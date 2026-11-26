«Divide y vencerás es una máxima de guerra; divide y perderás la patria es la condena de quien gobierna con rencor». Marco Tulio Cicerón

Hay mañanas en las que uno abre la ventana, mira la calle y siente que el aire pesa más de lo habitual. No es el frío de noviembre ni el ruido del tráfico lo que oprime el pecho: es la sensación extraña de que el vecino que sube contigo en el ascensor, el compañero con quien compartes café o el hermano con quien partiste el pan de la infancia llevan colgada una etiqueta invisible, como si hubiéramos pasado de compartir acera a vigilar trincheras. Quien observa la vida pública española en este otoño de 2026 asiste a un espectáculo que debería encoger el ánimo a cualquier demócrata. La política, que nació para coser desgarros y ordenar discrepancias, se ha convertido en una máquina de afilar cuchillos verbales y de medir lealtades con la calculadora. Al final, el verdadero tribunal de este trajín no ocupa estrado ni viste toga: aguarda en silencio detrás de cada papeleta y juzga según la vida real que cada cual palpa en su propia piel.

Para entender lo que ocurre conviene mirar el tablero entero, pieza a pieza, como quien arma un puzle sobre la mesa del comedor. Una frase suelta puede sonar a exabrupto de sobremesa; un hecho aislado, a torpeza pasajera; pero cuando se encadenan las palabras, las decisiones y las consecuencias en el tiempo, el dibujo cobra relieve y deja ver el propósito oculto tras el andamiaje de una retórica en la que se cambia el sentido de las palabras y la mentira más obscena se presenta como un cambio de opinión.

Desde junio de 2018, y con mayor crudeza en los últimos años, el discurso del poder ha ido levantando muros divisorios que han saltado del hemiciclo a la sala de estar.

Basta repasar las estaciones de este viaje para comprobarlo. En noviembre de 2023 se proclamó la necesidad de alzar un muro frente a lo que se calificó como derecha reaccionaria, convirtiendo una discrepancia legítima en una frontera moral entre quienes salvan y quienes amenazan. Aquel mismo mes se defendió la ley de amnistía en nombre de la concordia, mientras tres años después, en noviembre de 2026, Carles Puigdemont declaraba a El Mundo haber aprovechado la ambición desmedida de Pedro Sánchez para derrotar a España.

¡Qué delicada forma de reconciliarse: uno tiende la mano con la afectada solemnidad de sacristán y el otro agradece el gesto anunciando que acaba de ganar la batalla contra la casa de ambos! Resulta de lo más creíble y edificante que la concordia consista en que un bando celebre el triunfo sobre el país que le vio nacer y el otro, imperturbable, siga sosteniendo que todo ha sido un primoroso ejercicio de fraternidad cívica, como quien ve hundirse el barco y comenta con flema que, al menos, el agua refresca el ambiente.

Entre medias han desfilado la financiación singular que enfrenta territorios por el reparto del pan y la camilla, el debate sobre la vivienda reducido a un pulso entre propietarios e inquilinos donde se olvida que muchos comparten estrecheces o parentesco, la inmigración convertida en dilema moral de buenos y malos, las acusaciones de machismo contra jueces, la etiqueta de «fachosfera» arrojada como red sobre medios y críticos, la «máquina del fango» y las conmemoraciones del cincuentenario de 1975 teñidas de ajuste de cuentas. A esa galería de estampas conviene sumar la visita del 4 de abril de 2024 a Cuelgamuros —antes de que arrancaran los actos de 1975 conmemorativos del cincuentenario de la muerte de Franco —, cuando Pedro Sánchez posó junto a un cráneo humano sostenido por una integrante del equipo forense en un osario donde, según los registros señalados por Pablo Linares, presidente de la asociación para la defensa del Valle de los Caídos, descansaban mayoritariamente combatientes del bando nacional, víctimas de la retaguardia republicana y religiosos o seglares perseguidos en 1936, incluidos cuatro beatos.

¡Qué escena tan elocuente para quien dice trabajar «En defensa de la concordia entre españoles»: posar junto a huesos del bando contrario para predicar concordia mientras convierte el pasado en escenario de su propia puesta en escena, como si la dignidad de los muertos fuera un atrezo más para alumbrar el retrato de los vivos!

Y en las calles y tribunas de octubre y noviembre de 2026 han resonado expresiones de grueso calibre: desde anunciar que en las calles de Madrid no habrá paz o augurar cuatro años de protestas y movilizaciones constantes, hasta evocar prender fuego a la sede del Gobierno madrileño, desear cuatro bofetadas bien dadas a Alberto Núñez Feijóo o pedir defender al presidente incluso frente a los propios familiares.

Mientras, asoma la contradicción más amarga de cuantas puede ofrecer la crónica política reciente. Quien prometió concordia ve ahora cómo uno de los interlocutores de aquel pacto celebra el resultado como una derrota de España. ¡Qué prodigio de alquimia! Hablar de reconciliación mientras el socio brinda por la victoria sobre el país que se dice querer unir tiene el sabor agridulce de quien reparte abrazos con una mano y cobra peaje con la otra. Nicolás Maquiavelo advirtió hace quinientos años sobre la distancia entre las razones que se pregonan en plaza pública y los cálculos que mueven los hilos entre bambalinas; cuando el fin proclamado es la concordia y el efecto confesado es la derrota ajena, la palabra «concordia» queda tan maltrecha como un paraguas vuelto del revés en medio de un chaparrón.

Inmanuel Kant nos dejó un faro moral sencillo y exigente: tratar al ser humano siempre como un fin en sí mismo y jamás como un simple medio para los planes de otro. Cuando un gobernante utiliza los resortes del Estado —leyes, presupuestos, tribunas, símbolos— para asegurar una mayoría parlamentaria o conservar la silla, y en ese trajín convierte a millones de ciudadanos en peones, comparsas o muñecos de un patético guiñol, el poder abandona su noble oficio. Gobernar exige templar los ánimos, no soplar sobre las brasas. Quien desde la jefatura del Ejecutivo señala con dedo acusador a colectivos enteros, enfrenta a inquilinos con caseros o insinúa que discrepar del líder equivale a traicionar la convivencia está sembrando cizaña en surco ajeno. Y el sembrador, por mucho que finja distraerse mirando las nubes, sabe perfectamente qué semilla echó al surco.

La psicología y la sociología ponen nombre a esta herida cotidiana: polarización afectiva. No se trata ya de discutir si conviene subir o bajar un impuesto, o qué modelo de gestión funciona mejor; se trata de sentir recelo, desconfianza o rechazo personal hacia quien vota distinto. Los datos del Atlas de la Polarización en España 2025, elaborado por More in Common, muestran que un 65 % percibe a España dividida, un 60 % evita hablar de política para no discutir y un 14 % —alrededor de cinco millones de personas— admite haber roto relaciones familiares o de amistad por motivos políticos. A ello se suma el estudio de 2025 en la Revista Española de Sociología sobre polarización afectiva y relaciones de pareja, que confirma cómo la militancia y la antipatía ideológica se cuelan en la intimidad. Qué tristeza ver que por intereses inconfesables haya quien nos induzca a que una sigla pese más que la sangre compartida, y que una sobremesa familiar se avinagre por defender a quienes mañana cambiarán de discurso si les conviene. En el hogar aprendimos, mucho antes de conocer el nombre de los partidos, que el afecto verdadero no se condiciona a la coincidencia de pareceres ni se negocia al alza o a la baja según la hora. Los gobiernos pasan, los cargos caducan y las mayorías se evaporan, pero la casa compartida, los juegos de nuestra infancia, los recuerdos que nos hicieron quienes somos y el pan que se parte, juntos son los que sostienen la vida cuando soplan vientos recios. Discrepar con un hermano o un amigo es señal de vitalidad; convertir esa discrepancia en hostilidad es empobrecer el alma propia y empobrecer a los demás. Porque una puerta cerrada entre hermanos costará años abrirla, y ninguna consigna política vale el precio de levantar un muro dentro de la propia sangre.

Miremos también hacia nuestra propia historia reciente. La Transición española tuvo grandezas y sombras, claro está, pero logró un milagro civil: que gentes venidas de orillas opuestas aceptaran convivir bajo unas mismas reglas sin pedir el carné de pureza ideológica al vecino. Convertimos el adversario en rival parlamentario, y el rival en compañero de viaje cívico. Dar marcha atrás en ese pacto de convivencia, presentar la pluralidad como amenaza o dividir a la sociedad en bandos morales supone desandar un camino que costó sudor, prudencia y generosidad recorrer. Cuando desde el poder se fomenta que el bienestar o la opinión del otro son causa de nuestros males, la plaza pública deja de ser ágora y se vuelve ring.

Conclusión

Merece la más severa condena moral y cívica el político que emplea las armas del poder para gobernar solo para una parte de los suyos, comprar apoyos ajenos, y para enfrentar a unos ciudadanos contra otros. El poder bien entendido es un servicio temporal y exigente, nunca un botín para repartir entre afines ni un martillo para golpear al que piensa distinto. Quien divide la casa común para reinar sobre los escombros de la concordia traiciona el juramento básico de todo gobernante: velar por el conjunto, proteger la convivencia y dejar un país más habitable, no más áspero, que el que pudo encontrar.

Aun así, la última palabra no la escribe el altavoz del poder ni la histérica consigna gritada y coreada desde la trinchera. Cada ciudadano guarda en su conciencia el termómetro de su propia vida: sabe si la convivencia en su barrio, en su trabajo y en su familia ha ganado sosiego o ha perdido pulso; sabe si las palabras de quienes mandan acercan o separan; sabe si los hechos cuadran con las promesas.

Llega el momento de mirar de frente a nuestra historia, a nuestra conciencia y a la mesa donde nos sentamos con los nuestros, y respondernos con serenidad y firmeza: ¿queremos seguir siendo un pueblo capaz de disentir sin odiarse, o permitiremos que nos convenzan de que el prójimo es el enemigo?

El verdadero enemigo de una sociedad libre no es el vecino que piensa distinto ni el ciudadano que vota de otra manera, sino quienes se sirven del poder para fracturar lo que nos une, quienes cambian la concordia de todos por el cálculo de unos pocos y quienes siembran rencor en la casa común para cosechar obediencia. Frente a ese daño, la última palabra no la dicta el altavoz del poder, sino la conciencia cívica de cada ciudadano, que juzga con su vida y con su voto y decide, de una vez por todas, si el hogar pertenece a quienes lo cuidan o a quienes lo incendian.