Según el autor, la compañía dejó una deuda de 55 millones de euros, monto que compara con el respaldo gubernamental recibido.

«Aquí no deben quedar, al parecer, más ricos que los Bolisánchez, mientras surge un pucherazo del tamaño de la estafa del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha decidido suspender sus operaciones aéreas este 23 de noviembre de 2026, arrastrando una deuda de 55 millones que ya supera la cifra del salvamento gubernamental otorgado en marzo de 2021 gracias a la gestión del ya desaparecido expresidente Zapatero, quien ha sido reemplazado por otro que baila al mismo son como Bono, quien nunca pierde la cartera.»

Este fragmento resalta el tono irónico de la columna. José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y Sánchez aparecen interconectados en una cadena de responsabilidades políticas, económicas y personales. El artículo no se dedica a una investigación financiera, sino que usa el caso empresarial como símbolo de un estilo de gobernar que, desde la perspectiva de Rosell, confunde el interés público con conveniencias partidistas.

La correlación entre el supuesto fraude electoral y el rescate de la aerolínea se apoya en un rasgo común: la falta de transparencia. En un caso, el autor pone en tela de juicio la custodia y control del voto; en el otro, cuestiona la justificación de una ayuda pública que no logró evitar la crisis de la compañía.

El cierre recurre a un refrán popular para unir ambas líneas de argumentación, intensificando el tono de denuncia:

«Nunca quedó más claro aquello de que nadie da duros a pesetas como en este pucherazo Plus Ultra con trampa y cartón.»

Así, la columna se convierte en una advertencia sobre la confianza del público. Para Rosell, el problema trasciende unas simples cajas de cartón o a una aerolínea en apuros: toca la credibilidad de las instituciones en un contexto donde los procedimientos parecen improvisados y las explicaciones oficiales no logran despejar las dudas.