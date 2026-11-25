Con el despertar de cada día, se nos invita a pensar, lo que lleva implícito una mirada interna meditativa no sólo con la cabeza, también con las entretelas y con el estado anímico de las sensaciones. Un quehacer realmente a considerar en un mundo cada vez con más cadenas, sin tiempo para reflexionar, acorralados por un pensamiento débil y uniforme. Quizás tengamos que resucitar al poeta que todos llevamos consigo, al menos para llenar nuestro mar interno, con un oleaje de sueños maravillosos y placenteros. Por ello, la naturaleza siempre nos estimula a observarla, a gozar del variado verso con sus místicos horizontes, enraizados a través del paso del tiempo, sobre el histórico tronco de la humanidad, que es lo que realmente hace que nos mantengamos vivos y humanos.

En consecuencia, nada de lo humanitario puede resultarnos extraño o indiferente, máxime en una época con gigantes tecnológicos en ascenso, hasta el extremo que una máquina puede sacrificar personas, eligiendo a quién matar, dónde pasar a cuchillo y las razones para hacerlo, algo absolutamente inaceptable. Hoy más que nunca, hemos de hablar consigo mismo y rompernos los cascos, por garantizar que la inteligencia artificial no piense por nosotros. Ojalá sea modelada por la humanidad, con la multitud unida a través de los apoyos necesarios. En esto, tenemos que trabajar solidariamente, desde la corriente libre de las ideas, pero con medidas de seguridad compartidas, bajo enfoques comunes de pruebas, con estándares claros y requisitos básicos de transparencia.

Un poder, sin responsabilidad alguna, precisamente nos lleva a la destrucción total; lo que nos demanda a repensar situaciones para comprender lo que sucede en nuestro corazón, alrededor de nuestro techo, en el mundo globalizado y en todo aquello que nos circunda. Es cierto que los peligros han estado siempre a nuestro lado, pero ahora también, se me ocurre pensar en una tecnología sin rendición de cuentas. Lo nefasto está en volver a caer en la necedad de siempre. Tal vez tengamos que universalizar andares para poder entrar en el discernimiento, moviéndonos más en la escucha para enmendar los mundanos aires que nos envuelven, donde suele estar la presencia de un enemigo al acecho de nuestras debilidades, encaminándonos a corromper las ramas del saber humanístico.

Justamente, cohabitamos en medio de un mercado de conocimientos, que hemos de clarificarlos con la aportación natural combinada, con la que siempre han de estar presente elementos de poesía y no de poder, al menos para encontrar remedio a los males. Ojalá que el redescubrimiento, de los tesoros de la ponderación, favorezcan una mejor comprensión entre Oriente y Occidente, o entre el Norte y el Sur, el Este u el oeste. La libre comunicación de los designios, parte del manantial del amor y del franco propósito. Felices los que contemplan lo auténtico, con la creatividad como un deber del recogimiento, buscando la luz de mañana con la de hoy. A propósito, me atraen las gentes que tienen dudas, señal de que se sondean. Por algo se empieza a repensar, el cambio suele llegar por el sueño.

En efecto, todo parte de nuestro afán, pero también puede rotularse que no hay nada particular que no tenga carácter reconocible mediante la cavilación universal. Cuidado con la insensatez o la inconsciencia, permitiendo que gobiernen el orbe; ya que así, no se aliviarán las tensiones, ni tampoco aprenderemos a convivir. Pedimos aunar el pentagrama de latidos vinculados, armonizar sus ritmos con el buen hacer de un mejor obrar y cimentar la buena sintonía con una red de sentimientos pacíficos que desarmen a los violentos. Sea como fuere, mientras el mundo precisa paz y sus moradores solicitan diálogo, pedimos clarividencia; porque no se puede soportar más el escándalo del enfrentamiento, surgido bajo una manipulación perversa, muy sutil. ¡Toca renacer, pues, en el libre pensamiento!