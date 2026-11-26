Destila rabia y dolor, como él mismo dice, el texto de Antonio ‘Chani’ Pérez Henares de este 26 de noviembre de 2026 en El Debate: «Por quiénes y contra quién voy a votar».

Desde el primer instante, deja claro que su decisión electoral surge de la defensa de unos valores y del rechazo absoluto a Pedro Sánchez y al llamado sanchismo.

A lo largo del artículo, se presenta una serie de contrastes. El autor comienza mencionando a aquellos que considera merecedores de apoyo y, a continuación, identifica a los culpables de lo que él califica como una degradación institucional, moral y política. El titular original puede consultarse en Por quiénes y contra quién voy a votar.

Por los muertos inocentes, víctimas de catástrofes negligentes, por los invadidos, por los esquilmados y asfixiados a impuestos, por los acosados… El repaso de Chani a todos aquellos de quienes se va a acordar metiendo la papeleta en la urna es sideral:

«Por quienes aún mantienen los más básicos principios de decencia y contra quienes alardean y dan lecciones de éticas y valores que se concretan en un saco de joyas escondido en una caja fuerte, decir no saber qué hacían allí y seguir siendo considerado como referente y santón».

Y además, también se acordará de él y de sus lamebotas. Pedro Sánchez, en el centro de la ira. Vean cómo de duro y directo es el cierre a un artículo impecable de Pérez Henares:

«Lo haré con rabia, pero con esperanza también y con un añadido personal de dolor: Votaré contra ellos por haber corrompido hasta la médula los principios en que me crié, en los que creí y donde encontré y aprendí de gentes buenas, dignas, generosas en su pobreza y honradas a carta cabal, a respetar, compadecer y distinguir el bien del mal. Una izquierda que no existe ya, con la que formé y me uní a todos cuantos, de las ideologías más dispares, empujamos para lograr la democracia, la libertad, la reconciliación y la igualdad entre los españoles en una patria de todos que ahora quieren destruir y desguazar».