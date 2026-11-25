Sánchez ordena a sus lacayos, Baila, baila. Se le ha ocurrido al Rubio, que piensa por todos ellos. ¡Que no se note que estamos desesperados! ¡ Vosotros seguir escribiendo decretos por las paredes como en Monty Pytton! Como los torturadores antes de ejecutar los que más bailan son aquellos cuyos ministerios más tienen que ocultar. Marichus, Montero, Marlaska, Robles, Torres.. .

En plena época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en medio de un ambiente de terrible miseria, gentes desesperadas de toda edad y condición se apuntaron a una maratón de baile de nacionalizados de consulados y «pucherazo» con la esperanza de ganar el premio

de 1500 dólares de plata.

Vamos a medio plazo camino de la miseria, el enfrentamiento y la escasez, adonde Sanchez nos ha traido a los españoles aceleredamente rodeado de esbirros y pelotas. Son nuestros reality shows, mientras algunos silban y se distraen con conversaciones intrascendentes para sobrevivir a este sindios. ¿De verdad no véis que con lo que ha hecho Sanchez y su secta dirigidos por Soros tratando de debilitar Europa, sólo para que el imperio americano aguante y resista al chino un rato más, haciendo desaparecer Europa, eliminando la clase media y abriendo el país caóticamente a todo un continente que cambiará la faz de Europa es justamente éso. Que nos espera la miseria, la paga y Orwell.

Por eso con los muertos aun recientes del tren, la loca del pelucón baila por orden de Travolta, le quita la protección a la jueza Biedma y vende su dignidad como Robles, la traidora, porque están desesperados.

El consuelo es que el miedo que están pasando estos seres sin alma de que se descubran sus apaños, Bono ha venido corriendo, no tiene precio. Cuanto más miedo, y es mucho el que están pasando, más baile y más gritos. Bailad, bailad, malditos.