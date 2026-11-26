Solo cuando no sientas la necesidad de buscar el amor para cubrir huecos y ausencias, llegará a tu vida.

Porque el amor que se busca para llenar el vacío de una soledad mal llevada, de una soledad obligada, ni es amor ni es nada más que una ambigua pomada que alivia, pero no desinfecta.

Porque el amor que permanece y no defrauda, ese amor que no lastima ni exige ni daña, ese amor que en las horas más aciagas no te da la espalda, sino que tan solo te abraza y calla…; ese amor que ni aburre ni harta; ese amor sin papeles, juramentos ni promesas; amor que, por desatado, encadena. Ese amor no se encuentra: es él quien, un buen día, de tu vacío te despierta.

No sé cuántas muertes, en vida, he tenido que vivir hasta encontrar el amor que no deserta; ese que en la adversidad abraza y en la soledad, cuando todos ya se han marchado, no te deja a tu suerte.

Amor sin altibajos, gritos ni sorpresas; amor que no agrede, que no insulta, que no golpea. Amor sin violencia.

Amor que no duele, que no hiere, que no pesa.

Amor desinteresado, torrente generoso que no cesa. Amor que, en la desgracia, el dolor y la pena, abraza y da fuerza.

Amor libre de cargas e hipotecas; amor que no pide siquiera correspondencia; amor que, por amor, en la vida y en la muerte, desarmado y sin condiciones se entrega.

Amor que no deserta, ni siquiera cuando la tormenta más arrecia.