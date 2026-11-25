Cuando te atreves a criticar al poder establecido, primero te ignorarán, más tarde se reirán de ti, y por último te atacarán con todos los medios a su alcance. Entonces es cuando habrás vencido.

En plena adolescencia, muchos años antes que surgiera el prepotente concepto de ´lo políticamente correcto´, decidí ´pasar´ del endémico ´qué dirán´, prescindiendo de la careta social que me habían asignado, contraviniendo con ello los fatuos y cambiantes principios de ese ´moralismo´, tanto burgués como socialista, que, históricamente, ha estado sujeto a modas, ciscándose en las leyes del Derecho Natural, permitiéndose, cada vez más, juzgar qué está bien y qué no lo está. Porque, así como la moral es el conjunto de valores y normas que, voluntariamente, guían tu propia conducta, el moralismo es la tendencia autocrática, a juzgar e imponer, reglas ´pseudo morales´ a los demás, vía BOE, o Agenda de colorines de la logia de Bruselas, y defendidas de cualquier crítica, por el ´algorrino´ de turno.

Esto provocó, y lo sigue haciendo, la caída de todo un diluvio de improperios y descalificaciones sobre mi persona, los cuales, justo es reconocerlo, me molestaron inicialmente durante un tiempo; poco, sea dicho de paso; luego, ni caso. Vamos, que me la sopla, el qué dirán.

Nota: La brillante frase del inicio se ha venido atribuyendo apócrifamente a Mahatma Gandhi, tal vez porque su nombre sonaba más que el de su verdadero autor, un zurdo abogado sindicalista, masón estadounidense, llamado Nicholas Klein, que pronunció una frase parecida durante un mitin allá por 1918. Lo cual viene a demostrar que comer gambas, con mandil para no mancharse, no tiene por qué estar reñido con el arte de la oratoria, siempre y cuando no se hable con la boca llena.